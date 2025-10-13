Brutális különbségek a magyar megtakarításoknál – a legtöbb háztartásnak szinte semmije sincs

Vásárhelyi Máté és Nyikos Viktória nyerte a 40. Spar Budapest Maraton vasárnapi fő versenyszámát.
A magyar háztartások pénzügyi megtakarításai 2025 első negyedévében euróban növekedtek, forintban azonban minimálisan csökkentek. Az 51 364 milliárd forintnyi lakossági megtakarítás eloszlása rendkívül egyenlőtlen, a leggazdagabb 10 százalék a vagyon 69 százalékát birtokolja, ami az EU-ban az egyik legmagasabb koncentrációt jelenti.
Az Eurostat adatai szerint 2024 végén a magyar háztartások nettó pénzügyi vagyona a GDP 116 százalékát tette ki, ami az uniós rangsor 13. helyére volt elegendő. Ez a viszonylag előkelő helyezés elsősorban a magyar lakosság alacsony eladósodottságának köszönhető. A pénzügyi eszközök szintjét tekintve Magyarország csak a 20. helyen szerepelt, ugyanakkor hazánkban volt a második legalacsonyabb a kötelezettségek GDP-arányos mértéke az EU-ban - írta a Portfolio.
Az Európai Központi Bank adatai alapján 2025 első negyedévének végén a magyar háztartások likvid megtakarításai 127,8 milliárd eurót tettek ki, ami 2,2 százalékos növekedést jelent az év elejéhez képest. Forintban kifejezve azonban 0,1 százalékos csökkenés mutatkozott, így az időszak végén 51 364 milliárd forintnyi megtakarítással rendelkezett a lakosság. Az eltérő dinamikát a forint euróval szembeni mintegy 2,3 százalékos erősödése magyarázza az első negyedévben.
A magyar megtakarítási portfólió jelentősen eltér az európai átlagtól. Míg az EKB által vizsgált országokban átlagosan a megtakarítások 56,3 százaléka bankbetétben, 8,2 százaléka kötvényekben, 7,5 százaléka részvényekben, 15,3 százaléka befektetési alapokban és 12,7 százaléka életbiztosítási tartalékokban található, addig a magyar háztartások portfóliójában a bankbetétek aránya mindössze 32 százalék. Ezzel szemben kiugróan magas, közel 29 százalék a kötvények – főként államkötvények – részesedése, és jelentős, 27 százalékos súlyt képviselnek a befektetési alapok is. A tőzsdei részvények és életbiztosítások egyaránt körülbelül 6 százalékos arányt képviselnek.
A megtakarítások eloszlása rendkívül egyenlőtlen Magyarországon. Az EKB adatai szerint 2025 első negyedévében a leggazdagabb tized a megtakarítások 69 százalékát birtokolta, ami a vizsgált országok között a harmadik legmagasabb koncentrációt jelenti. Csak Horvátországban és Litvániában volt ennél magasabb, mintegy 79 százalékos a legfelső vagyoni tized részesedése.
Ezzel párhuzamosan a társadalom alsó fele mindössze a megtakarítások 7,4 százalékával rendelkezett, ami szintén kirívóan alacsony arány – csak Horvátországban és Olaszországban volt ennél is kisebb. A középső rétegek (6-9. tized) részesedése 23,5 százalékra tehető. Mindez azt mutatja, hogy a magyar társadalom alsó 90 százaléka szokatlanul kis mértékben részesedik az országban meglévő megtakarításokból.
Az elmúlt bő tíz év trendjeit vizsgálva három időszak különíthető el a vagyonkoncentráció alakulásában. 2014-től 2017 végéig a felső tized részesedése növekedett, míg az alsóbb rétegeké csökkent. 2018-tól körülbelül 2022 közepéig a vagyoni egyenlőtlenségek mérséklődtek, az alsóbb rétegek megtakarításai gyorsabban nőttek, mint a leggazdagabbaké. 2022 végétől azonban ismét erősödő vagyonkoncentráció figyelhető meg – a felső tized részesedése 64 százalékról 69 százalékra emelkedett.
A teljes 2014-2025 közötti időszakot tekintve egyértelműen növekvő vagyonkoncentráció rajzolódik ki. A megtakarítások növekményének 72 százaléka a legfelső tizednél csapódott le, miközben a társadalom alsó fele, amely kezdetben 10 százalékos részesedéssel bírt, a növekmény mindössze 5,5 százalékát szerezte meg, így részesedése jelentősen csökkent. A középső rétegek kezdeti 25 százalékos részesedése is mérséklődött, miután a megtakarítás-növekmény 22,5 százalékát tudták csak megszerezni.
A Revolut megkapta a Kolumbiai Pénzügyi Felügyelettől az engedélyt a Revolut Bank Colombia S.A. létrehozására.
A JP Morgan vezérigazgatója szerint az amerikai részvénypiacok jelentős korrekciója várható a következő hat hónaptól két évig terjedő időszakban.
Az arany ára egy év alatt 50 százalékkal emelkedett, elérve a 3940 dolláros unciánkénti szintet.
Hat bázisponttal volt magasabb az e heti átlaghozam, 17 milliárdnyi ajánlatot fogadtak el.
Az MBH Bank megszünteti stratégiai együttműködését az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral.
Történelmi rekordot ért el szerdán az arany ára, először haladta meg az unciánkénti 4000 dollárt.
Az arany ára átlépte a 4000 dolláros lélektani határt, új történelmi csúcsot elérve ezzel.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1424,35 pontos, 1,43 százalékos emelkedéssel 101 345,95 ponton zárt kedden.
Az árfolyam történelmi magasságokba emelkedett, miután hétfőn átlépte a 3900 dolláros szintet.
Az Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a büntetőjogi törvények módosítását,
A pénz rongálás bűncselekmény Magyarországon? Mit kell tudnunk a pénz rongálása kapcsán, és ha a pénzrongálás bűncselekmény, hogyan büntetik azt?
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett egy telefonos kibercsaló ellen, aki a jegybank nevével visszaélve kárt okozott egy ügyfélnek.
A részvénypiac forgalma 7,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével jelentős erősödéssel fejezték be a kereskedést az előző napi záráshoz képest.
Az Államadósság Kezelő Központ a fix kamatozású lakossági állampapírok felé tereli a befektetőket a kiszámíthatóbb kamatkiadások és stabilabb adósságportfólió érdekében.
Magyarországon két nagy probléma van a végrendeletekkel. Az első, hogy tíz magyarból kilencnek nincs. A másik pedig az, hogy...
A jelenlegi áremelkedés hátterében többek között Donald Trump amerikai elnök múlt heti bejelentése állhat.
A magas infláció és a gazdasági bizonytalanság ellenére a műtárgypiac továbbra is élénk: a kvalitásos darabok iránt mindig van kereslet.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
