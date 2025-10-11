Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2025/41. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 42. héten már 395 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

Az Ötöslottó 41. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben a következők:

11; 15; 31; 75; 79.

További nyeremények az Ötöslottón a 42. héten:

4 találat: egyenként 1 925 810 Ft

3 találat: egyenként 25 325 Ft

2 találat: egyenként 3 060 Ft

Jokerszám: 456036

Ezen a játékhéten (41.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játkos 44 915 720 forinttal lett gazdagabb. A 42. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

