Blankenberge, Nyugat-Flandria/ Belgium - 2019. augusztus 25.:: A legeredetibb, legszebb lovas virágból álló kordé végigvonul a tengerparti gáton és az utcákon. A képen a Kiss együttes Wonderland Dendermonde csoportja.
Újabb legenda távozott: meghalt Ace Frehley, a Kiss alapító szólógitárosa

Pénzcentrum
2025. október 17. 07:55

74 éves korában elhunyt Ace Frehley, a legendás rockzenekar, a Kiss alapító szólógitárosa.

Ace Frehley, a legendás rockzenekar, a Kiss alapító szólógitárosa csütörtökön, 74 éves korában elhunyt - közölte a családja. A Reuters szerint Frehley képviselője, Lori Lousararian, halálát egy nemrégiben bekövetkezett otthoni esésnek tulajdonította.

„Teljesen összetörtünk és mélyen megrendültek vagyunk” – írta a család közleményében, hozzátéve, hogy szeretetük, gondoskodó szavaik és imáik vették körül őt utolsó pillanataiban.

Paul Daniel Frehley 1951. április 27-én született New York Bronx negyedében. Tizenévesen kezdett gitározni, és azután találta meg hivatását, hogy élőben látta a The Who és a Cream koncertjét. Miután több zenekarban is játszott, egy újsághirdetésre válaszolt, amely „feltűnő stílusú és tehetséges gitárost” keresett. Így talált rá Gene Simmonsra, Paul Stanleyre és Peter Crissre, akik Queensben próbáltak.

A Kiss az 1970-es években robbant be a köztudatba, jellegzetes hangzásával és megjelenésével, amelyet gyakran a hard rock és glam rock ötvözeteként jellemeztek: fekete-fehér arcfestés, díszes fekete-ezüst bőrruhák és látványos pirotechnika jellemezte a fellépéseiket. A zenekart sokan a heavy metal előfutárának is tartják.

Az 1975-ös slágerek, mint a bulihimnuszként ismert „Rock and Roll All Nite” és a koncertalbum „Alive!”, mára klasszikusokká váltak. A banda mind a 26 albuma aranylemez lett az Egyesült Államokban (legalább 500 000 eladással) – ezzel az amerikai zenekarok között rekordot döntöttek –, és közülük 14 platinalemez (legalább egymillió eladással), bár ezek egy része Frehley távozása után jelent meg.

Frehley, valamint Gene Simmons basszusgitáros-énekes, Paul Stanley gitáros és Peter Criss dobos mind saját megjelenéssel és alteregóval rendelkezett. Frehley, csillaggal az arcán, a „Spaceman” néven vált ismertté. A zenekar tagjainak arcát több mint egy évtizeden át nem mutatták meg; ekkorra Frehley már elhagyta a Kiss-t, és 1982-ben szólókarrierbe kezdett, miután konfliktusba került a zenekar irányvonalával és kábítószer-függőséggel küzdött.

A zenekar fénykorában, a hetvenes években végig a Kiss tagja volt, 1996-ban újra összeálltak, ekkor Frehley visszatért a zenekarba, és 2002-ig maradt. A 2022-23-as búcsúturnéra viszont nem csatlakozott.
Címlapkép: Getty Images
2025. október 17.
