Gyerekek vissza az iskolába írószereket keresnek egy üzletben
Oktatás

Fontos változás élesedik a magyar gyermekotthonokban: régóta vártak már erre

Pénzcentrum
2025. október 22. 09:35

A kormány megemeli a gyermekotthonokban élők ellátására fordítandó támogatásokat november 1-jétől, beleértve az étkeztetési, ruházati és zsebpénz juttatásokat - számolt be a Telex.

A szerda este megjelent Magyar Közlönyben közzétett határozat értelmében a gyermekotthonokban élő gyermekek és fiatal felnőttek étkeztetésére fordítandó napi minimumösszeget 2700 forintra növeli a kormány. Ez az összeg kiegészül az óvodai és iskolai étkeztetésre biztosított napi 1300 forinttal, így hétköznapokon összesen 4000 forintos támogatás jut egy gyermekre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A november 1-jén életbe lépő intézkedéscsomag részeként a gyermekvédelmi gondozásban élők ruháztatására fordítható keret évi 200 ezer forintra emelkedik fejenként. Emellett megduplázódik a zsebpénz legalacsonyabb összege, amely Jámbor András szerint 2800 forintra nő, továbbá évi 50 ezer forintos sport és szabadidő támogatást is biztosítanak minden gyermek számára.

A kormányhatározat ezen túlmenően felkérte a belügyminisztert, hogy dolgozzon ki javaslatot a gyermekvédelemre fordított egyéb források hatékonyabb felhasználására vonatkozóan.
Címlapkép: Getty Images
