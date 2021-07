Ingyen jegyet kapnak az EFOTT-ra ezek a hallgatók: már dolgozniuk sem kell

Ingyenes belépőt igényelhet az EFOTT-fesztivál nulladik napjára a koronavírus elleni védekezésben szerepet vállaló mintegy kilencezer egyetemi hallgató - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szerdán.

A közleményben azt írták, hogy a járvány elleni védekezésben jelentős szerepet vállaltak az egyetemi hallgatók; 2020 őszétől több ezren teljesítettek szolgálatot a koronavírussal szembeni küzdelemben. A kormányhivatalok kirendelése alapján szűrési programokban dolgoztak, betegellátási feladatokat támogattak, önkéntes tevékenységükkel pedig az Országos Mentőszolgálat munkáját segítették. Tavaly október óta a mentőknél több mint 62 ezer műszakot teljesítettek a hallgatók, kórházakban, klinikákon több mint 8700 fő vett részt az egészségügyi ellátásban - ismertette a tárca.

A koronavírus-járvány alatt kiderült, hogy ki az, aki képes másoknak is adni és nem csak magára figyel, hanem a környezetének is önzetlenül segít. Sokan vették ki a részüket ebből a szolgálatból: gyerekek, fiatalok, idősek egyaránt. Külön köszönet illeti azokat az egyetemistákat is, akik jelentős részt vállaltak mások terheinek enyhítésében

- idézte a kommüniké Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli minisztert. A közlemény idézte Schanda Tamást, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkárát is, aki szerint "nagyban hozzájárult a sikeres védekezéshez, hogy a hazai orvosi egyetemek már az első pillanattól teljes erőbedobással segítették az intézkedések végrehajtását".

Az államtitkár hozzátette: a tapasztalatok és visszajelzések alapján a felsőoktatási intézmények, a kormányhivatalok és az egészségügyi szolgáltatók kiválóan működtek együtt. A harmadik hullám letörése után a kormány, az ITM kezdeményezése alapján, szeretné megköszönni az egyetemisták példaértékű hozzáállását, áldozatos munkáját - fogalmazott.

A koronavírus elleni védekezésben jelentős szerepet vállaló hallgatók számára 9000 ingyenjegyet biztosítanak az idei EFOTT nulladik napjára. A Velencei-tavi fesztiválra, augusztus 10-ére szóló belépőkhöz a rendezvény honlapján (www.efott.hu) juthatnak hozzá a fiatalok. Az ehhez szükséges kódot hamarosan e-mailben kapják meg az érintettek - áll a közleményben.