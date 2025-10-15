Krasznahorkai László cáfolja azokat a híreket, hogy egészségi állapota miatt nem jelent meg a Frankfurti Könyvvásár megnyitóján.
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 42. héten 2025-ben
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/42. heti nyerőszámait. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény is született, így a következő héten 70 millió forint lesz a tét.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.
Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 42. héten 2025-ben:
8; 10; 11; 15; 18; 22; 28.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 42. héten 2025-ben:
3; 8; 14; 15; 19; 24; 31.
Mivel ezen a héten volt telitalálatos szelvény, egy játékos több mint 143 millió forinttal lett gazdagabb. Így viszont a 43. játékhéten ismét 70 millió forint keresi gazdáját a Skandináv lottón.
Nyeremények a Skandináv lottón a 42. héten:
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
- 7 találat: 143 420 325 forint
- 6 találat: egyenként 258 010 forint
- 5 találat: egyenként 6 345 forint
- 4 találat: egyenként 2 320 forint
