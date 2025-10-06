Más világ jön: új módszerrel kobozná el a magyarok vagyonát a kormány

Az Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a büntetőjogi törvények módosítását, amely jelentősen átalakítaná a vagyonvisszaszerzés és -elkobzás szabályrendszerét, valamint megerősítené a gyermekek és sérülékeny csoportok védelmét.

A kormány honlapján közzétett tervezet szerint a módosítások egyik legfontosabb eleme az ismeretlen eredetű vagyon elkobzásának bevezetése, amely az uniós irányelvek átültetésével a szervezett bűnözés elleni hatékonyabb fellépést szolgálja.

Az új szabályozás lehetővé tenné a bíróságok számára, hogy akkor is elkobozhassák a bűncselekményből származó vagyont, ha a hagyományos elkobzás jogi vagy bizonyítási okokból nem lehetséges. Ez a jogkör olyan esetekben alkalmazható, ahol a bűncselekmény büntetési tétele legalább négy év, és komoly jelek utalnak a vagyon bűnös eredetére - írta meg az Economix.

Az elkobzás elrendeléséhez a bíróságnak meg kell győződnie arról, hogy a vagyon bűnszervezethez köthető és a bűncselekmény jelentős gazdasági hasznot hozott. Az ítélet nem egyetlen bizonyítékon, hanem a körülmények összképén alapul, például ha a vagyon értéke jóval meghaladja a tulajdonos legális jövedelmét.

A szabályozás védi a jóhiszemű harmadik személyeket, és garantálja a jogorvoslat lehetőségét. Fontos, hogy az elkobzáshoz nem feltétlenül szükséges a vádlott jogerős elítélése, a bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján valószínűsítheti a vagyon bűnös eredetét.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A törvénymódosítás az emberkereskedelem elleni fellépést is megerősíti, új formákkal bővítve a kizsákmányolás fogalmát: a béranyaság, a kényszerházasság és a jogellenes örökbefogadás is emberkereskedelemnek minősülhet a jövőben.