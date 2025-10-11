Most született egy közös bor, ami nevet, arcot és karaktert ad a régiónak.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2025/41. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 42. héten már 395 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.
Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.
Az Ötöslottó 41. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben a következők:
11; 15; 31; 75; 79.
További nyeremények az Ötöslottón a 42. héten:
- 4 találat: egyenként 1 925 810 Ft
- 3 találat: egyenként 25 325 Ft
- 2 találat: egyenként 3 060 Ft
Jokerszám: 456036
Ezen a játékhéten (41.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játkos 44 915 720 forinttal lett gazdagabb. A 42. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
Decembertől a Direct One helyett a CANAL+ lesz elérhető online, a műholdas szolgáltatást pedig a One veszi át.
A Nobel-békedíj az egyetlen, amelyet nem a díjak svéd alapítója, Alfred Nobel hazájában, hanem Norvégiában, Oslóban ítélnek oda és adnak át.
A 2025-ös irodalmi Nobel-díj nyertese, Krasznahorkai László a mostani pénzjutalom mellett korábban is nagyobb bevételeket tudhatott magáénak.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 475 millió forint volt.
Az írót a Svéd Nemzeti Rádió érte utol, akiknek nyilatkozott az elismerésről.
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
Jelentős pénzjutalomban részesül Krasznahorkai László, aki elnyerte az irodalmi Nobel-díjat.
"Egyetlen nagy gondolatrendszer helyessége sem az igazságán múlik" - 10 elgondolkodtató idézet a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlótól
A magyar író Kertész Imre 2002-es elismerése után több mint két évtizeddel nyerte el a világ legrangosabb irodalmi kitüntetését.
A Svéd Akadémia csütörtökön bejelentette, hogy a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László kapja.
A díjjal a vendéglátás új korszakába lépett, és Magyarország sem maradt ki a nemzetközi mezőnyből – több hazai egység is felkerült az első listára.
Kihúzták a Skandináv lottó 41. heti nyerőszámait. Lássuk, volt-e olyan szerencsevadász, aki elvitte a 71 milliós főnyereményt?
Korda György immár 68 éve áll színpadon. Most elárulta, meddig tervez még a szakmában maradni.
A nemzetközi irodalmi sajtó szerint egy magyar lehet az egyik legnagyobb esélyese a rangos elismerésnek.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
