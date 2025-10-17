Újabb legenda távozott: meghalt Ace Frehley, a Kiss alapító szólógitárosa

74 éves korában elhunyt Ace Frehley, a legendás rockzenekar, a Kiss alapító szólógitárosa.

Ace Frehley, a legendás rockzenekar, a Kiss alapító szólógitárosa csütörtökön, 74 éves korában elhunyt - közölte a családja. A Reuters szerint Frehley képviselője, Lori Lousararian, halálát egy nemrégiben bekövetkezett otthoni esésnek tulajdonította.

„Teljesen összetörtünk és mélyen megrendültek vagyunk” – írta a család közleményében, hozzátéve, hogy szeretetük, gondoskodó szavaik és imáik vették körül őt utolsó pillanataiban.

Paul Daniel Frehley 1951. április 27-én született New York Bronx negyedében. Tizenévesen kezdett gitározni, és azután találta meg hivatását, hogy élőben látta a The Who és a Cream koncertjét. Miután több zenekarban is játszott, egy újsághirdetésre válaszolt, amely „feltűnő stílusú és tehetséges gitárost” keresett. Így talált rá Gene Simmonsra, Paul Stanleyre és Peter Crissre, akik Queensben próbáltak.

A Kiss az 1970-es években robbant be a köztudatba, jellegzetes hangzásával és megjelenésével, amelyet gyakran a hard rock és glam rock ötvözeteként jellemeztek: fekete-fehér arcfestés, díszes fekete-ezüst bőrruhák és látványos pirotechnika jellemezte a fellépéseiket. A zenekart sokan a heavy metal előfutárának is tartják.

Az 1975-ös slágerek, mint a bulihimnuszként ismert „Rock and Roll All Nite” és a koncertalbum „Alive!”, mára klasszikusokká váltak. A banda mind a 26 albuma aranylemez lett az Egyesült Államokban (legalább 500 000 eladással) – ezzel az amerikai zenekarok között rekordot döntöttek –, és közülük 14 platinalemez (legalább egymillió eladással), bár ezek egy része Frehley távozása után jelent meg.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Frehley, valamint Gene Simmons basszusgitáros-énekes, Paul Stanley gitáros és Peter Criss dobos mind saját megjelenéssel és alteregóval rendelkezett. Frehley, csillaggal az arcán, a „Spaceman” néven vált ismertté. A zenekar tagjainak arcát több mint egy évtizeden át nem mutatták meg; ekkorra Frehley már elhagyta a Kiss-t, és 1982-ben szólókarrierbe kezdett, miután konfliktusba került a zenekar irányvonalával és kábítószer-függőséggel küzdött.

A zenekar fénykorában, a hetvenes években végig a Kiss tagja volt, 1996-ban újra összeálltak, ekkor Frehley visszatért a zenekarba, és 2002-ig maradt. A 2022-23-as búcsúturnéra viszont nem csatlakozott.