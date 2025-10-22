Fontos változás élesedik a magyar gyermekotthonokban: régóta vártak már erre

A társasházi építményi jog lehetővé tenné a még át nem adott ingatlanokra való jelzálogjog bejegyzését.
A kormány megemeli a gyermekotthonokban élők ellátására fordítandó támogatásokat november 1-jétől, beleértve az étkeztetési, ruházati és zsebpénz juttatásokat - számolt be a Telex.
A szerda este megjelent Magyar Közlönyben közzétett határozat értelmében a gyermekotthonokban élő gyermekek és fiatal felnőttek étkeztetésére fordítandó napi minimumösszeget 2700 forintra növeli a kormány. Ez az összeg kiegészül az óvodai és iskolai étkeztetésre biztosított napi 1300 forinttal, így hétköznapokon összesen 4000 forintos támogatás jut egy gyermekre.
A november 1-jén életbe lépő intézkedéscsomag részeként a gyermekvédelmi gondozásban élők ruháztatására fordítható keret évi 200 ezer forintra emelkedik fejenként. Emellett megduplázódik a zsebpénz legalacsonyabb összege, amely Jámbor András szerint 2800 forintra nő, továbbá évi 50 ezer forintos sport és szabadidő támogatást is biztosítanak minden gyermek számára.
A kormányhatározat ezen túlmenően felkérte a belügyminisztert, hogy dolgozzon ki javaslatot a gyermekvédelemre fordított egyéb források hatékonyabb felhasználására vonatkozóan.
Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium neve egyet jelent a kiemelkedő oktatással és a diákok iránti elhivatottsággal. Az igazgató most a Pénzcentrumnak adott interjút.
Az Erasmus+ mobilitási programok már több évtizede nyújtanak kivételes lehetőségeket a hallgatók, oktatók és fiatal szakemberek számára, hogy külföldön tapasztalatokat szerezzenek.
A menza már nem csak egy sima étkező, hanem konfliktuszóna: egyre több iskolás gyerek utasítja vissza az ebédet, mert ehetetlennek tartja.
Október közepétől egy hónapon át, november 15-ig lehet leadni a felsőoktatási jelentkezéseket a keresztféléves képzésekre.
Ezek az iskolák ontják magukból a milliárdosokat: Magyarországon is szép számmal akadnak – nincs mese, ide kell járni tanulni
Az amerikai egyetemek, mint a Harvard és a Stanford vezetik a milliárdosok kinevelésének ranglistáját.
A tankerületi iskolákban dolgozó pedagógusok közel 30 százaléka nem részesült az őszi teljesítményalapú béremelésben.
Súlyos munkaerőhiány jellemzi az állami gyermekotthonokat, ahol átlagosan minden negyedik álláshely betöltetlen.
A Városmajori Gimnázium hosszú idő óta rendkívül népszerű a felvételiző diákok körében, az igazgató most a Pénzcentrumnak adott interjút.
Téli szünet 2025/26: mikor lesz a karácsonyi szünet, avagy a téli szünet 2025/2026 évében? Hosszabb lesz a téli szünet most, mint a tavalyi téli szünet...
A szakértők szerint az oktatási rendszer "pazarlóan" működik.
Tíz év alatt javult az EU-ban a tanár–diák arány: ma már kevesebb tanuló jut egy pedagógusra, mint korábban.
A magyar kormány 2001-ben nyilvánította október 6-át a magyar nemzet gyásznapjává.
Tényleg rövidebb az őszi szünet, mint eddig hittük? Itt a fájó igazság, amiről sok diáknak fogalma sincs
Az idei őszi szünet 11 napos lesz, október 23-tól november 2-ig tart majd,. Így két nappal hosszabb, mint a múlt évi volt. Mutatjuk, hogy mégis...
Egyre több alsós és felsős általános iskolás tanul két vagy több idegen nyelvet az Európai Unió területén.
Egyetemi őszi szünet 2025: mikor lesz az őszi szünet a magyar egyetemeken, lesz-e egyáltalán ősziszünet?
Egyetem őszi szünet 2025-ben: mutatjuk, melyik intézményben mikor lesz az egyetemi őszi szünet, például BME, BCE, BGE, METU vagy az Óbudai Egyetem őszi szünet 2025...
2024. május 31. után Magyarországon csak azok a pedagógusok tölthetnek be pedagógusi munkakört, akik a szakképzettségük vagy szakképesítésük megszerzését követően esküt tettek.
Hatvan iskolában indul a tanév első félévében mesterségesintelligencia-kurzus (MI) a tanrendbe építve - jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter.
A tavalyi év statisztikája jelentősen meghaladja a korábbi évfolyamok mutatóit.
