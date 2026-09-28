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Vezetőszáron hurcolták a leleplező újságírót, most már védik: súlyos anyagai vannak a Manchester City ellen
Tanúvédelmi program keretében él a Manchester City pénzügyi szabálytalanságait leleplező Football Leaks mögött álló Rui Pinto, aki azt állítja, hogy további bizonyítékokkal rendelkezik a klubról, sőt más európai topcsapatokról is - tudósított a Telegraph.
A portugál Rui Pinto még 2015-ben, John álnéven kezdte közzétenni azokat a kiszivárogtatott dokumentumokat, amelyek a nemzetközi labdarúgás pénzügyi visszáságaira derítettek fényt. A Football Leaks anyagai nyomán kerültek napvilágra többek között sztárjátékosok szerződésrészletei, az Európai Szuperliga tervei, valamint különféle adóelkerülési ügyek. A legnagyobb fordulat 2018 novemberében következett be, amikor a német Der Spiegel a kiszivárogtatott iratok alapján arról számolt be, hogy a Manchester City rendszerszinten szegte meg a pénzügyi fair play szabályait.
Miután a Premier League 114 vádpontban bűnösnek találta a Manchester Cityt, Pinto közleményben reagált a döntésre. Értékelése szerint ez egy történelmi lépés az angol labdarúgás számára, hiszen ma már nyilvánvaló, hogy a Manchester City strukturális manipulációval és pénzügyi manőverekkel nem csupán kijátszotta a szabályokat, hanem puszta formalitássá degradálta azokat.
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Pinto útja azonban korántsem volt akadályoktól mentes. A portugál hatóságok 2019-ben kiadatták őt Magyarországról, majd 147 vádpontban – köztük informatikai csalás, zsarolási kísérlet és levelezési titok megsértése miatt – indítottak ellene eljárást.
A Doyen Sports befektetési alap vezetője, Nélio Lucas azzal vádolta meg, hogy a Football Leaks 500 ezer és egymillió euró közötti összeget kért a dokumentumok publikálásának leállításáért. Pinto tagadta a vádakat, azt állítva, hogy csupán játszott velük, és soha nem fogadott el pénzt.
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A 2023 szeptemberében lezárult lisszaboni perben a bíróság öt rendbeli jogosulatlan hozzáférés, három rendbeli levelezési titok megsértése, valamint a Doyen Sports elleni zsarolási kísérlet miatt mondta ki bűnösnek, és négy év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki rá. Egy második portugál perben, idén áprilisban ugyanakkor 241 vádpont alól mentették fel, miután a bíróság érvénytelennek minősítette a vádakat. Az ellene irányuló halálos fenyegetések miatt Pinto jelenleg tanúvédelmi program keretében, egy ismeretlen helyen él.
Ügyvédje, William Bourdon elmondása szerint Pinto további öt merevlemeznyi anyagot adott át a francia és a német hatóságoknak, így a Manchester Cityvel kapcsolatos dokumentumok jelentős része még nem került nyilvánosságra. Bourdon egy 2024-es BBC-interjúban rámutatott, hogy a hatóságoknak átadott iratok alapján kiterjedt új büntetőeljárások indulhatnak a legjelentősebb európai labdarúgóklubok, köztük angol csapatok ellen is.
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