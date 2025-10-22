Magyarországon az egy főre jutó átlagos vásárlóerő az európai átlag 60 százalékának felel meg.
Ma nyitja meg kapuit Budapest legnagyobb téli attrakciója: ennyibe kerül a belépő + Képek
Október 22-től ismét látogatható a Lumina Park a Margitszigeten. A Palatinus fürdő területén kialakított fénypark idén „Varázsvilág” tematikával várja az érdeklődőket. A belépők ára 4200 forinttól indul, a családi jegy 16 500 forintba kerül.
A Lumina Park negyedik alkalommal nyitja meg kapuit Budapesten. A fényinstallációkat idén is a Palatinus fürdő területén építették fel, a munkálatok már szeptemberben elkezdődtek. A szervezők több mint 150 elemet állítottak össze, amelyek között klasszikus mesehelyszínek, digitálisan megjelenített festmények és interaktív állomások is szerepelnek.
A megnyitó eseményen részt vett Karácsony Gergely főpolgármester, valamint Borosné Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója. A beszédekben elhangzott: a Lumina Park az elmúlt három évben több mint félmillió látogatót vonzott, és a téli időszakban is forgalmat generál a Margitszigeten.
A park tematikája idén a „Varázsvilág” címet kapta. A látogatók olyan helyszíneken haladhatnak végig, mint Tarzan dzsungele, Pocahontas erdeje vagy Versailles palotája. A fények között megjelennek Van Gogh, Monet és Matisse festményei, valamint olyan interaktív elemek is, mint mozdonyvezetés, helikopter-szimuláció vagy zenekari szereplés.
A belépőjegyek ára kategóriától függően változik. A kedvezményes jegyek 4200 és 4600 forintba kerülnek, a normál jegyek 4900 vagy 5200 forintért válthatók. A családi jegy ára 16 500 forint, amely általában két felnőtt és két gyermek belépésére jogosít. A jegyek online és a helyszínen is elérhetők.
A Lumina Park 2025. október 22-től 2026. március 1-ig látogatható, minden nap sötétedéstől este 21 óráig, kiemelt időszakokban 22 óráig. A teljes útvonal egy-másfél órás sétával bejárható.
(képek: Gosztola Judit)
