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Mogyoród, 2025. augusztus 3.Lando Norris, a McLaren brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Elszabadult a pokol a bakui ütközés után: durva online hadjárat indult Lando Norris ellen, az Alpine is reagált

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 11:16

Az eset után az Alpine hivatalos közleményben ítélte el a gyűlölködést, amely egyre aggasztóbb és gyakoribb problémát jelent a Formula–1-ben - írta a The Guardian.

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A George Russell győzelmével zárult bakui futamon Colapinto egy biztonsági autós újraindítást követően túlzott sebességgel érkezett meg az első kanyarba, elfékezte magát, és belerohant csapattársa, Pierre Gasly autójába. A francia pilóta emiatt a címvédő világbajnok Norrisnak ütközött, az incidens következtében pedig mindhárman kénytelenek voltak feladni a versenyt.

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A balesetet követően Norris egyértelműen úgy fogalmazott, hogy szerinte az argentin vezetési stílusa nem üti meg a Formula–1 szintjét. Kijelentette, hogy az ilyen hibákért legalább egyfutamos eltiltás járna, és hozzátette, vannak olyanok a mezőnyben, akiknek egyszerűen nem lenne szabad az F1-ben versenyezniük. Bár Colapinto elismerte a felelősségét és bocsánatot kért, öthelyes rajtbüntetést kapott a következő, malajziai futamra.

Norrist azonban gyűlölethullám érte el az interneten.A tömeges és durva támadások miatt az Alpine hivatalos közleményt adott ki: ebben hangsúlyozták, hogy szolidaritást vállalnak a sportág vezetésével és a többi csapattal, egyúttal határozottan elítélik az online zaklatást, amely nemcsak a versenyzőket, hanem a média képviselőit és a Formula–1 közösségének más tagjait is egyre gyakrabban érinti.

A probléma nem új keletű, és különösen Colapinto rajongótáborához köthetően mérgesedett el. Pierre Gasly már a Spanyol Nagydíj, majd a két héttel ezelőtti madridi futam után is felkavaró fenyegetésekről számolt be. A helyzet odáig fajult, hogy Flavio Briatore, az Alpine vezető tanácsadója még a bakui verseny előtt ultimátumot adott, miszerint ha a szurkolók nem hagyják abba a gyűlölködést, megtiltják Colapintónak, hogy az argentin médiának nyilatkozzon, mert a csapat nem hajlandó tolerálni ezt a fajta toxikus viselkedést.

A 2024-ben debütált, majd 2025 közepén az Alpine-hoz szerződött 23 éves Colapintónak már többször is nyilvánosan el kellett ítélnie a saját szurkolói bázisának egy részét. Elődje, Jack Doohan korábban halálos fenyegetéseket kapott, mielőtt az argentin átvette volna a helyét, de az elmúlt időszakban Cunoda Júki, Esteban Ocon, sőt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) versenybírói is durva támadások áldozataivá váltak egy-egy pályán történt incidens után.

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Az FIA már 2023-ban kampányt indított az online zaklatás visszaszorítására, amelyhez idén jelentős európai uniós támogatást is nyertek. Maga Colapinto is abban bízik, hogy a jelenség idővel megszűnik. Mint mondta, az online bántalmazás sajnos egyre általánosabbá vált a sportvilágban, de a közösségnek mindent meg kell tennie azért, hogy ez ne maradhasson elfogadott norma.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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