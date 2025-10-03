Álomszép otthont lett a 250 éves nádfedeles Balaton-felvidéki parasztházból - az Év háza különdíjasa

Ősöreg kővágóörsi parasztházat varázsoltak újjá a Balaton-felvidéken: a 250 éves épület megőrizte történeti értékeit, miközben a Fiúk Építész Stúdió tervei révén modern, fényárban úszó és kényelmes otthonná vált. A ház a 2025-ös Év háza pályázaton a Magyar Építész Kamara Különdíját kapta, bizonyítva, hogy a műemlékek kortárs funkcióval is élhetnek. Most bemutatjuk a nádfedeles álomotthont, de lehozzuk a további top listás díjazottakat is, fotókkal együtt!

Idén október 1-én a budapesti Symbolban rendezték meg az Év háza-pályázat díjátadó ünnepségét, ahol összesen 54 épületet neveztek tervezőik, három kategóriában: 28 családi ház, 23 középület és 3 társasház került az elismert szakemberekből álló zsűri elé. A szakmai bírák ezúttal is a legjobbak közül válogatta ki a hét kiemelkedő alkotást – az összes díjazottról a cikk végén külön is szólunk.

A Magyar Építész Kamara Különdíját idén azonban egy különleges értékmentő felújítás kapta: a díj a kővágóörsi, műemléki parasztházé lett, amelyet Varga N. Dániel és Kabdebó Zoltán – A Fiúk Építész Stúdió tervezett.

Lássuk is, miért lehet példamutató és méltó ez a kővágóörsi felújítás

A díjátadóra íródott méltatásában Tutervai Mátyás, a MÉK alelnöke is így fogalmazott: „A Balaton-felvidék nemcsak a táj miatt kedvelt, hanem az építészeti értékei miatt is. Itt könnyen rábukkanhatunk olyan házakra, amelyek a múltat hordozzák. A legnagyobb kihívás, hogy a műemlékeket úgy töltsük új élettel, hogy közben ne sérüljenek az értékeik. Hogy rögtön eláruljam a végeredményt… ebben az esetben teljesen sikerült!”

A projekt lényege a „megszüntetve megőrizve” filozófiája volt: az építészeti hagyományok megőrzése mellett a 21. századi igényeknek megfelelő, kényelmes és otthonos tereket hoztak létre.

A nádfedeles parasztház története szervesen kapcsolódik a Balaton-felvidék múltjához

A főépület első traktusa szinte érintetlen maradt, a hátsó traktusban viszont modern, látszó fedélszék készült. Így biztosították a hosszú távú használatot anélkül, hogy sérülnének a műemléki értékek – derült ki az Oktogon egy korábbi, a kővágóörsi parasztház felújítás részleteiről szóló írásából.

A parasztház belső elrendezése is változott: a hagyományos, alacsony belmagasságú füstös konyha funkciója áthelyeződött egy tágasabb, korábban raktárként vagy állattartásra használt helyiségbe. Itt kapott helyet a nappali és a kényelmes étkező, amely hatalmas, fényt beengedő üvegfelületeivel egyszerre modern és barátságos. A hálószobák és fürdőszobák a ház elülső részébe kerültek, így gyakorlatilag megfordították az eredeti belső szerkezetet

A telken álló melléképületből elegáns vendégház lett, amely harmonikusan illeszkedik a főépülethez és a környezethez. A külső homlokzat egységes vakolattal, a nádfedés kiterjesztésével és stílusban harmonizáló nyílászárókkal nyerte vissza régi báját. A tornác megmaradt, a hosszú udvari homlokzat pedig ritmusos és barátságos.

Kettő az egyben: a múlt és a modernitás

A 21. századi technológiát is ügyesen elrejtették: a fűtés-hűtés, kábelvezetékek a padlástérbe kerültek, így láthatatlanul szolgálják a komfortot. A belső térben viszont rengeteg aprólékos kézműves részlet idézi a parasztház hagyományos hangulatát: faragott téglák, természetes színű burkolatok és egyedi, ízléses bútorok.

A kert visszafogott harmóniája, a természethez való illeszkedés tovább fokozza a ház idilli, bukolikus hangulatát. Az épület így nemcsak egy otthon vagy nyaraló, hanem a falusi életforma és az építészeti tradíció megőrzésének remek példája lett.

