Középkorú felnőtt férfi, aki egy napot tölt a wellness központban és a medencében élvezkedik.
Utazás

Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok

Pénzcentrum
2025. október 21. 10:04

Már napokkal a négynapos október 23-i hosszú hétvége előtt teltházról számolnak be a hazai wellnesshotelek. A foglalások szeptember elején megindultak, a családos vendégek hároméjszakás csomagokat keresnek, és a szállodák színes programkínálattal, megújult szobákkal, valamint bővített ellátással készülnek a kiemelt időszakra. Több helyen már az őszi szünet utáni napokra is alig maradt szabad kapacitás.

A négynapos október 23-i hosszú hétvége előtt néhány nappal már alig maradt szabad szoba a hazai wellnesshotelekben. A foglalások szeptember elején megindultak, és a családos vendégek, hároméjszakás csomagok, valamint a színes programkínálat iránti kereslet idén is kiemelkedő. A szállodák többsége teltházra számít, sok helyen már az őszi szünet utáni napokra is alig akad szabad kapacitás.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Szallas.hu foglalási adatai szerint a legnépszerűbb úti célok között Eger, Budapest, Miskolc, Gyula és Hajdúszoboszló szerepelnek, de Pécs, Nyíregyháza, Hévíz és Sopron is felkerül a toplistára. Régiós bontásban Észak-Magyarország vezet 26 százalékos részesedéssel, majd Nyugat-Dunántúl (14%) és a Balaton térsége (13%) következik.

Megtelnek a szállodák?

A Danubius Hotels tapasztalatai szerint az iskolai szünetek mindig kedvezően hatnak a belföldi turizmusra, és ez alól a mostani hosszú hétvége sem kivétel. A vidéki wellness szállodákban egész évben túlnyomórészt hazai vendégek pihennek, a magyarok aránya jellemzően meghaladja az 50 százalékot. Ezzel szemben Budapesten a külföldi turisták vannak többségben, ám a fővárosi wellnessrészleggel rendelkező szállodák a hazai hosszú hétvégék idején jelentős belföldi keresletnövekedést tapasztalnak. Ilyenkor a magyar vendégek aránya az évközben megszokott 10 százalék körüli szintről akár 20 százalék fölé is emelkedik, ahogy ez a mostani hétvégén is megfigyelhető -  tudtuk meg Bogár Zoltántól, a Danubius Hotels Revenue and Distribution Directorától, aki hozzátette

A Hotel Bük esetében már a nyári szünet után elindult az érdeklődés, az őszi szünet második hetére pedig szeptember második felében élénkült meg a kereslet. A szálloda jelenleg a tavalyi előfoglalási szinten áll, és a négynapos hétvégére teltházat vagy ahhoz közeli foglaltságot várnak. Budapesten a Danubius Hotel Helia kiemelten népszerű ebben az időszakban, a 23-ai hétvégére itt is teltházra számítanak, a szünet második felére pedig már 80 százalék körüli a foglaltság.

A vendégkörben nagy arányban szerepelnek a családosok, akik jellemzően a nagyobb légterű apartmanokat, összenyitható szobákat keresik. A Hotel Heliában idén tavasszal fejeződött be a teljeskörű megújítás, ennek részeként több apartman típusú szobát is átadtak. Bükön a hároméjszakás csomagok a legkeresettebbek, de Budapesten is inkább a többéjszakás ajánlatokat foglalják. A vendégek egyre gyakrabban választják a reggeli mellé a félpanziós ellátást, amely büfévacsorát is tartalmaz.

Bükön már a nyári szünet után megindult a foglalás, és több napra teltházas időszakkal számolnak. A Helia 80 százalékos előfoglaltsága és a teltházra számított napok azt jelzik, hogy az érdeklődés intenzív – különösen, hogy több év után idén először üzemel teljes kapacitással az őszi időszakban. A budapesti városi szállodák is telítettebbek, mint tavaly: a last minute foglalások mellett az előfoglalások aránya is nőtt, ami a szigorúbb lemondási feltételek mellett nagyobb kedvezményt jelent a vendégeknek.

