Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 42. héten 2025-ben

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/42. heti nyerőszámait. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény is született, így a következő héten 70 millió forint lesz a tét.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 42. héten 2025-ben:

8; 10; 11; 15; 18; 22; 28.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 42. héten 2025-ben:

3; 8; 14; 15; 19; 24; 31.

Mivel ezen a héten volt telitalálatos szelvény, egy játékos több mint 143 millió forinttal lett gazdagabb. Így viszont a 43. játékhéten ismét 70 millió forint keresi gazdáját a Skandináv lottón.

Nyeremények a Skandináv lottón a 42. héten:

7 találat: 143 420 325 forint

6 találat: egyenként 258 010 forint

5 találat: egyenként 6 345 forint

4 találat: egyenként 2 320 forint

