2025. szeptember 18. csütörtök Diána
23 °C Budapest
Csúcson a forint, az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen erős: most éri meg eurót, dollárt venni? ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Eurojackpot
Szórakozás

Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 11:50

Az elérhető legnagyobb nyereményért, 120 millió euróért, vagyis bruttó 47,1 milliárd forintért izgulhatnak a szerencsevadászok az Eurojackpoton.

Tizenegy számhúzás alatt sem született telitalálatos az Eurojackpoton, ahol mintegy másfél hónapnyi halmozódás után már az elérhető legnagyobb nyereményért, 120 millió euróért, vagyis bruttó 47,1 milliárd forintért izgulhatnak a szerencsevadászok. A halmozódás másik előnye, hogy a maximális főnyeremény mellett az 5+1-es nyerőosztály is milliárdokat jelenthet forintban - közölte a Szerencsejáték Zrt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Több hónapnyi várakozás után ismét 120 millió euróért izgulhatunk a pénteki számhúzáson, hiszen az Eurojackpot főnyereménye átszámítva megközelítette a bruttó 50 milliárd forintot. A csúcsnyeremény érdekessége, hogy ilyenkor már az alsóbb nyereményosztály is eurómilliókkal kecsegtet.

Kapcsolódó cikkeink:

Idén májusban nyolc Eurojackpot játékos vált eurómilliomossá úgy, hogy nem volt telitalálatuk. Az 5+1-es találattal május 6-án három szerencsés egyenként 6 millió euróval lett gazdagabb, míg a következő sorsoláson öt szerencsevadász volt csupán egy számra a jackpottól, mégis fejenként 4,85 millió eurónak örülhettek. A szemkápráztató összeg a halmozódás maximumának köszönhető, mert ilyenkor a főnyeremény összege nem nő tovább, viszont az 5+1 találatosok esetében akár meg is többszöröződhet a nyeremény összege.

Magyarországon eddig összesen négyen csatlakoztak az eurómilliomosok klubjához. Legutóbb 2022. december 9-én született magyar nyertes az Eurojackpoton, aki akkor megközelítőleg 31 milliárd forinttal lett gazdagabb. További érdekesség, hogy 13 millió magyar nyertes összesen 324 millió eurót, vagyis több mint száz milliárd forintot vihetett haza az Eurojackpot hazai indulása óta.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
#lottó #nyeremény #szerencsejáték #euró #sorsolás #főnyeremény #eurojackpot #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #milliárd #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #szerencsejáték zrt #lottószámok #pénzcentrum lottószámok #eurojackpot lottó #eurojackpot nyertes

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
A Hatoslottó 37. heti nyerőszámai vasárnap

A Hatoslottó 37. heti nyerőszámai vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2025/37. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 610 millió forintért játszhatnak a játékosok.

FRISS HÍREK
Több friss hír
12:59
12:41
12:30
12:20
12:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 18.
Egyre több magyar dolgozik ilyen munkaszerződéssel: kiszolgáltaott helyzet, erről tudnod kell!
2025. szeptember 18.
Új korszakba lépett az ingatlanpiac? Így látja a jövőt a szakma krémje
2025. szeptember 18.
Sok magyar pár számára ez az élet legnagyobb feladata: miben segít a meddőség coach?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 18. csütörtök
Diána
38. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
4
3 hete
Most közölte a HungaroMet: a monszun csak a kezdet, az Erin hurrikán elérte Magyarországot
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 34. játékhéten 2025-ben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ázsió
Az értékpapíroknál a kibocsátási vagy aktuális piaci érték és a névérték különbsége, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték a magasabb. Ezzel szemben diszázsió alatt a névérték és a kibocsátási vagy piaci érték különbségét értjük, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték alacsonyabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 12:41
Centiken múlt, hogy balesetezzen Donald Trump repülőgépe: súlyos helyzetben volt az Air Force One
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 12:20
Új korszakba lépett az ingatlanpiac? Így látja a jövőt a szakma krémje
Agrárszektor  |  2025. szeptember 18. 12:29
Nagy fordulat: feloldották a tilalmat, ide is indulhat a magyar húsok kivitele