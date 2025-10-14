Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?

Egészségügyi problémák miatt a Vad Fruttik zenekar kénytelen lemondani minden 2025-re tervezett fellépését. A rajongók automatikus jegyvisszatérítésre számíthatnak, a zenekar pedig reményei szerint 2026-ban folytatja a koncertezést.

A népszerű hazai formáció kedden váratlan bejelentést tett hivatalos közösségi média felületén: egészségügyi okokra hivatkozva törölték az összes idei koncertjüket. A döntés sokkolta a rajongótábort, akik már készültek az év hátralévő részében esedékes fellépésekre.

"Egészségügyi okok miatt kénytelenek vagyunk lemondani az összes idei évre meghirdetett Vad Fruttik koncertet! Nagyon sajnáljuk, bízunk benne, hogy jövőre bepótolhatjuk az elmaradt találkozásokat és újra együtt énekelhetünk veletek – még nagyobb lendülettel, egészséges hangszálakkal!" – fogalmazott a zenekar közleményében.

A jegyvisszatérítés folyamatáról is tájékoztatták a közönséget. A Tixa rendszerén keresztül vásárolt belépők automatikusan visszatérítésre kerülnek, így a vásárlóknak további teendőjük nincs ezzel kapcsolatban. A visszatérítés legfeljebb 30 napon belül megtörténik arra a számlára, amelyről a vásárlás történt.

A Ticketswap platformon keresztül jegyet vásárlók számára a visszatérítés az oldal ügyfélszolgálatán keresztül intézhető. A zenekar türelmet kér követőitől a visszatérítési folyamat lezárásáig.

A közlemény zárásaként a Vad Fruttik jelezte, hogy az esetleges új időpontokról hamarosan további információkkal jelentkeznek, és megköszönték rajongóik megértését és támogatását. A bejelentés pontos egészségügyi hátteréről egyelőre nem közöltek részleteket.