Év Tájháza 2025-ben
Ez a meseszép parasztház lett az Év Tájháza 2025-ben: fotókon az ősi kúria

2025. október 4. 08:45

A Bodrogközi Múzeumporta nyerte el idén az „Év Tájháza” díjat, amelyet a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége ítél oda minden évben. Az elismerést október 3-án, a Szövetség XXII. országos konferenciáján, Kiskőrösön adták át.

A díjat Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, Domonyi László, Kiskőrös polgármestere, valamint dr. Bereczki Ibolya, a szövetség elnöke adta át a cigándi intézmény képviselőinek. Az eseményen Závogyán Magdolna bejelentette a Kós Károly Program elindítását is, amely a tájházak működését és közösségi szerepvállalását hivatott támogatni - írta sajtóközleményében a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége.

A kezdeményezés részeként az intézmények akár 1 millió forintos támogatást is kaphatnak, amelyet programokra és infrastrukturális fejlesztésekre fordíthatnak. A cél, hogy a tájházak a jövőben még erősebben kapcsolódjanak a helyi közösségekhez, és pezsgő kulturális központként működjenek.

Cigánd szíve: a Bodrogközi Múzeumporta

A Bodrogközi Múzeumporta nemcsak a Bodrogköz legnagyobb múzeumi együttese, hanem egy valódi közösségi tér is. A kiállítások és foglalkoztatók mellett a látogatók a gazdasági udvarban és a kézműves műhelyekben ismerkedhetnek meg a térség hagyományos mesterségeivel, gazdálkodási formáival és szellemi örökségével. Az intézmény különlegessége, hogy a hagyományőrzést korszerű eszközökkel ötvözi. Az olyan kiállítások, mint a Múltkor háza vagy a Szösztől a szőttesig nemcsak bemutatják a múltat, hanem élményszerű tanulást is kínálnak.

Álomszép otthon lett a 250 éves nádfedeles Balaton-felvidéki parasztházból - az Év háza különdíjasa
Ősöreg kővágóörsi parasztházat varázsoltak újjá a Balaton-felvidéken: a 250 éves épület megőrizte történeti értékeit, miközben a Fiúk Építész Stúdió tervei révén modern, fényárban úszó és kényelmes otthonná vált.

A múzeum emellett aktív szereplője a nemzetközi kulturális életnek is: határon átnyúló együttműködései, gazdag rendezvénynaptára és a helyi kézműves termékeket népszerűsítő Portabolt révén a Bodrogköz egyik meghatározó központjává vált.

A Cáki Pincesor is kiemelkedő eredményt ért el

A pályázatban a Cáki Pincesor is figyelemre méltó eredményt ért el. A Vas megyében, Kőszeg közelében található műemléki védettségű pincék épületegyüttese példásan őrzi a helyi építészeti hagyományokat. A Savaria Múzeum szakmai támogatásával megvalósuló kiállítások és közösségi programok nemcsak a múlt értékeit mutatják be, hanem élő közösségi helyszínt is teremtenek.

Az „Év Tájháza” díj célja, hogy elismerje azokat az intézményeket, amelyek kiemelkedően járulnak hozzá a kulturális örökség megőrzéséhez, a közösségépítéshez és az oktatáshoz. A Bodrogközi Múzeumporta és a Cáki Pincesor egyaránt példamutatóan képviselik ezeket az értékeket – egyik a Bodrogköz szívében, másik a Kőszegi-hegység lábánál.

Fotók, címlapfotó: Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége
Címlapkép: Getty Images
