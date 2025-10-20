Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 42. hetéből.
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.
A #NoFilter könyv különleges együttműködés eredménye: a Krémmánia főszerkesztője, Bauer Évi, és dr. Tamási Béla, bőrgyógyász szakorvos írták meg közösen a kötetet, amely a bőrápolás alapjaitól kezdve a hatóanyagok és azok ígéretei között segít eligazodni.
A könyv nem termékkatalógus, hanem útmutató a tudatos, örömteli és hatékony bőrápoláshoz – a valódi, filtermentes tudás jegyében.
A Krémmánia közösségét mindig is az őszinte tapasztalatok, az egymásnak nyújtott segítség és a tudatos bőrápolás iránti elkötelezettség tette különlegessé. A #NoFilter könyvben ezt a szemléletet vittük tovább – tudományosan megalapozott, mégis olvasmányos és közérthető formában szeretnénk segíteni abban, hogy mindenki jobban megértse a bőrét és a bőrápolást” – mondta Bauer Évi, a Krémmánia főszerkesztője.
Egy könyv, ami edukál, nem csupán ajánl
A Rossmann számára a projekt jóval több, mint egy kiadvány – egy hiteles edukációs eszköz, amely a tudatos, elérhető és fenntartható szépségápolást képviseli.
Minden termék, amely a könyvben szerepel, megtalálható a Rossmann üzleteiben és az Online Drogériában, így az olvasók azonnal kipróbálhatják a javasolt megoldásokat. A vizuálisan is inspiráló kötet szép, lapozgatni való olvasmány, miközben segít kialakítani egy működő, személyre szabott rutint.
Egyre több vásárlónk keres valóban megbízható, szakmailag alátámasztott információkat a bőrápolásról. A Rossmann-nál hiszünk abban, hogy a tudás megosztása a legjobb út a bizalom és a lojalitás felé. A #NoFilter pontosan ezt képviseli: a hiteles, elérhető tudást” – fejtette ki Németh Kornél, a Rossmann Magyarország ügyvezető igazgatója.
A hiteles szépségápolás új mérföldköve
A Rossmann évek óta következetesen támogatja a tudatos vásárlói döntéseket – legyen szó fenntarthatóbb alternatívákról, egészségtudatos termékekről vagy épp edukációs projektekről.
A #NoFilter könyv a vállalat küldetésének természetes folytatása: olyan kezdeményezés, amely segít eligazodni a kozmetikumok, hatóanyagok és marketingígéretek között, miközben emberközpontú marad.
A #NoFilter számunkra nemcsak a bőrápolásról szól, hanem egy szemléletről is: az önazonosságról, a természetességről és a hitelességről. Örülünk, hogy egy olyan partnerrel valósíthattuk meg ezt a projektet, mint a Krémmánia, akikkel már a Beauty Expo eseményeink során is egyértelművé vált, hogy közös célunk a vásárlók tudatos döntéseinek segítése a mindennapokban” – hangsúlyozta Szimeiszter Éva, a Rossmann Magyarország beszerzési vezetője.
A kávé világpiaca rendkívül volatilis volt az elmúlt egy évben.
A Bizottságra egyre nagyobb nyomás nehezedik, mivel az alkohol rákkeltő kockázatairól szóló vita politikai színtérre lépett.
Strasbourg karácsonyi vásár 2025: hamarosan nyit a strasbourgi adventi vásár a karácsony fővárosában
Strasbourg karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz karácsonyi vásár Strasbourgban, hol lesznek a strasbourgi adventi vásár helyszínei! Miért Strasbourg a karácsony fővárosa?
A magyar vásárlók többsége akkor költ a legszívesebben, ha akciót lát, és ezt nem is titkolják.
Összesen 48 helyszínre jut el a Lidl busz ősszel, 80 termék lesz kapható annyiért, amennyibe az áruházban kerül.
Olívalevél lehet a morzsolt oregánóban, ezért veszélyes lehet a fogyasztása - írta az élelmiszerfelügyeleti hatóság.
Így néz ki, ezt árulja a Lidl első mozgóboltja: 48 magyar településen indul a szolgáltatás - versenytársat kap a Family Frost
80 termék lesz benne kapható, ugyanolyan árak lesznek, mint a rendes áruházakban. Mutatjuk, hogy néz ki a Lidl-busz.
Kiderült végre, mennyibe kerülnek az ételek a ma megnyitott Popeyes-lánc első éttermében.
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
A Lidl ismét különleges termékkel rukkolt elő: nem lehet csak úgy a polcról levenni, kizárólag az alkalmazáson keresztül, előrendeléssel érhető el.
A 187. áruház a szokásosnál nagyobb alapterülettel, új bolti belső kialakítással és számos kedvezménnyel várja a vásárlókat.
Meglepően olcsón kínálják a héten az édesburgonyát az áruházláncok – de mi áll a hirtelen árzuhanás mögött?
Nagyvárad karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz a nagyváradi adventi vásár és hol lesz a karácsonyi vásár Nagyváradon! Milyen programok lesznek a nagyváradi vásárban?
Több mint 157 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Gucci, a Chloé és a Loewe luxusdivatmárkákra.
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
Úgy tűnik, a Lidl újra szemet vetett az IKEA egy termékére. Most egy desszert terméket olcsósítottak.
Hatalmas feketepiacot számoltak fel Magyarországon: nagyban ment a seftelés, tetemes kárt okoztak az ügyeskedők
Közös hatósági akcióval szorították vissza a Budapesti Nagybani Piac környékén kialakult illegális gyümölcspiacot.
A hazai élelmiszerárak 81,6 százalékkal emelkedtek hat év alatt, ami messze meghaladja a világpiaci nyersanyagárak növekedését.
Évente egyetlen egyszer hirdetnek ilyen akciót a magyar boltok: indul a roham a Lidlbe, Aldiba, Tescóba
Érdemes lehet körülnézni a boltokban halottak napja előtt, mivel a gyertyák és mécsesek most akciós áron várják a vásárlókat.
Pécs karácsonyi vásár 2025: mikor lesz karácsonyi vásár Pécsen és hol tartják meg a pécsi adventi vásárt? Tudd meg, mik a pécsi karácsonyi vásár 2025...
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
