A győzelem megvan, az álom nem: szerződés nélkül távozott Növényi Norbert Vegasból

A meccset ugyan megnyerte ifjabb Növényi, a szerződés mégsem jött össze a UFC-ben.

Bár megnyerte Las Vegas-i mérkőzését, nem nyújtott elég meggyőző teljesítményt, így ifjabb Növényi Norbert nem kapott szerződést a világ legjelentősebb MMA-szervezetétől, a UFC-től.

Az 1980-ban olimpiai bajnoki címet szerző birkózó fia profi pályafutása tizenkettedik mérkőzésén lépett oktagonba a nevadai Dana White's Contender Series gáláján. Az amerikai Theo Haig elleni összecsapáson ugyan megszerezte karrierje tizenegyedik győzelmét, a találkozó után ő maga is elismerte, hogy teljesítménye messze elmaradt a várakozásoktól.

Közösségi oldalán közzétett beszámolójában őszintén írt a meccs során tapasztalt nehézségekről. Elmondása szerint az első menet után teljesen elfogyott az ereje, amit valószínűleg a nem megfelelően sikerült rehidratáció okozott. Csalódottságának adott hangot, amiért a kemény felkészülés és a rengeteg befektetett munka ellenére megközelítőleg sem tudta megmutatni valós képességeit.