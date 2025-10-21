Novembertől komoly változások várják a vendégeket Európa legnagyobb termáltavánál. Átalakul a belépési rend, megszűnnek a napijegyek, és a nyitvatartás is módosul.
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok
Már napokkal a négynapos október 23-i hosszú hétvége előtt teltházról számolnak be a hazai wellnesshotelek. A foglalások szeptember elején megindultak, a családos vendégek hároméjszakás csomagokat keresnek, és a szállodák színes programkínálattal, megújult szobákkal, valamint bővített ellátással készülnek a kiemelt időszakra. Több helyen már az őszi szünet utáni napokra is alig maradt szabad kapacitás.
A négynapos október 23-i hosszú hétvége előtt néhány nappal már alig maradt szabad szoba a hazai wellnesshotelekben. A foglalások szeptember elején megindultak, és a családos vendégek, hároméjszakás csomagok, valamint a színes programkínálat iránti kereslet idén is kiemelkedő. A szállodák többsége teltházra számít, sok helyen már az őszi szünet utáni napokra is alig akad szabad kapacitás.
A Szallas.hu foglalási adatai szerint a legnépszerűbb úti célok között Eger, Budapest, Miskolc, Gyula és Hajdúszoboszló szerepelnek, de Pécs, Nyíregyháza, Hévíz és Sopron is felkerül a toplistára. Régiós bontásban Észak-Magyarország vezet 26 százalékos részesedéssel, majd Nyugat-Dunántúl (14%) és a Balaton térsége (13%) következik.
Megtelnek a szállodák?
A Danubius Hotels tapasztalatai szerint az iskolai szünetek mindig kedvezően hatnak a belföldi turizmusra, és ez alól a mostani hosszú hétvége sem kivétel. A vidéki wellness szállodákban egész évben túlnyomórészt hazai vendégek pihennek, a magyarok aránya jellemzően meghaladja az 50 százalékot. Ezzel szemben Budapesten a külföldi turisták vannak többségben, ám a fővárosi wellnessrészleggel rendelkező szállodák a hazai hosszú hétvégék idején jelentős belföldi keresletnövekedést tapasztalnak. Ilyenkor a magyar vendégek aránya az évközben megszokott 10 százalék körüli szintről akár 20 százalék fölé is emelkedik, ahogy ez a mostani hétvégén is megfigyelhető - tudtuk meg Bogár Zoltántól, a Danubius Hotels Revenue and Distribution Directorától, aki hozzátette
A Hotel Bük esetében már a nyári szünet után elindult az érdeklődés, az őszi szünet második hetére pedig szeptember második felében élénkült meg a kereslet. A szálloda jelenleg a tavalyi előfoglalási szinten áll, és a négynapos hétvégére teltházat vagy ahhoz közeli foglaltságot várnak. Budapesten a Danubius Hotel Helia kiemelten népszerű ebben az időszakban, a 23-ai hétvégére itt is teltházra számítanak, a szünet második felére pedig már 80 százalék körüli a foglaltság.
A vendégkörben nagy arányban szerepelnek a családosok, akik jellemzően a nagyobb légterű apartmanokat, összenyitható szobákat keresik. A Hotel Heliában idén tavasszal fejeződött be a teljeskörű megújítás, ennek részeként több apartman típusú szobát is átadtak. Bükön a hároméjszakás csomagok a legkeresettebbek, de Budapesten is inkább a többéjszakás ajánlatokat foglalják. A vendégek egyre gyakrabban választják a reggeli mellé a félpanziós ellátást, amely büfévacsorát is tartalmaz.
Bükön már a nyári szünet után megindult a foglalás, és több napra teltházas időszakkal számolnak. A Helia 80 százalékos előfoglaltsága és a teltházra számított napok azt jelzik, hogy az érdeklődés intenzív – különösen, hogy több év után idén először üzemel teljes kapacitással az őszi időszakban. A budapesti városi szállodák is telítettebbek, mint tavaly: a last minute foglalások mellett az előfoglalások aránya is nőtt, ami a szigorúbb lemondási feltételek mellett nagyobb kedvezményt jelent a vendégeknek.
Az októberi hosszú hétvége már majdnem minden Hunguest szállodában telt házas, ugyanakkor az őszi szünet időszakára továbbra is jelentős last minute keresletre számítunk. Legnépszerűbb ajánlataink a fürdőbelépőt vagy wellnesshasználatot is tartalmazó félpanziós és all inclusive csomagok, amelyek a pihenés mellett gasztronómiai élményeket is kínálnak vendégeinknek. Az őszi szünet idején minden szállodánkban színes gyermekanimációs programokkal és zenei fellépőkkel tesszük még változatosabbá a kínálatot, hogy minden korosztály megtalálja a számára legmegfelelőbb kikapcsolódási lehetőséget
- tudtuk meg Labossa Lajos, marketing és kommunikációs igazgatótól.
Zalakaroson a Hotel Karos Spa már hetekkel ezelőtt teltházas lett. A nagy vízfelület és a szaunavilág különösen vonzó a hűvösebb időben. A családi és kontakt szobák fogynak el először, majd a nagyobb méretű kétágyas szobák, amelyek pótágyazva is kényelmesek. A hároméjszakás csomagok iránt a legnagyobb a kereslet, ezeknél a félpanzión túl snack ebéd is jár minden családtagnak – közölte Galambos Péter, vezérigazgató-helyettes.
