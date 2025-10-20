2025. október 20. hétfő Vendel
1 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Vásárlás

#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)

PR
2025. október 20. 05:00

Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.

A #NoFilter könyv különleges együttműködés eredménye: a Krémmánia főszerkesztője, Bauer Évi, és dr. Tamási Béla, bőrgyógyász szakorvos írták meg közösen a kötetet, amely a bőrápolás alapjaitól kezdve a hatóanyagok és azok ígéretei között segít eligazodni.
A könyv nem termékkatalógus, hanem útmutató a tudatos, örömteli és hatékony bőrápoláshoz – a valódi, filtermentes tudás jegyében.

A Krémmánia közösségét mindig is az őszinte tapasztalatok, az egymásnak nyújtott segítség és a tudatos bőrápolás iránti elkötelezettség tette különlegessé. A #NoFilter könyvben ezt a szemléletet vittük tovább – tudományosan megalapozott, mégis olvasmányos és közérthető formában szeretnénk segíteni abban, hogy mindenki jobban megértse a bőrét és a bőrápolást” – mondta Bauer Évi, a Krémmánia főszerkesztője.

Egy könyv, ami edukál, nem csupán ajánl

A Rossmann számára a projekt jóval több, mint egy kiadvány – egy hiteles edukációs eszköz, amely a tudatos, elérhető és fenntartható szépségápolást képviseli.
Minden termék, amely a könyvben szerepel, megtalálható a Rossmann üzleteiben és az Online Drogériában, így az olvasók azonnal kipróbálhatják a javasolt megoldásokat. A vizuálisan is inspiráló kötet szép, lapozgatni való olvasmány, miközben segít kialakítani egy működő, személyre szabott rutint.

Egyre több vásárlónk keres valóban megbízható, szakmailag alátámasztott információkat a bőrápolásról. A Rossmann-nál hiszünk abban, hogy a tudás megosztása a legjobb út a bizalom és a lojalitás felé. A #NoFilter pontosan ezt képviseli: a hiteles, elérhető tudást” – fejtette ki Németh Kornél, a Rossmann Magyarország ügyvezető igazgatója.

A hiteles szépségápolás új mérföldköve

A Rossmann évek óta következetesen támogatja a tudatos vásárlói döntéseket – legyen szó fenntarthatóbb alternatívákról, egészségtudatos termékekről vagy épp edukációs projektekről.
A #NoFilter könyv a vállalat küldetésének természetes folytatása: olyan kezdeményezés, amely segít eligazodni a kozmetikumok, hatóanyagok és marketingígéretek között, miközben emberközpontú marad.

A #NoFilter számunkra nemcsak a bőrápolásról szól, hanem egy szemléletről is: az önazonosságról, a természetességről és a hitelességről. Örülünk, hogy egy olyan partnerrel valósíthattuk meg ezt a projektet, mint a Krémmánia, akikkel már a Beauty Expo eseményeink során is egyértelművé vált, hogy közös célunk a vásárlók tudatos döntéseinek segítése a mindennapokban” – hangsúlyozta Szimeiszter Éva, a Rossmann Magyarország beszerzési vezetője.

(x)
#vásárlás #szépségápolás #rossmann

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
23:19
22:45
20:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 18.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
2025. október 19.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
2025. október 19.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
2025. október 18.
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 20. hétfő
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
2
6 napja
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
3
3 hete
Hivatalos: itt nyitja első üzletét az orosz Mere üzletlánc, rengeteg magyar vásárló indulhat útnak
4
2 hete
Érik a botrány, magasrangú kormánytisztviselő lopott a Lidl-ből: bicskanyitogató módszert talált ki
5
2 hete
Sokkot kapnak a magyar vásárlók a boltok kasszáinál: ha ezt meglátják, nem akarnak fizetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyamkockázat
A devizában lévő pénzügyi eszközök tulajdonosainak abból fakadó kockázata, hogy az árfolyam elmozdulásával az általuk tartott eszköz hazai fizetőeszközben kifejezett értéke megváltozik. A deviza pénzügyi eszközök (például deviza, értékpapír, kötvény, részvény, váltó) forintban számolt értéke az árfolyam elmozdulásával változik. Befektetéseknél hozamon felüli extra jövedelem, de akár veszteség is keletkezhet miatta.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 19. 23:19
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
Pénzcentrum  |  2025. október 19. 20:01
Sok a változó a magyar tőzsdén: a Mol Kurdisztánban operál, a Waberer's fontos döntést hozott
Agrárszektor  |  2025. október 19. 20:02
Már látszik, mikor jöhet eső itthon: így mossa el a száraz időt