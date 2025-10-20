A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)

A brit kormány mindent megtesz a Maccabi Tel Aviv szurkolóit érintő birminghami tilalom feloldásáért.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó?
Az informatika ma már nem csupán háttérfunkció, hanem az üzleti növekedés, a költséghatékonyság és a kockázatkezelés alapja. A jövőálló vállalatok nem termékekben, hanem képességekben gondolkodnak – ehhez pedig a megfelelő digitális infrastruktúra a kulcs.
Az IT, mint üzleti stratégia
Néhány év alatt az informatika szerepe gyökeresen átalakult. Ami korábban támogató funkció volt, mára stratégiai pillérré vált. A vezetők – CIO-k, CTO-k, CFO-k – egyre inkább azt vizsgálják, hogy az IT miként segíti vagy segítheti a növekedést, mennyire költséghatékony, és hogyan csökkenti a biztonsági kockázatokat. Az üzletközpontú döntések ezért már nem egy-egy termék beszerzéséről, hanem a vállalat képességeinek hosszú távú fejlesztéséről szólnak.
Az üzleti bővülés például nem állhat meg az infrastruktúra korlátainál. A hálózati kapacitásnak, a felhőerőforrásoknak és az adatplatformoknak lépést kell tartaniuk a növekvő terheléssel. Egyre többen alkalmaznak ezért hibrid multicloud megoldásokat és menedzselt szolgáltatásokat, amelyek rugalmasan bővíthetők és átlátható, havidíjas működést kínálnak.
Költség és biztonság kéz a kézben
A modern IT egyszerre szól a költségoptimalizálásról és a biztonságról. A konszolidáció, az automatizáció és a használatalapú elszámolás révén mérhető üzleti érték keletkezik: gyorsabb piacra lépés, jobb ügyfélélmény és kevesebb kiesés. Ugyanakkor a kibertámadások, a beszállítói láncok sebezhetősége és a szigorú szabályozások – például a NIS2 vagy a DORA – miatt a védelem ma már nem opcionális, hanem alapkövetelmény. A vezetők elvárják, hogy a rendszerek 7/24 felügyelettel, incidenskezeléssel, biztonsági mentésekkel és auditálható folyamatokkal működjenek. A cél: olyan környezet kialakítása, amely egyszerre pénzügyileg kiszámítható és kockázatálló, miközben az üzlet fejlődését nem akadályozza, hanem támogatja.
Egy kézből, üzleti nyelven
A döntéshozók egyre inkább az integrált megoldásokat keresik: kevesebb beszállítóval, egyszerűbb folyamatokkal és teljes körű felelősségvállalással. Olyan partnert várnak, aki a hálózattól a felhőig és a biztonságig mindent egy kézből nyújt, és tanácsadóként is jelen van – a tervezéstől a migráción és a bevezetésen át az üzemeltetésig. Így az IT nem különálló projekt, hanem folyamatosan fejlődő üzleti képesség lesz.
Ez a szemlélet akkor válik igazán kézzelfoghatóvá, ha a stratégiai partner konkrét lépésekkel is bizonyítja, hogyan hoz gyors eredményeket.
Stratégiai partnerség, gyors eredmények
A One Solutions tapasztalatai szerint a siker záloga az egységes ICT és a hosszú távú partneri modell. Az első lépést a hálózati modernizáció jelenti, például SD-WAN megoldásokkal, amelyek biztonságosabbá és megbízhatóbbá teszik a több telephelyet és a felhőt összekapcsoló rendszereket. Erre épül a hibrid felhőstratégia, amely egyértelműen kijelöli, mely területek kerülnek publikus, privát vagy helyi infrastruktúrára, egységes menedzsmenttel és költségkontrollal. A harmadik pillér pedig a beépített biztonság: SOC, SIEM, végpontvédelem és titkosítás, amelyek révén a megfelelési követelmények teljesülnek, miközben az üzlet gyorsul.
A jövőálló vállalat ott kezdődik, hogy az IT-t üzleti nyelven értelmezzük: célokban, KPI-okban és megtérülésben. Az egységes infrastruktúrára, a skálázható felhőre és a beépített biztonságra építő cégek nemcsak követik a versenyt, hanem tartós előnyt is kiépítenek. Azok pedig, akik ma stratégiai alapként kezelik az informatikát, holnap nemcsak alkalmazkodni tudnak a változásokhoz, hanem maguk diktálhatják az irányt.

A jelentés összeállítói szerint a növekedés a Windows 10 támogatásának október 14-i megszűnésével van összefüggésben.
A Windows Insider Program résztvevői elsőként próbálhatják ki a Windows 11 fájlkezelőjében az új funkciót.
Fiktív vámokmánnyal tévesztettek meg egy ügyfelet, akit mintegy 20 millió forinttal károsítottak meg, áruja soha nem érkezett meg Magyarországra.
Október 14-től új formátumú számlaértesítő e-mailt kapnak a Yettel e-számlás ügyfelei, a cél az átláthatóbb és könnyebb használat.
Most már tényleg semmit sem lehet 100%-ban elhinni, amit a neten látsz: borzasztó mennyiségű AI-tartalom zúdul a magyarokra
A mesterséges intelligencia által generált online tartalmak mennyisége mára megközelítette az emberek által létrehozott információk volumenét.
Az Európai Unióban készülő "Chat Control" jogszabály a gyermekek online szexuális bántalmazás elleni védelmét célozza.
Az OpenAI működési vesztesége az év első felében körülbelül 8 milliárd dollár volt.
Az Asahi sörgyártó cég bejelentette, hogy a közelmúltban elszenvedett zsarolóvírus-támadás során személyes adatok is kiszivároghattak.
2025. október 14. után a Microsoft már nem biztosít ingyenes szoftverfrissítéseket, biztonsági javításokat vagy technikai segítségnyújtást a Windows 10 rendszerű számítógépekhez.
A mesterséges intelligencia forradalmasítja a tartalomgyártást. De vajon felkészült erre a hazai YouTube tartalomgyártó nemzedék?
Megszólalt a jövőkutató, Keleti Arthur: ilyen high-tech otthonokban élhetünk majd hamarosan - ezt azért kevesen látták jönni
Az otthon definíciója az elmúlt évtizedek során nem csupán társadalmi és kulturális szinten változott meg: egyre inkább összefonódott a digitalizációval.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
A karbantartás számos településen okozhat átmeneti szolgáltatáskiesést az internet-, televízió- és telefonszolgáltatásokban.
Az online pénzügyi tanácsadás területén egyre több kockázattal szembesülnek a felhasználók.
Számos elavultnak tűnő készülék iránt továbbra is jelentős kereslet mutatkozik, mivel a nosztalgia még mindig értéket képvisel.
A bejelentés azt követően történt, hogy Dánia februárban betiltotta a mobiltelefonok használatát minden iskolában.
Egyes országokban a napenergia növekedése olyan gyors, hogy váratlan kihívásokat teremt.
A megállapodás értelmében az OpenAI a következő öt évben 6 gigawatt teljesítményű, csúcskategóriás AMD AI processzort vásárol.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.