Ez a felújítás remekül mutatja, hogy egy műemléképület nemcsak múzeumként létezhet, hanem a mindennapokban is élhető, esztétikus és komfortos. A kővágóörsi parasztház így ötvözi a múlt értékeit a modern életstílussal, és méltán érdemelte ki a Magyar Építész Kamara Különdíját.

Íme, az Év háza-pályázat 2025-ös további győztesei

Az Év háza-pályázat 2008 óta minden évben a legkiemelkedőbb magyar építészeti alkotásokat díjazza, és idén sem volt ez másképp – írták a sajtóközleményben. A zsűri a 23 családi ház és három társasház közül a somogytúri, csendes, félreeső közegben álló családi házat találta a legkiemelkedőbbnek, amelynek tervezői Villányi Norbert és V. Marton Rozália lehettek büszkék a családi házak és társasházak összevont kategóriájának fődíjára.

Év Háza 2025 Fődíj Lakóépület Kategória-Villányi Norbert, V Marton Rozália-Lakóépület Somogytúr

A középület kategóriában Kisberzsenyi-Nagy György vehette át a fődíjat a keszthelyi, műemléki „kiskastély” felújításáért, amelyből a Római Katolikus Óvoda lett, és amelynél a zsűri külön kiemelte, hogy a közel két évszázados, korábban teljesen lepusztult épület értékeit a mai esztétikai és mérnöki igények magas színvonalú ötvözésével mentették meg.

Év Háza 2025 Fődíj Középület Kategória-Kisberzsenyi-Nagy György - Római Katolikus Óvoda, Keszthely

A Magyar Építőművészek Szövetsége szakmai különdíját a CAN Architects Stúdió kapta a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium felújításáért, ahol az építészek Cseh András, Köninger Szilárd, Élő József, Németh Dávid és Tátrai Ádám, a munkatársak pedig Horváth Márton és Vadász Vanessza közreműködtek a sikeres megvalósításban.

A Magyar Építőművészek Szövetségének szakmai különdíja-CAN Architects-Piarista gimi - Cseh András Köninger Szilárd Élő József Németh Dávid Tátrai Ádám(1)

A támogatói különdíjak között a Leier főtámogatói különdíját Fajcsák Dénes és Fábián Gábor nyerte el az Egerben épült energiatudatos családi ház tervezéséért.

Leier főtámogatói különdíj - Családi ház Eger - Fajcsák Dénes Fábián Gábor

A Meva Zsalurendszerek Zrt. különdíját Prof. Kertész András Tibor DLA és Tóth Tamás kapták a balatonfüredi Füredliget Pavilon tervezéséért kapta.

A Terrán Tetőcserép-Gyártó Kft. különdíját Herczeg László és Vörös Tamás DLA érdemelte ki a balatonfüredi Esterházy-kastély látogatóközpont és múzeum felújításáért.

Mit gondoltak azok, akiknek az épületek készülnek?

Jóllehet az Év háza pályázat szakmai díj, az elismert épületek mégis a bennük élőknek, dolgozóknak készülnek, így a szervezők közönségszavazáson kérdezik meg évről évre a nagyközönség véleményét. A családi házak kategóriában megrendezett közönségszavazás idén is az OTP Ingatlanpont Kft. és az OTP Pénzügyi Pont Zrt. közreműködésével jöhetett létre.

A közönségdíjas ház

„Az otthonteremtés szakértőjeként fontos számunkra, hogy olyan kezdeményezések mellé álljunk, amelyek értéket közvetítenek az építészeti kultúrában is. Ezért támogatjuk sokadszorra a közönségdíj kategóriát, amely most is ugyanolyan jelentős számunkra, mint az első pillanatban volt.” – mondta el Piros Szilvia, a piacvezető magyar pénzintézet, az OTP Bankcsoport tagjaként létrehozott OTP Ingatlanpont régióvezetője az ünnepi eseményen.

2025-ben a 23 családi ház közül a Tóth Péter DLA vezette építész csapat egy budapesti, kertvárosi családi ház felújításáért vehette át a közönség díját. A munkában közreműködő építészek Mérő Máté, Harmath-Gyetvay Enikő és Szilágyi Szabolcs voltak.

Címlapkép: A Magyar Építész Kamara szakmai különdíja- FIÚK Építészstúdió-Kővágóörs - Varga N. Dánia - Kabdebó Zoltán