Mentőautó az úton. Élénkzöld fák az út mentén
Utazás

Busz csapódott egy szolnoki gimnáziumba: rengeteg a sérült, mentőhelikoptert is kellett hívni

Pénzcentrum
2025. október 22. 09:40

Súlyos buszbaleset történt Szolnokon: egy helyi járatú busz a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött. Több utas és egy gyalogos megsérült, a helyszínre mentőhelikopterek is érkeztek, írja a 24.hu.

Szolnokon, a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél egy busz a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott szerda reggel. Az ütközés következtében többen megsérültek, a helyszínre két mentőhelikopter is érkezett. Az egyik helikopter a sérültekkel elindult a kórház felé.

Meg nem erősített információk szerint öten súlyosan, körülbelül húszan pedig könnyebben sérültek meg.

A katasztrófavédelem közlése szerint a jármű egy fát is kidöntött, amelyet a szolnoki hivatásos tűzoltók eltávolítottak, a buszt áramtalanították. Az iskola balesetben érintett helyiségeit lezárták, az épület többi része azonban nem igényelt kiürítést.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy a busz Szandaszőlős irányából a belváros felé közlekedett, amikor ismeretlen okból letért az útról és nekiütközött az iskola falának. A balesetben a buszon utazók mellett egy gyalogos is megsérült. A helyszínelés jelenleg is tart.