Az októberi hosszú hétvége már majdnem minden Hunguest szállodában telt házas, ugyanakkor az őszi szünet időszakára továbbra is jelentős last minute keresletre számítunk. Legnépszerűbb ajánlataink a fürdőbelépőt vagy wellnesshasználatot is tartalmazó félpanziós és all inclusive csomagok, amelyek a pihenés mellett gasztronómiai élményeket is kínálnak vendégeinknek. Az őszi szünet idején minden szállodánkban színes gyermekanimációs programokkal és zenei fellépőkkel tesszük még változatosabbá a kínálatot, hogy minden korosztály megtalálja a számára legmegfelelőbb kikapcsolódási lehetőséget

 - tudtuk meg Labossa Lajos, marketing és kommunikációs igazgatótól.

Zalakaroson a Hotel Karos Spa már hetekkel ezelőtt teltházas lett. A nagy vízfelület és a szaunavilág különösen vonzó a hűvösebb időben. A családi és kontakt szobák fogynak el először, majd a nagyobb méretű kétágyas szobák, amelyek pótágyazva is kényelmesek. A hároméjszakás csomagok iránt a legnagyobb a kereslet, ezeknél a félpanzión túl snack ebéd is jár minden családtagnak – közölte Galambos Péter, vezérigazgató-helyettes.

Hotel és apartman megy most

A  belföldi szálláskereső oldal adatai alapján adatai szerint a vendégek zöme hoteleket és apartmanokat keres, a foglalások 29 százaléka hotelbe, 28 százaléka apartmanba szól. Vendégházat minden negyedik alkalommal választanak, panziót 13 százalékban, egyéb típusú szállást 5 százalékban. A tartózkodások többsége 2–3 éjszakás: 40 százalék két, 37 százalék három éjszakára szól. A hosszabb, 4 vagy több éjszakás pihenések mindössze 5 százalékot tesznek ki.

Egerben a Hunguest Flóra szobái fokozatosan telnek meg, a hétvégére gyakorlatilag telt házra számítanak. A Hotel Eger & Park félpanziós csomagjai wellnesshasználatot, VR-élményt és városnéző túrát is tartalmaznak, az őszi szünetben pedig gyermekanimációs programokkal és esti fellépőkkel várják a vendégeket – tudatta Bozsik Nikolett, értékesítési igazgató.

A wellness-szállások iránti kereslet különösen erős: a Szallas.hu szerint minden harmadik foglalás ilyen típusú helyre érkezik. A legnépszerűbb wellness úti cél Hajdúszoboszló és Siófok, mögöttük Hévíz és Miskolc holtversenyben következik. A wellnessezők 73 százaléka ellátást is kér, leggyakrabban félpanziót.

  • A Spirit Hotel vendégei már szeptember elején elkezdik a foglalást, így a szálloda teltházas. A felnőtteket wellness-kezelések, borkóstolók, kvíz és élőzenés estek várják, míg a gyerekek kézműves foglalkozásokon és animációs programokon vehetnek részt – válaszolta megkeresésünkre Rakos Bence, a Spirit Hotel marketing managere.
  • A Le Primore Hotel & Spa, amely alig néhány hónapja nyitott, már teltházas az őszi szünetre. A családi lakosztályok és prémium szobák iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, a tartózkodások többsége hároméjszakás. A programkínálatban tematikus szaunaprogramok, gyerekanimáció és egy különleges „Kids Only Gourmet Dinner” is szerepel, ahol a séf csapata kizárólag a gyerekeknek főz.
  • A Club Tihany Resort 330 szobás kapacitásából már csak néhány tíz szoba maradt elérhető. A családi és nagyobb befogadóképességű szobák többsége foglalt, és az egész őszi időszak jó foglaltságot hoz – közölte  Károly Tamás, Club Tihany Resort igazgatója
  • A Thermal Camping Bükfürdő különleges helyzetben van: október 25–28. között a cseh nemzeti ünnep miatt teltházra számítanak. A vendégek 88%-a Csehországból érkezik, de Németország, Ausztria és Szlovénia is jelentős küldőterület. A beállóhelyek, komfort és prémium mobilházak egyaránt népszerűek, és a vendégek korlátlan átjárást kapnak a Bükfürdő Thermal & Spa-ba – tudtuk meg Bakos Ágnestől, Thermal Camping Bükfürdő kommunikációs munkatársától.
Címlapkép: Getty Images
