Naplemente a Parlament, a Lánchíd és a Duna, Budapest, Magyarország
Más világ jön: új módszerrel kobozná el a magyarok vagyonát a kormány

Pénzcentrum
2025. október 6. 08:01

Az Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a büntetőjogi törvények módosítását, amely jelentősen átalakítaná a vagyonvisszaszerzés és -elkobzás szabályrendszerét, valamint megerősítené a gyermekek és sérülékeny csoportok védelmét.  

A kormány honlapján közzétett tervezet szerint a módosítások egyik legfontosabb eleme az ismeretlen eredetű vagyon elkobzásának bevezetése, amely az uniós irányelvek átültetésével a szervezett bűnözés elleni hatékonyabb fellépést szolgálja.

Az új szabályozás lehetővé tenné a bíróságok számára, hogy akkor is elkobozhassák a bűncselekményből származó vagyont, ha a hagyományos elkobzás jogi vagy bizonyítási okokból nem lehetséges. Ez a jogkör olyan esetekben alkalmazható, ahol a bűncselekmény büntetési tétele legalább négy év, és komoly jelek utalnak a vagyon bűnös eredetére - írta meg az Economix.

Az elkobzás elrendeléséhez a bíróságnak meg kell győződnie arról, hogy a vagyon bűnszervezethez köthető és a bűncselekmény jelentős gazdasági hasznot hozott. Az ítélet nem egyetlen bizonyítékon, hanem a körülmények összképén alapul, például ha a vagyon értéke jóval meghaladja a tulajdonos legális jövedelmét.

A szabályozás védi a jóhiszemű harmadik személyeket, és garantálja a jogorvoslat lehetőségét. Fontos, hogy az elkobzáshoz nem feltétlenül szükséges a vádlott jogerős elítélése, a bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján valószínűsítheti a vagyon bűnös eredetét.

A törvénymódosítás az emberkereskedelem elleni fellépést is megerősíti, új formákkal bővítve a kizsákmányolás fogalmát: a béranyaság, a kényszerházasság és a jogellenes örökbefogadás is emberkereskedelemnek minősülhet a jövőben.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #megtakarítás #európai unió #bíróság #törvény #bűnözés #vagyon #törvénymódosítás #szervezett bűnözés

