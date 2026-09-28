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Vihar készül az angol válogatottnál: Thomas Tuchel kemény üzenetet küldött a Premier League edzőinek
Az angol csapat a Spanyolország elleni 2-3-as vereséget követően kedden Prágában lép pályára Csehország ellen - írta meg a The Guardian.
Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya egyértelművé tette, hogy szó sem lehet a játékosok vagy klubjaik részéről a mérkőzések közötti válogatásról a sűrű Nemzetek Ligája-programban. "Nem veszem fel a telefont, ha a Premier League edzői hívnak" – szögezte le Tuchel, hozzátéve, hogy klubedzőként ő sem keresett soha szövetségi kapitányt hasonló ügyben.
Tuchel szerint őrültség lenne, ha azt az érzetet keltenék a játékosokban, hogy elfogadható egy-egy meccsen pihenni, vagy akár csak egy félidőnyi játékidőt vállalni.
Meg akarjuk nyerni a következő mérkőzést
– jelentette ki a szakember, ugyanakkor elismerte, hogy a rotáció elkerülhetetlen lehet a sűrű versenynaptár miatt, hiszen a prágai összecsapás után szombaton Rijekában Horvátország, majd jövő kedden a Wembley-ben ismét Csehország vár az angolokra.
A keretből most Declan Rice hiányzik, mivel a kapitány elfogadta, hogy az Arsenal középpályásának a több szezonon átívelő terhelés és korábbi sérülései miatt pihenésre van szüksége. Rice a Spanyolország elleni találkozót a Wembley lelátójáról nézte végig.
A spanyolok elleni vereség kapcsán Tuchel úgy értékelt, hogy csapata közel állt a győzelemhez a világ egyik legjobb válogatottja ellen.
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– utalt Kane elhibázott tizenegyesére az 54. percben, amellyel 3-1-re alakulhatott volna az állás az angolok javára. A német szakember hangsúlyozta, hogy addig a pillanatig csapata dominált, megjegyezve, hogy míg a spanyolok a legerősebb keretükkel érkeztek, addig az angol válogatottból több kulcsjátékos is hiányzott.
Tuchel külön méltatta Jude Bellingham teljesítményét, aki öt helyzetet alakított ki – a legtöbbet a mezőnyben –, gólpasszt adott Anthony Gordon egyenlítő találatához, valamint ő harcolta ki a Kane által kihagyott büntetőt is. A kapitány elmondta, hogy bár szeretné, ha Bellingham mind a négy mérkőzésen pályára lépne, nem fogják kockáztatni az egészségét.
Ez az egyetlen stílus, amit játszani tud, nem takarékoskodik az energiájával. Jude szereti az ilyen szituációkat, ettől válik még jobbá. Néha kifejezetten keresi ezeket a pillanatokat, hogy beinduljon benne a tűz
– tette hozzá.
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