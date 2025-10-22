A magyar lakosság több mint fele (57%) legalább negyedévente indul el 100 kilométernél hosszabb belföldi túrára autójával
Busz csapódott egy szolnoki gimnáziumba: rengeteg a sérült, mentőhelikoptert is kellett hívni
Súlyos buszbaleset történt Szolnokon: egy helyi járatú busz a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött. Több utas és egy gyalogos megsérült, a helyszínre mentőhelikopterek is érkeztek, írja a 24.hu.
Szolnokon, a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél egy busz a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott szerda reggel. Az ütközés következtében többen megsérültek, a helyszínre két mentőhelikopter is érkezett. Az egyik helikopter a sérültekkel elindult a kórház felé.
Meg nem erősített információk szerint öten súlyosan, körülbelül húszan pedig könnyebben sérültek meg.
A katasztrófavédelem közlése szerint a jármű egy fát is kidöntött, amelyet a szolnoki hivatásos tűzoltók eltávolítottak, a buszt áramtalanították. Az iskola balesetben érintett helyiségeit lezárták, az épület többi része azonban nem igényelt kiürítést.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy a busz Szandaszőlős irányából a belváros felé közlekedett, amikor ismeretlen okból letért az útról és nekiütközött az iskola falának. A balesetben a buszon utazók mellett egy gyalogos is megsérült. A helyszínelés jelenleg is tart.
Hosszabb vonatokkal, több járattal és megerősített haváriaügyelettel készül a MÁV-csoport
Már napokkal a négynapos október 23-i hosszú hétvége előtt teltházról számolnak be a hazai wellnesshotelek.
Kedden országszerte csapadékos időjárás várható, amely fokozatosan terjed el az ország különböző területein.
Ezzel se dicsekedhet a MÁV: most végeztek a felújítással, máris baj van az egyik fontos berendezéssel
Újabb műszaki probléma bénítja a vasúti közlekedést: hétfőn a Keleti pályaudvar biztosítóberendezése hibásodott meg.
Ennyi volt, komoly szigorításról döntött a főváros: betiltják az e-rollereket, ekkortól él a szabály
A városi tanács jóváhagyta az elektromos roller-szolgáltatások betiltását 2026 januárjától: évek óta érkeztek panaszok a járdákon hagyott és veszélyesen használt eszközökre.
Lakosok és az önkormányzat is aláírást gyűjt, hogy a Railjet újra megálljon Magyarország egyik legfontosabb határállomásán.
Jelentős fennakadások és módosított menetrend várható a győri vasútvonalakon a vasárnap esti tűzeset miatt.
Az utazás tervezésekor figyelembe kell venni a szokásosnál hosszabb menetidőt, a várható lassulásokat, a zsúfolt utakon pedig a szokásosnál is nagyobb türelemmel közlekedjünk.
A Balaton vízszintjének ingadozása természetes folyamat, a 70 cm alatti érték pedig nem jelent veszélyt a tó élővilágára vagy vízminőségére nézve.
A jövő utazója nemcsak fogyaszt, hanem értéket teremt: ezt az üzenetet mindenkinek meg kell hallania.
Október 23-án 14 órától 22 óráig lezárják az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, a Hősök terét és több útszakaszt a környéken.
Köd, záporok és napsütés váltja egymást a hétvégén: ezt a borús szombatot sokan töltik munkával, de vasárnapra jobb időt ígérnek
Szombat estére a még felhős tájakon is csökken a felhőzet. Hajnalra legfeljebb kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet.
A társaság arra kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett időszakban a munkaterület mellett körültekintően közlekedjenek.