Hotel és apartman megy most
A belföldi szálláskereső oldal adatai alapján adatai szerint a vendégek zöme hoteleket és apartmanokat keres, a foglalások 29 százaléka hotelbe, 28 százaléka apartmanba szól. Vendégházat minden negyedik alkalommal választanak, panziót 13 százalékban, egyéb típusú szállást 5 százalékban. A tartózkodások többsége 2–3 éjszakás: 40 százalék két, 37 százalék három éjszakára szól. A hosszabb, 4 vagy több éjszakás pihenések mindössze 5 százalékot tesznek ki.
Egerben a Hunguest Flóra szobái fokozatosan telnek meg, a hétvégére gyakorlatilag telt házra számítanak. A Hotel Eger & Park félpanziós csomagjai wellnesshasználatot, VR-élményt és városnéző túrát is tartalmaznak, az őszi szünetben pedig gyermekanimációs programokkal és esti fellépőkkel várják a vendégeket – tudatta Bozsik Nikolett, értékesítési igazgató.
A wellness-szállások iránti kereslet különösen erős: a Szallas.hu szerint minden harmadik foglalás ilyen típusú helyre érkezik. A legnépszerűbb wellness úti cél Hajdúszoboszló és Siófok, mögöttük Hévíz és Miskolc holtversenyben következik. A wellnessezők 73 százaléka ellátást is kér, leggyakrabban félpanziót.
- A Spirit Hotel vendégei már szeptember elején elkezdik a foglalást, így a szálloda teltházas. A felnőtteket wellness-kezelések, borkóstolók, kvíz és élőzenés estek várják, míg a gyerekek kézműves foglalkozásokon és animációs programokon vehetnek részt – válaszolta megkeresésünkre Rakos Bence, a Spirit Hotel marketing managere.
- A Le Primore Hotel & Spa, amely alig néhány hónapja nyitott, már teltházas az őszi szünetre. A családi lakosztályok és prémium szobák iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, a tartózkodások többsége hároméjszakás. A programkínálatban tematikus szaunaprogramok, gyerekanimáció és egy különleges „Kids Only Gourmet Dinner” is szerepel, ahol a séf csapata kizárólag a gyerekeknek főz.
- A Club Tihany Resort 330 szobás kapacitásából már csak néhány tíz szoba maradt elérhető. A családi és nagyobb befogadóképességű szobák többsége foglalt, és az egész őszi időszak jó foglaltságot hoz – közölte Károly Tamás, Club Tihany Resort igazgatója
- A Thermal Camping Bükfürdő különleges helyzetben van: október 25–28. között a cseh nemzeti ünnep miatt teltházra számítanak. A vendégek 88%-a Csehországból érkezik, de Németország, Ausztria és Szlovénia is jelentős küldőterület. A beállóhelyek, komfort és prémium mobilházak egyaránt népszerűek, és a vendégek korlátlan átjárást kapnak a Bükfürdő Thermal & Spa-ba – tudtuk meg Bakos Ágnestől, Thermal Camping Bükfürdő kommunikációs munkatársától.
Ennyi volt, komoly szigorításról döntött a főváros: betiltják az e-rollereket, ekkortól él a szabály
A városi tanács jóváhagyta az elektromos roller-szolgáltatások betiltását 2026 januárjától: évek óta érkeztek panaszok a járdákon hagyott és veszélyesen használt eszközökre.
Lakosok és az önkormányzat is aláírást gyűjt, hogy a Railjet újra megálljon Magyarország egyik legfontosabb határállomásán.
Jelentős fennakadások és módosított menetrend várható a győri vasútvonalakon a vasárnap esti tűzeset miatt.
Az utazás tervezésekor figyelembe kell venni a szokásosnál hosszabb menetidőt, a várható lassulásokat, a zsúfolt utakon pedig a szokásosnál is nagyobb türelemmel közlekedjünk.
A Balaton vízszintjének ingadozása természetes folyamat, a 70 cm alatti érték pedig nem jelent veszélyt a tó élővilágára vagy vízminőségére nézve.
A jövő utazója nemcsak fogyaszt, hanem értéket teremt: ezt az üzenetet mindenkinek meg kell hallania.
Október 23-án 14 órától 22 óráig lezárják az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, a Hősök terét és több útszakaszt a környéken.
Köd, záporok és napsütés váltja egymást a hétvégén: ezt a borús szombatot sokan töltik munkával, de vasárnapra jobb időt ígérnek
Szombat estére a még felhős tájakon is csökken a felhőzet. Hajnalra legfeljebb kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet.
A társaság arra kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett időszakban a munkaterület mellett körültekintően közlekedjenek.
Decembertől Tallinn, áprilistól Billund is közvetlenül elérhető Budapestről – jegyek már 10 ezer forinttól foglalhatók.
A dubaji Al Habtoor-csoport hosszú távra tervez a magyar fővárosban, amelyet nem kísérleti piacnak, hanem a modern luxus egyik új színterének tekint
Szombaton hidegfront érkezik, vasárnapra pedig már mínusz fokok és talajmenti fagyok is várhatók.
Nagyszabású sajtóeseményt tartott a Lidl október 16-án az ecseri főhadiszállásán. Ezen elmondták, buszjáratokat fognak indítani.
