Denizli, Anatólia, Törökország â 2012. szeptember 1: Márványgyárban fogták el. A márványgyártás lépcsője.
HRCENTRUM

Kész, vége! Legendás magyar gyár zárja be a kapuit végleg: sokan maradhatnak munka nélkül

Pénzcentrum
2025. október 22. 09:52

A Zalakerámia tófeji gyárában augusztus végén megszűnt a termelés, a továbbiakban csak logisztikai és támogató tevékenységek folytatódnak a létesítményben.  

A HVG információi szerint augusztus végén leállították a termelést az osztrák Lasselsberger csoport tulajdonában lévő Zalakerámia tófeji üzemében. A lap megkeresésére a vállalat megerősítette a hírt, közölve, hogy a gyáregységben a jövőben kizárólag logisztikai és egyéb támogató tevékenységek zajlanak majd.

A mostani lépés előzménye, hogy a társaság már 2023 májusában csoportos létszámleépítést hajtott végre a tófeji telephelyen, amely során az ott dolgozók mintegy 90 százalékát elbocsátották. A vállalat ezt akkor azzal indokolta, hogy a kormány "indokolatlan sarcot vetett ki az építőanyag-gyártókra", miután a kiterjesztett bányajáradék hatálya alá vonta őket.

A Zalakerámia nem közölt részleteket arról, hogy a gyártás teljes leállítása hány munkavállaló elbocsátásával jár, valamint arról sem adott tájékoztatást, hogy mi lesz a termelőeszközök további sorsa.
Címlapkép: Getty Images
