Szakértők szerint a mostani eset enyhébb, mint a három évvel ezelőtti tűzesetek az OMV schwechati finomítójában.
Kész, vége! Legendás magyar gyár zárja be a kapuit végleg: sokan maradhatnak munka nélkül
A Zalakerámia tófeji gyárában augusztus végén megszűnt a termelés, a továbbiakban csak logisztikai és támogató tevékenységek folytatódnak a létesítményben.
A HVG információi szerint augusztus végén leállították a termelést az osztrák Lasselsberger csoport tulajdonában lévő Zalakerámia tófeji üzemében. A lap megkeresésére a vállalat megerősítette a hírt, közölve, hogy a gyáregységben a jövőben kizárólag logisztikai és egyéb támogató tevékenységek zajlanak majd.
A mostani lépés előzménye, hogy a társaság már 2023 májusában csoportos létszámleépítést hajtott végre a tófeji telephelyen, amely során az ott dolgozók mintegy 90 százalékát elbocsátották. A vállalat ezt akkor azzal indokolta, hogy a kormány "indokolatlan sarcot vetett ki az építőanyag-gyártókra", miután a kiterjesztett bányajáradék hatálya alá vonta őket.
A Zalakerámia nem közölt részleteket arról, hogy a gyártás teljes leállítása hány munkavállaló elbocsátásával jár, valamint arról sem adott tájékoztatást, hogy mi lesz a termelőeszközök további sorsa.
A fizikai munkavállalók toborzása és megtartása egyre összetettebb feladattá válik a magyar munkaerőpiacon
Miközben a munkaerőhiány miatt minden nap számít egy pozíció betöltésében, a Z generáció alkalmazása újfajta kihívást állít a cégek elé.
Millió felett kereshetsz, ha most jelentkezel: csak kétszer van ilyen egy évben, itt vannak a részletek
A HungaroControl október 20-tól ismét várja a jelentkezőket a 2026 őszén induló légiforgalmiirányító- képzésére.
A Bosch hangsúlyozta, hogy az átszervezést átláthatóan és társadalmi felelősséggel hajtja végre.
A technológiai tudás mellett az emberi készségek is egyre fontosabbnak számítanak a személyes fejlődésben a CETIN Hungary országos reprezentatív felmérésé szerint.
Hamarosan óriási változás jön a hazai munkahelyeken: minden dolgozó fizetését érinti, sokan fognak örülni
Jövő nyártól a hazai vállalatoknak is átláthatóan kell biztosítaniuk, hogy az azonos, vagy hasonló értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak a dolgozóik.
Az új törvényjavaslat további rugalmasítást hoz, beleértve a kétnapos szerződéseket és a gyorsított alkalmazási folyamatot egy applikáción keresztül.
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
Bármikor szembesülhetünk olyan élethelyzettel, amiben jól jönne egy kis plusz bevétel, erre jöhet jól egy alkalmi munka.
Itt a hidegzuhany, többszázezer magyarnak csökken a fizetése: nagy bajban a dolgozók, hogy fognak megélni?
Miközben a hivatalos adatok szerint a reálbérek 5% körüli növekedést mutatnak, a munkavállalók egyharmadának valójában csökken a fizetésének vásárlóereje.
Készülniük kell a cégeknek a nyílt bérkommunikációra és a jelentős adminisztrációs terhekre.
Szokatlanul feszült légkörben folynak a minimálbér és a garantált bérminimum tárgyalásai.
2026 nyarától lép életbe Magyarországon is az Európai Unió bértranszparencia-irányelve, ami adókedvezmények, így SZJA mentesség nélkül fogja összehasonlítani az egyes bérsávokat.
Bár egyre több cég – köztük a MÁV–Volán-csoport és a MOL – szigorítja a távoli munkavégzés feltételeit, a teljes tiltás nem tűnik reálisnak.
Mérséklődött a vezetők váltási hajlandósága az elmúlt időszakban, azonban egyelőre kifejezetten bizonytalannak látják a gazdasági kilátásokat.
Mikulásokat toboroz egy rendezvényszervező cég decemberre, már napi pár óra munkával jó pénzt lehet vele keresni.
A munka–magánélet egyensúlyának egyszerűbb fenntartását emelték ki az irodában többet dolgozók egy új kutatásban.
Október 18-a munkanap? Mindenszentek munkaszüneti nap, vagy csak halottak napja ünnepnap? Lesz-e még ebben a hónapban ledolgozós szombat, munkanap lesz-e október 24-e? Mutatjuk az októberi...
Magyarországon évtizedek óta vissza-visszatérő vita zajlik arról, hogy a gyerekvállalás inkább anyagi előnyt vagy hátrányt jelent a családok számára.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.