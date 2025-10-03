Sarah Mullally lett az anglikán egyház első női canterburyi érseke, miután a korábbi vezető egy gyermekvédelmi botrány miatt lemondott
Álomszép otthont lett a 250 éves nádfedeles Balaton-felvidéki parasztházból - az Év háza különdíjasa
Ősöreg kővágóörsi parasztházat varázsoltak újjá a Balaton-felvidéken: a 250 éves épület megőrizte történeti értékeit, miközben a Fiúk Építész Stúdió tervei révén modern, fényárban úszó és kényelmes otthonná vált. A ház a 2025-ös Év háza pályázaton a Magyar Építész Kamara Különdíját kapta, bizonyítva, hogy a műemlékek kortárs funkcióval is élhetnek. Most bemutatjuk a nádfedeles álomotthont, de lehozzuk a további top listás díjazottakat is, fotókkal együtt!
Idén október 1-én a budapesti Symbolban rendezték meg az Év háza-pályázat díjátadó ünnepségét, ahol összesen 54 épületet neveztek tervezőik, három kategóriában: 28 családi ház, 23 középület és 3 társasház került az elismert szakemberekből álló zsűri elé. A szakmai bírák ezúttal is a legjobbak közül válogatta ki a hét kiemelkedő alkotást – az összes díjazottról a cikk végén külön is szólunk.
A Magyar Építész Kamara Különdíját idén azonban egy különleges értékmentő felújítás kapta: a díj a kővágóörsi, műemléki parasztházé lett, amelyet Varga N. Dániel és Kabdebó Zoltán – A Fiúk Építész Stúdió tervezett.
Lássuk is, miért lehet példamutató és méltó ez a kővágóörsi felújítás
A díjátadóra íródott méltatásában Tutervai Mátyás, a MÉK alelnöke is így fogalmazott: „A Balaton-felvidék nemcsak a táj miatt kedvelt, hanem az építészeti értékei miatt is. Itt könnyen rábukkanhatunk olyan házakra, amelyek a múltat hordozzák. A legnagyobb kihívás, hogy a műemlékeket úgy töltsük új élettel, hogy közben ne sérüljenek az értékeik. Hogy rögtön eláruljam a végeredményt… ebben az esetben teljesen sikerült!”
A projekt lényege a „megszüntetve megőrizve” filozófiája volt: az építészeti hagyományok megőrzése mellett a 21. századi igényeknek megfelelő, kényelmes és otthonos tereket hoztak létre.
A nádfedeles parasztház története szervesen kapcsolódik a Balaton-felvidék múltjához
A főépület első traktusa szinte érintetlen maradt, a hátsó traktusban viszont modern, látszó fedélszék készült. Így biztosították a hosszú távú használatot anélkül, hogy sérülnének a műemléki értékek – derült ki az Oktogon egy korábbi, a kővágóörsi parasztház felújítás részleteiről szóló írásából.
A parasztház belső elrendezése is változott: a hagyományos, alacsony belmagasságú füstös konyha funkciója áthelyeződött egy tágasabb, korábban raktárként vagy állattartásra használt helyiségbe. Itt kapott helyet a nappali és a kényelmes étkező, amely hatalmas, fényt beengedő üvegfelületeivel egyszerre modern és barátságos. A hálószobák és fürdőszobák a ház elülső részébe kerültek, így gyakorlatilag megfordították az eredeti belső szerkezetet
A telken álló melléképületből elegáns vendégház lett, amely harmonikusan illeszkedik a főépülethez és a környezethez. A külső homlokzat egységes vakolattal, a nádfedés kiterjesztésével és stílusban harmonizáló nyílászárókkal nyerte vissza régi báját. A tornác megmaradt, a hosszú udvari homlokzat pedig ritmusos és barátságos.
Kettő az egyben: a múlt és a modernitás
A 21. századi technológiát is ügyesen elrejtették: a fűtés-hűtés, kábelvezetékek a padlástérbe kerültek, így láthatatlanul szolgálják a komfortot. A belső térben viszont rengeteg aprólékos kézműves részlet idézi a parasztház hagyományos hangulatát: faragott téglák, természetes színű burkolatok és egyedi, ízléses bútorok.
