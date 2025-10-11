2025. október 11. szombat Brigitta, Gitta
12 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép a kezek kitöltése egy lottószelvény formája a szerencsejáték fogalma
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten

Pénzcentrum
2025. október 11. 19:19

Kihúzták az Ötöslottó 2025/41. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 42. héten már 395 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Ötöslottó 41. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben a következők:

11; 15; 31; 75; 79.

KATT! Egyre több magyar nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek

További nyeremények az Ötöslottón a 42. héten:

  • 4 találat: egyenként 1 925 810 Ft
  • 3 találat: egyenként 25 325 Ft
  • 2 találat: egyenként 3 060 Ft

Jokerszám: 456036

Ezen a játékhéten (41.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játkos 44 915 720 forinttal lett gazdagabb. A 42. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #Ötöslottó #szerencsejáték #joker #szerencseszombat #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #ötös lottó #ötös #pénzcentrum lottószámok #ötöslottó friss #szerencsejáték ötöslottó nyerőszámai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:19
18:55
18:01
17:02
16:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 11.
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?
2025. október 11.
Így spórolnak több százezer forintot az élelmes magyarok: előre készülnek, nagyon megéri nekik
2025. október 11.
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein
2025. október 10.
Kiderült a súlyos igazság a növényi tejekről: hiába kétszer drágább, erről sosem beszélnek
2025. október 10.
Így zajlik a rokkant kocsi igénylése: ezek az elektromos moped kérelem feltételei, ennyi az ára
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 11. szombat
Brigitta, Gitta
41. hét
Október 11.
A hospice-ellátás világnapja
Október 11.
A magyar fürdőkultúra napja
Október 11.
A túlsúly elleni harc világnapja
Október 11.
Az előbújás napja
Október 11.
Nemzetközi Lánygyermek nap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
3
3 hete
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
4
3 hete
Megmutatta Tóth Andi, hogy áll az épülő háza: átverték, rengeteg pénzt bukott
5
7 napja
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Chip kártya
olyan bankkártya, melynek előlapján banki funkciókra is alkalmas chip található azonosítja a kártyabirtokost, illetve tárolhat személyes ill. pénzügyi adatokat, információkat (pl. elektronikus pénztárca)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 11. 18:01
Kvíz: Földrajz témában te vagy az ász? Fogadjunk, ezt te sem tudtad a világ híres fővárosairól!
Pénzcentrum  |  2025. október 11. 16:34
Végre vége? Tűzszünet Gázában: palesztinok ezrei térnek vissza otthonaikba
Agrárszektor  |  2025. október 11. 18:03
Elképesztő kutatás látott napvilágot, erről mindenkinek tudnia kell