74 éves korában elhunyt Ace Frehley, a legendás rockzenekar, a Kiss alapító szólógitárosa.
Szerencsétlenül indul a hétvége rengeteg magyar számára: külföldiek halászták el az orruk elől a milliókat
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/42. heti, pénteki nyerőszámait és telitalálat is született. Egy külföldi játékos csaknem 27 milliárd forinttal lett gazdagabb. Magyarországon nem volt 5+2 találatos szelvény 298 sorsolás óta. A legmagasabb nyereményt elérő magyar játékosoknak csak 4+1 találatuk volt, ami 128 ezer forintot fizet. Ezen a sorsoláson még 15 ezer magyar sem akadt, aki nyert volna legalább pár ezer forintot.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.
Az Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 42. játékhéten, pénteken:
18, 21, 34, 35, 46; 2, 3.
Ezen a héten megtörtént: elvitték a közel 27 milliárdos főnyereményt. Egy külföldi játékos találta el az 5+2 számot. A magyaroknak most nem volt szerencsés hete: a legmagasabb nyeremény hazánkban mindössze 128 700 forint volt a 4+1 találatért és ezt is csak 14 játékos érte el. További 14 949 magyar játékos összesen 79 millió forintot nyert.
5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 298 sorsolás óta! Azonban mivel a főnyereményt elvitték, a következő sorsoláson, kedden 3,9 milliárd forint lesz a tét.
Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.
-
-
