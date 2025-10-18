2025. október 18. szombat Lukács
Image of the night sky in Scotland, as seen from Loch Thom.
Ősöreg objektum halad át a Naprendszeren idén ősszel: a csillagközi vándor október végén ér közel hozzánk - ekkor figyelhetjük meg a 3I/ATLAS-t

Pénzcentrum
2025. október 18. 19:02

Hamarosan akár két szondát is ráküldhetünk a 3I/ATLAS-ra - írja a Rakéta. Még nyáron röppentek fel a hírek az ősöreg üstökösről, amely Naprendszerünkbe látogat ebben az évben. A 3I/ATLAS nevű égitest azonban más üstökösöktől eltérően már sosem tér vissza többet: ez az egyetlen alkalom, hogy közelről figyelhessük meg. 

Július 2-án fedezték fel az üstököst a NASA ATLAS égboltfelmérésének keretein belül, a kutatók pedig azóta is izgatottan várják, hogy közelebb érjen hozzánk az 3I/ATLAS. Az objektumról a csillagászok azt mondják, idősebb, mint a mi Napunk és a Tejútrendszer széléről érkezik elképesztő sebességgel. Eddig egy naprendszer sem keresztezte az útját, hozzánk néz be először. A legutolsó hírek szerint két szondának lehetősége lesz, hogy közelről figyelje meg az objektumot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Két űrszonda az üstökös ioncsóváján haladhat át, mely akár százmillió kilométer hosszúra is nyúlhat. A 3I/ATLAS útját az ESA Hera, illetve a NASA Europa Clipper szondái épp keresztezhetik - írják. 

Egy friss tanulmány szerint október 29-én közelíti meg legjobban a Napot - kb. 203 millió kilométerre - az üstökös, ekkor lesz legtöbb megfigyelnivaló is: a Hera október 25. és november 1. között kerül jó pozícióba, viszont mivel nem rendelkezik helyszíni (in situ) műszerekkel, nincs mód a csóva tulajdonságainak mérésére - közölte az ESA. Viszont a másik szonda, az Europa Clipper már megfelelő műszercsomaggal rendelkezik: ez lehetőséget adhat rá, hogy egy csillagközi objektum csóvájából vegyenek mintát, amennyiben október 30. és november 6. között kedvező lesz a napszél a tanulmány szerint. 

Továbbá az ESA JUICE távolról figyeli a 3I/ATLAS nevű üstököst november 2-án és 25-én, ekkor érkezhetnek további hírek a különleges objektumról. Az olyan vándorló üstökösök, mint a 3I/ATLAS a kutatók szerint más csillagrendszerekben alakulnak ki, majd egy másik csillag közeli elhaladása esetén annak gravitációs hatása kiszakítja az üstököst ebből a környezetből. Így az objektum csillagközi vándorrá válik. 

A felfedezés után profi és amatőr csillagászok garmadája igyekezett visszakeresni az üstököst az archív felvételen, amely által sikerült június 14-éig visszakövetni az égitest pályáját. A becslések szerint az objektum kb. 10-20 km átmérőjű, amellyel az eddig a Naprendszerbe látogató csillagközi égitestek közül a legnagyobbnak bizonyul.
Címlapkép: Getty Images
#október #kutatás #november #szórakozás #természet #égi jelenségek #űrkutatás #égi jelenség #csillagászat #nasa

