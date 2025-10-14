2025. október 14. kedd Helén
10 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tömeg a koncerten. Színpadi fények és kezek a levegőben. Az emberek élvezik a bulit. Rajongók élvezik a zenei fesztivált.
Szórakozás

Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?

Pénzcentrum
2025. október 14. 16:49

Egészségügyi problémák miatt a Vad Fruttik zenekar kénytelen lemondani minden 2025-re tervezett fellépését. A rajongók automatikus jegyvisszatérítésre számíthatnak, a zenekar pedig reményei szerint 2026-ban folytatja a koncertezést.  

A népszerű hazai formáció kedden váratlan bejelentést tett hivatalos közösségi média felületén: egészségügyi okokra hivatkozva törölték az összes idei koncertjüket. A döntés sokkolta a rajongótábort, akik már készültek az év hátralévő részében esedékes fellépésekre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Egészségügyi okok miatt kénytelenek vagyunk lemondani az összes idei évre meghirdetett Vad Fruttik koncertet! Nagyon sajnáljuk, bízunk benne, hogy jövőre bepótolhatjuk az elmaradt találkozásokat és újra együtt énekelhetünk veletek – még nagyobb lendülettel, egészséges hangszálakkal!" – fogalmazott a zenekar közleményében.

A jegyvisszatérítés folyamatáról is tájékoztatták a közönséget. A Tixa rendszerén keresztül vásárolt belépők automatikusan visszatérítésre kerülnek, így a vásárlóknak további teendőjük nincs ezzel kapcsolatban. A visszatérítés legfeljebb 30 napon belül megtörténik arra a számlára, amelyről a vásárlás történt.

A Ticketswap platformon keresztül jegyet vásárlók számára a visszatérítés az oldal ügyfélszolgálatán keresztül intézhető. A zenekar türelmet kér követőitől a visszatérítési folyamat lezárásáig.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A közlemény zárásaként a Vad Fruttik jelezte, hogy az esetleges új időpontokról hamarosan további információkkal jelentkeznek, és megköszönték rajongóik megértését és támogatását. A bejelentés pontos egészségügyi hátteréről egyelőre nem közöltek részleteket.
Címlapkép: Getty Images
#egészségügy #magyar #lemondás #szórakozás #koncert #zenekar #közösségi média #zeneipar #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:02
16:54
16:49
16:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 14.
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
2025. október 14.
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
2025. október 14.
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 14. kedd
Helén
42. hét
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
2
4 hete
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
3
3 hete
Megmutatta Tóth Andi, hogy áll az épülő háza: átverték, rengeteg pénzt bukott
4
3 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
5
1 hete
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjfizetés
a biztosítási díj szerződésben vállalt megfizetése. A díj a biztosítási időszak egészére, egy összegben és előre esedékes, de a szerződések általában havi díjfizetést (gyakorlatilag: részletfizetést) tesznek lehetővé. A díjfizetés elmulasztása a szerződés megszűnését eredményezi.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 17:02
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 16:03
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
Agrárszektor  |  2025. október 14. 16:24
Most jött a hír: újra megjelent a járvány Magyarországon