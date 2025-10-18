A lakossági OTPdirekt Internetbank kivezetésével együtt további OTPdirekt szolgáltatások is megszűnnek, mutatjuk a listát.
Ősöreg objektum halad át a Naprendszeren idén ősszel: a csillagközi vándor október végén ér közel hozzánk - ekkor figyelhetjük meg a 3I/ATLAS-t
Hamarosan akár két szondát is ráküldhetünk a 3I/ATLAS-ra - írja a Rakéta. Még nyáron röppentek fel a hírek az ősöreg üstökösről, amely Naprendszerünkbe látogat ebben az évben. A 3I/ATLAS nevű égitest azonban más üstökösöktől eltérően már sosem tér vissza többet: ez az egyetlen alkalom, hogy közelről figyelhessük meg.
Július 2-án fedezték fel az üstököst a NASA ATLAS égboltfelmérésének keretein belül, a kutatók pedig azóta is izgatottan várják, hogy közelebb érjen hozzánk az 3I/ATLAS. Az objektumról a csillagászok azt mondják, idősebb, mint a mi Napunk és a Tejútrendszer széléről érkezik elképesztő sebességgel. Eddig egy naprendszer sem keresztezte az útját, hozzánk néz be először. A legutolsó hírek szerint két szondának lehetősége lesz, hogy közelről figyelje meg az objektumot.
Két űrszonda az üstökös ioncsóváján haladhat át, mely akár százmillió kilométer hosszúra is nyúlhat. A 3I/ATLAS útját az ESA Hera, illetve a NASA Europa Clipper szondái épp keresztezhetik - írják.
Egy friss tanulmány szerint október 29-én közelíti meg legjobban a Napot - kb. 203 millió kilométerre - az üstökös, ekkor lesz legtöbb megfigyelnivaló is: a Hera október 25. és november 1. között kerül jó pozícióba, viszont mivel nem rendelkezik helyszíni (in situ) műszerekkel, nincs mód a csóva tulajdonságainak mérésére - közölte az ESA. Viszont a másik szonda, az Europa Clipper már megfelelő műszercsomaggal rendelkezik: ez lehetőséget adhat rá, hogy egy csillagközi objektum csóvájából vegyenek mintát, amennyiben október 30. és november 6. között kedvező lesz a napszél a tanulmány szerint.
Továbbá az ESA JUICE távolról figyeli a 3I/ATLAS nevű üstököst november 2-án és 25-én, ekkor érkezhetnek további hírek a különleges objektumról. Az olyan vándorló üstökösök, mint a 3I/ATLAS a kutatók szerint más csillagrendszerekben alakulnak ki, majd egy másik csillag közeli elhaladása esetén annak gravitációs hatása kiszakítja az üstököst ebből a környezetből. Így az objektum csillagközi vándorrá válik.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A felfedezés után profi és amatőr csillagászok garmadája igyekezett visszakeresni az üstököst az archív felvételen, amely által sikerült június 14-éig visszakövetni az égitest pályáját. A becslések szerint az objektum kb. 10-20 km átmérőjű, amellyel az eddig a Naprendszerbe látogató csillagközi égitestek közül a legnagyobbnak bizonyul.
Mutatjuk, elvitte-e valaki a 395 millió forintos főnyereményt a 42. játékhéten. Itt vannak az ötös lottó mai nyerőszámai és a nyereményei.
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
Két hétig DiCaprio új filmje vezette a mozis toplistákat, azonban új kihívója akadt. Az őszi szünetben is tartogat sok újdonságot a moziműsor.
74 éves korában elhunyt Ace Frehley, a legendás rockzenekar, a Kiss alapító szólógitárosa.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 650 millió forint volt.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/42. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Megszólalt a betegségéről terjengő hírekről Krasznahorkai László: így érzi magát most a friss Nobel-díjas
Krasznahorkai László cáfolja azokat a híreket, hogy egészségi állapota miatt nem jelent meg a Frankfurti Könyvvásár megnyitóján.
A zenekar reményei szerint 2026-ban folytatja a koncertezést, de idén már biztosan nem.
Velük mentené meg a Szigetet Gerendai Károly: Időnyomásban vagyunk, már rég árulni kellene a jegyeket és szervezni a jövő évi fesztivált
Nem egyedül mentené meg a Szigetet Gerendai Károly, hanem például olyan alvállalkozókkal, akiknek megszűnne a bevétele, ha nem lenne feszivál.
Roham indult Krasznahorkai köteteiért, mindent elkapkodtak: jól járhat, aki most adná el a Sátántangó című könyvet?
A szerző Sátántangó című műve azóta elképesztően népszerű lett a kiadó szerint.
Legendás tévécsatorna vonul ki Európából: rengeteg magyar sirathatja kedvencét, teljesen el fog tűnni
A Paramount Global bejelentette, hogy 2025 végéig megszünteti az MTV zenei csatornáit.
Megszólalt a szakértő: ezért van válságban a Sziget és más magyar fesztiválok – meglepő okokat említ
Az idei hazai fesztiválszezon világosan megmutatta: a látogatói szokások és a fogyasztás radikálisan változnak.
A Sziget Fesztivál jövője bizonytalanná vált, miután a szervezők kezdeményezték a fővárossal kötött területfoglalási megállapodás felmondását.
A Sziget közleménye szerint a fesztivál külföldi tulajdonosa úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon.
Karácsony Gergely szerint bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője.
Kihúzták a Hatoslottó 41. heti, vasárnapi nyerőszámait is. Lássuk, volt-e telitalálat, elvitte-e valaki a 555 milliós főnyereményt!
Mintegy 20 millió forintot csalt ki egy magát rendvédelmis vezetőnek kiadó 53 éves férfi egy kétségbeesett anyától,
A hazai fürdők nem tudták elérni a Covid előtti vagy akár a tavalyi látogatószámot, bár a külföldi vendégek száma növekedett.
Az elmúlt évek drámai átalakulást hoztak a hazai esküvőszervező piacon.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.