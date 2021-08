Elárulta a titkát a Házasodna a gazda Vikije: erre ő sem számított

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Véget ért a Házasodna a gazda 4. évada, amely révén mi is részesei lehettünk annak, ahogy a vidék fiatal gazdálkodói próbálták megtalálni az igaz szerelmet. Belepillanthattunk életüket, mivel is foglalkoznak, hogyan telnek az agrárágazatban tevékenykedő fiatalok hétköznapjai. A harmincas éveiben járó Molnár Viktória életre szóló kalandként élte meg ezt a műsort. Ahogy meséli a HelloVidéknek adott interjújában, most Gyirmóton, Győrhöz közel, a családi lovardában él. Sokat számít neki a lovak állandó közelsége, de praktikus is, hogy reggelente nem kell a „munkahelyére” fél órákat utazgatnia.

HelloVidék: Több dologgal is foglalkozol egyszerre, viszont mindegyik a lovakhoz kapcsolódik. Hogyan lettél lóterapeuta? Molnár Viktória: Gyerekkorom óta kötődöm a lovakhoz. Mivel nagyon sok időt töltöttem velük, mindig is ebbe az irányba mentek a tanulmányaim, nagyon sok képzésre jártam, hogy minél többet megtanulhassak róluk. Nagyon sok edzőm volt, mindenkitől ellestem valamit, szerencsém volt abban is, hogy többféle szakágban kipróbálhattam magamat. Nemcsak az edzések és a versenyek miatt, hanem tanulásképpen is. Ezáltal, hogy rengeteg lóval foglalkoztam, jobban megértem őket, könnyebben átlátom a problémáikat, és jobban tudok rajtuk is segíteni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Terápia közben csak a lovakkal, vagy az emberek, és az ő problémáikkal is foglalkozol? Mindig azt mondom, hogy ha a gazda lelkileg jól van, utána a lova is rendben lesz. Az emberekkel nem úgy foglalkozom, hogy leadok nekik egy edzést, hanem leülök velük beszélgetni, meghallgatom a problémáikat. Ez kialakít köztünk egy mélyebb kapcsolatot, és ők sokkal nyugodtabb lelkivilággal fognak felülni a lóra. Így sokkal több lesz a bizalom mind a három fél részéről. Hol élsz most, mesélnél róla, milyen valójában ez a sorozatból sokaknak ismerős lovarda? Ha érdekelnek a további válaszok és kérdések, akkor olvasd el a HelloVidék teljes cikkét!

