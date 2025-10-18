2025. október 18. szombat Lukács
Euro banknotes in hand close-up on black background
Szórakozás

Szerencsétlenül indul a hétvége rengeteg magyar számára: külföldiek halászták el az orruk elől a milliókat

Pénzcentrum
2025. október 18. 10:21

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/42. heti, pénteki nyerőszámait és telitalálat is született. Egy külföldi játékos csaknem 27 milliárd forinttal lett gazdagabb. Magyarországon nem volt 5+2 találatos szelvény 298 sorsolás óta. A legmagasabb nyereményt elérő magyar játékosoknak csak 4+1 találatuk volt, ami 128 ezer forintot fizet. Ezen a sorsoláson még 15 ezer magyar sem akadt, aki nyert volna legalább pár ezer forintot. 

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. 

Az Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 42. játékhéten, pénteken:

18, 21, 34, 35, 46; 2, 3.

Ezen a héten megtörtént: elvitték a közel 27 milliárdos főnyereményt. Egy külföldi játékos találta el az 5+2 számot. A magyaroknak most nem volt szerencsés hete: a legmagasabb nyeremény hazánkban mindössze 128 700 forint volt a 4+1 találatért és ezt is csak 14 játékos érte el. További 14 949 magyar játékos összesen 79 millió forintot nyert.

5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 298 sorsolás óta! Azonban mivel a főnyereményt elvitték, a következő sorsoláson, kedden 3,9 milliárd forint lesz a tét.

Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.

Eurojackpot adózás 2025: ennyi adó fizetendő a nyeremény után
EZ IS ÉRDEKELHET
Eurojackpot adózás 2025: ennyi adó fizetendő a nyeremény után
Mik az Eurojackpot adózás szabályai Magyarországon? Mennyi az Eurojackpot nyeremény forintban és mennyi a különbség a bruttó nyeremény és az Eurojackpot nettó nyeremény között?

 

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #nyeremény #szerencsejáték #sorsolás #főnyeremény #eurojackpot #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottónyeremény #lottószámok #pénzcentrum lottószámok #eurojackpot lottó #eurojackpot nyertes