A kert visszafogott harmóniája, a természethez való illeszkedés tovább fokozza a ház idilli, bukolikus hangulatát. Az épület így nemcsak egy otthon vagy nyaraló, hanem a falusi életforma és az építészeti tradíció megőrzésének remek példája lett.
Ez a felújítás remekül mutatja, hogy egy műemléképület nemcsak múzeumként létezhet, hanem a mindennapokban is élhető, esztétikus és komfortos. A kővágóörsi parasztház így ötvözi a múlt értékeit a modern életstílussal, és méltán érdemelte ki a Magyar Építész Kamara Különdíját.
Íme, az Év háza-pályázat 2025-ös további győztesei
Az Év háza-pályázat 2008 óta minden évben a legkiemelkedőbb magyar építészeti alkotásokat díjazza, és idén sem volt ez másképp – írták a sajtóközleményben. A zsűri a 23 családi ház és három társasház közül a somogytúri, csendes, félreeső közegben álló családi házat találta a legkiemelkedőbbnek, amelynek tervezői Villányi Norbert és V. Marton Rozália lehettek büszkék a családi házak és társasházak összevont kategóriájának fődíjára.
A középület kategóriában Kisberzsenyi-Nagy György vehette át a fődíjat a keszthelyi, műemléki „kiskastély” felújításáért, amelyből a Római Katolikus Óvoda lett, és amelynél a zsűri külön kiemelte, hogy a közel két évszázados, korábban teljesen lepusztult épület értékeit a mai esztétikai és mérnöki igények magas színvonalú ötvözésével mentették meg.
A Magyar Építőművészek Szövetsége szakmai különdíját a CAN Architects Stúdió kapta a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium felújításáért, ahol az építészek Cseh András, Köninger Szilárd, Élő József, Németh Dávid és Tátrai Ádám, a munkatársak pedig Horváth Márton és Vadász Vanessza közreműködtek a sikeres megvalósításban.
A támogatói különdíjak között a Leier főtámogatói különdíját Fajcsák Dénes és Fábián Gábor nyerte el az Egerben épült energiatudatos családi ház tervezéséért.
A Meva Zsalurendszerek Zrt. különdíját Prof. Kertész András Tibor DLA és Tóth Tamás kapták a balatonfüredi Füredliget Pavilon tervezéséért kapta.
A Terrán Tetőcserép-Gyártó Kft. különdíját Herczeg László és Vörös Tamás DLA érdemelte ki a balatonfüredi Esterházy-kastély látogatóközpont és múzeum felújításáért.
Mit gondoltak azok, akiknek az épületek készülnek?
Jóllehet az Év háza pályázat szakmai díj, az elismert épületek mégis a bennük élőknek, dolgozóknak készülnek, így a szervezők közönségszavazáson kérdezik meg évről évre a nagyközönség véleményét. A családi házak kategóriában megrendezett közönségszavazás idén is az OTP Ingatlanpont Kft. és az OTP Pénzügyi Pont Zrt. közreműködésével jöhetett létre.
„Az otthonteremtés szakértőjeként fontos számunkra, hogy olyan kezdeményezések mellé álljunk, amelyek értéket közvetítenek az építészeti kultúrában is. Ezért támogatjuk sokadszorra a közönségdíj kategóriát, amely most is ugyanolyan jelentős számunkra, mint az első pillanatban volt.” – mondta el Piros Szilvia, a piacvezető magyar pénzintézet, az OTP Bankcsoport tagjaként létrehozott OTP Ingatlanpont régióvezetője az ünnepi eseményen.
2025-ben a 23 családi ház közül a Tóth Péter DLA vezette építész csapat egy budapesti, kertvárosi családi ház felújításáért vehette át a közönség díját. A munkában közreműködő építészek Mérő Máté, Harmath-Gyetvay Enikő és Szilágyi Szabolcs voltak.
Címlapkép: A Magyar Építész Kamara szakmai különdíja- FIÚK Építészstúdió-Kővágóörs - Varga N. Dánia - Kabdebó Zoltán
