A szakértők szerint a Fed további vágásai és az amerikai kamatvárakozások alakulása jelentős hatással lehet a forintra és a hazai jegybank lehetséges kamatlépéseire.
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
Az elérhető legnagyobb nyereményért, 120 millió euróért, vagyis bruttó 47,1 milliárd forintért izgulhatnak a szerencsevadászok az Eurojackpoton.
Tizenegy számhúzás alatt sem született telitalálatos az Eurojackpoton, ahol mintegy másfél hónapnyi halmozódás után már az elérhető legnagyobb nyereményért, 120 millió euróért, vagyis bruttó 47,1 milliárd forintért izgulhatnak a szerencsevadászok. A halmozódás másik előnye, hogy a maximális főnyeremény mellett az 5+1-es nyerőosztály is milliárdokat jelenthet forintban - közölte a Szerencsejáték Zrt.
Több hónapnyi várakozás után ismét 120 millió euróért izgulhatunk a pénteki számhúzáson, hiszen az Eurojackpot főnyereménye átszámítva megközelítette a bruttó 50 milliárd forintot. A csúcsnyeremény érdekessége, hogy ilyenkor már az alsóbb nyereményosztály is eurómilliókkal kecsegtet.
Idén májusban nyolc Eurojackpot játékos vált eurómilliomossá úgy, hogy nem volt telitalálatuk. Az 5+1-es találattal május 6-án három szerencsés egyenként 6 millió euróval lett gazdagabb, míg a következő sorsoláson öt szerencsevadász volt csupán egy számra a jackpottól, mégis fejenként 4,85 millió eurónak örülhettek. A szemkápráztató összeg a halmozódás maximumának köszönhető, mert ilyenkor a főnyeremény összege nem nő tovább, viszont az 5+1 találatosok esetében akár meg is többszöröződhet a nyeremény összege.
Magyarországon eddig összesen négyen csatlakoztak az eurómilliomosok klubjához. Legutóbb 2022. december 9-én született magyar nyertes az Eurojackpoton, aki akkor megközelítőleg 31 milliárd forinttal lett gazdagabb. További érdekesség, hogy 13 millió magyar nyertes összesen 324 millió eurót, vagyis több mint száz milliárd forintot vihetett haza az Eurojackpot hazai indulása óta.
Szeptember 20-án nyit a Time Out Market Budapest a Corvin Palace-ban, ami 11 étteremnek és 3 bárnak ad otthont,
A Pavilon Bar közösségi oldalán nehéz szívvel jelentették be, hogy a héten tartanak nyitva utoljára.
A legendás színész 89 éves volt.
Laár András, a KFT egykori zenésze, anyagi nehézségei miatt közösségi oldalán kért segítséget, amire rajongói három nap alatt 10 millió forinttal válaszoltak.
Riasztó számok a magyar gyerekek szokásairól: erre rengeteg szülő nem figyel, komoly baj lehet belőle
Riasztó mértékben nőtt a magyar gyerekek képernyőhasználata:
A rendezői kategóriákban Adam Randall az Utolsó befutók (Slow Horses) és Philip Barantini a Kamaszok című sorozatokért kaptak elismerést.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/37. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 610 millió forintért játszhatnak a játékosok.
Na, vajon elvitte-e valaki a 1,08 milliárd forintos főnyereményt a 37. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
A Paramount Skydance felvásárlási ajánlatot készíthet elő a Warner Brothers Discovery teljes üzletágára vonatkozóan.
Hihetetlen! Újabb milliárdos magyarral bővült a gazdagok társasága, íme a súlyos forintokat érő számsor
Telitalálat nem született a héten, de egy szerencsés magyar átváltva 203 194 026 forintot vihetett haza, ezzel bekerülve a milliárdosok közé
A Disney+ idén ősszel is számos újdonsággal és visszatérő közönségkedvenccel várja a sorozat- és filmrajongókat.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/37. heti csütörtöki sorsolás nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 263 millió forintos főnyereményt!
Az egykori VV-győztes Milo még két évtized után is jó cserének tartja, hogy hagyta "elmenni" a nyereményházat, mert így jobban járt.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/37. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
Harmadfokon, jogerősen is felmentette a Győri Ítélőtábla Udvaros Dorottyát és a Greenpeace aktivistáit
A Hold nemcsak a szokásos fázisaival, hanem különleges égi eseményekkel is lenyűgözi a megfigyelőket. Ezek közé tartozik a szuperhold is. Nézzük, mit is jelent ez...
A kilencvenes évek végén berobbant mulatós tévéműsor újraindításáról most is tárgyalások folynak, de Lagzi Lajcsi szerint feltételeket kell szabni ahhoz, hogy tényleg újraindulhasson.
Lemaradtál tegnap? Mutatjuk, mikor lesz legközelebb részleges vagy teljes holdfogyatkozás Magyarországon
Teljes holdfogyatkozás 2025 szeptember 7-én: mi a holdfogyatkozás jelentése, mikor lesz teljes holdfogyatkozás Magyarországon? Mikor lesz teljes napfogyatkozás 2025-ben?
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.