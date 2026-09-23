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Las Vegas, NV, USA - 2021. október 31: A UFC főhadiszállásának komplexuma a nevadai Las Vegasban. A UFC egy amerikai vegyes harcművészetek (MMA) promóciós cég, amelynek székhelye a nevadai Las Vegasban található.
Sport

A győzelem megvan, az álom nem: szerződés nélkül távozott Növényi Norbert Vegasból

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 10:13

A meccset ugyan megnyerte ifjabb Növényi, a szerződés mégsem jött össze a UFC-ben.

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Bár megnyerte Las Vegas-i mérkőzését, nem nyújtott elég meggyőző teljesítményt, így ifjabb Növényi Norbert nem kapott szerződést a világ legjelentősebb MMA-szervezetétől, a UFC-től.

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Az 1980-ban olimpiai bajnoki címet szerző birkózó fia profi pályafutása tizenkettedik mérkőzésén lépett oktagonba a nevadai Dana White's Contender Series gáláján. Az amerikai Theo Haig elleni összecsapáson ugyan megszerezte karrierje tizenegyedik győzelmét, a találkozó után ő maga is elismerte, hogy teljesítménye messze elmaradt a várakozásoktól.

Közösségi oldalán közzétett beszámolójában őszintén írt a meccs során tapasztalt nehézségekről. Elmondása szerint az első menet után teljesen elfogyott az ereje, amit valószínűleg a nem megfelelően sikerült rehidratáció okozott. Csalódottságának adott hangot, amiért a kemény felkészülés és a rengeteg befektetett munka ellenére megközelítőleg sem tudta megmutatni valós képességeit.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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