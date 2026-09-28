Nincs mese, javítani kell: Belfastban szerepel ma a magyar válogatott

A pénteki, ukránok elleni veresége után hétfőn Belfastban, Észak-Írország ellen javíthat a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában. Marco Rossi együttesének pontokra van szüksége a feljutási esélyek megőrzéséhez egy olyan fiatal, masszívan védekező és kontrákra építő ellenféllel szemben, amely győzelemmel kezdte a sorozatot.

A magyar válogatott a Puskás Arénában hiába játszott mezőnyfölényben Ukrajna ellen, egy fejes gól eldöntötte a találkozót, ezzel pedig megszakadt az együttes 2026-os veretlenségi sorozata. A hétfői ellenfél, Észak-Írország eközben némi meglepetésre 1–0-ra nyert Grúzia otthonában.

A tbiliszi sikerből oroszlánrészt vállaltak a Charles testvérek: a kapus Pierce büntetőt hárított, míg testvére, Shea a 99. percben szerezte meg a győztes találatot. Az északíreknél ugyanakkor komoly érvágást jelent a védelemben az egyik legértékesebb játékosuk, a megsérült Daniel Ballard hiánya.

A belfasti mérkőzésen Marco Rossi legfőbb feladata a sérült Varga Barnabás és Sallai Roland pótlása lesz a támadósorban. A magyar válogatott eredménykényszerben lép pályára, hiszen egy újabb pontvesztéssel már a sorozat elején jelentős hátrányba kerülne a feljutásért vívott harcban.

Az északírek a világranglistán ugyan hátrébb foglalnak helyet, mint az ukránok, stílusuk mégis hasonló, a stabil védekezésre és a gyors ellentámadásokra építenek. Michael O'Neill szövetségi kapitány egy kifejezetten fiatal együttes alapjait rakja le, amely az első forduló alapján az esélyesebb riválisoktól sem ijed meg. Mivel a két válogatott korábbi találkozói rendre kevés gólt hoztak, ezúttal is kiélezett, taktikus küzdelemre van kilátás.

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UEFA Nemzetek Ligája 2. forduló Észak-Írország Magyarország 2026. szeptember 28. hétfő 20:45 | Windsor Park, Belfast Egymás elleni statisztika: 4 meccs Győzelem Észak-Írország: 1 (25%) Magyarország: 2 (50%) Döntetlen: 1 (25%) Gólok Észak-Írország: 3 Magyarország: 5 Gólkülönbség: -2 Hazai győzelem Észak-Írország: 0 Magyarország: 0 Vendéggyőzelem Észak-Írország: 1 Magyarország: 2 Adatlap létrehozva: 2026.09.28.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA