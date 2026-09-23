Bár az ír szövetség a gázai háború miatt korábban szorgalmazta az izraeliek eltiltását, a lehetséges szankcióktól tartva végül mégis vállalta a játékot.
A győzelem megvan, az álom nem: szerződés nélkül távozott Növényi Norbert Vegasból
A meccset ugyan megnyerte ifjabb Növényi, a szerződés mégsem jött össze a UFC-ben.
Bár megnyerte Las Vegas-i mérkőzését, nem nyújtott elég meggyőző teljesítményt, így ifjabb Növényi Norbert nem kapott szerződést a világ legjelentősebb MMA-szervezetétől, a UFC-től.
Az 1980-ban olimpiai bajnoki címet szerző birkózó fia profi pályafutása tizenkettedik mérkőzésén lépett oktagonba a nevadai Dana White's Contender Series gáláján. Az amerikai Theo Haig elleni összecsapáson ugyan megszerezte karrierje tizenegyedik győzelmét, a találkozó után ő maga is elismerte, hogy teljesítménye messze elmaradt a várakozásoktól.
Közösségi oldalán közzétett beszámolójában őszintén írt a meccs során tapasztalt nehézségekről. Elmondása szerint az első menet után teljesen elfogyott az ereje, amit valószínűleg a nem megfelelően sikerült rehidratáció okozott. Csalódottságának adott hangot, amiért a kemény felkészülés és a rengeteg befektetett munka ellenére megközelítőleg sem tudta megmutatni valós képességeit.
Óriási botrány Amerikában: szexista megjegyzést tett a női bíróra a tréner, azonnal kitették a szűrét
Az edző szexista megjegyzést tett meccs közben egy női játékvezetőnek, és még a kezét is megragadta: a csapat egy pillanatig sem gondolkodott az elbocsátásán.
A győri kézilabdázást évtizedeken át szolgáló szakember halála hatalmas veszteség a klub és a hazai sportközösség számára.
A 23 éves sportoló a Nagoja melletti női országúti mezőnyversenyen végzett a második helyen, és bízik benne, hogy az eredménye más afgán nőknek is erőt...
Infantino lépése a márciusi elnökválasztás előtti pozícióerősítésként is értelmezhető - a tagszövetségek még nem reagáltak a reformtervekre.
Granit Xhaka, a Sunderland és a svájci válogatott csapatkapitánya kilépett a nemzeti csapat keretéből, miután elismerte, hogy 2022-ben hamis COVID-oltási igazolást szerzett.
Megsérült Alex Bregman, a Chicago Cubs baseballcsapatharmadbázisosa, miután egy gellert kapott labda arcon találta őt a Cincinnati Reds elleni vasárnapi mérkőzésen.
Rendkívüli bejelentés a sportba ölt milliárdokról: teljesen új kezekbe kerülnek a hatalmas rendezvények
A jövőben a sportági szövetségek feladata lesz a nemzetközi versenyek és sportdiplomáciai események előkészítése, megpályáztatása, valamint lebonyolítása.
Marco Rossi szövetségi kapitány dolgát több sérülés is nehezíti, miközben a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik nem mindennapi belépővel érkezett meg az edzőtáborba.
A fogadóirodák szerint Michael Carrick lehet a Premier League idei szezonjának első menesztett trénere, a lehetséges utódok között pedig olyan nevek szerepelnek, mint Antonio Conte...
Marco Rossi szövetségi kapitány Nagy Zsoltot, valamint az újonc Tóth Milánt hívta be a hiányzók pótlására.
Döbbenetes csúcsdöntés: történelmi rekordot úszott a 13 éves tini, de szerinte ez csak "közepes" teljesítmény volt
Az úszó saját teljesítményét csupán "közepesnek" értékelte még a rekorddöntés ellenére is.
Növényi Norbert győzelem esetén szerződést kaphat a világ vezető MMA-szervezeténél, a UFC-nél.
A Barcelona folytatta hibátlan szereplését, a Dortmund őrzi veretlenségét, míg a Manchester City ötödik egymást követő győzelmével magabiztosan vezet.
Baku történelmi óvárosán is keresztülmegy a F1-es Azeri Nagydíj, ami a soron következő versenyhétvége a Forma-1 2026-os vilgbajnokságán.
A madridi derbi és a francia Le Classique mellett a Premier League-ben Szoboszlai Dominikék lépnek pályára.
A mai szombat igazi futballünnepet ígér Európában: az angol, spanyol, olasz, német és francia élvonalban is rangadók sora vár a szurkolókra.
Olyan feszültség vibrál Londonban, amire 14 éve nem volt példa: a legmagasabb fokú készültséget rendelték el a rangadó előtt
A londoni rendőrség a legmagasabb fokú biztonsági készültséget rendelte el a Millwall és a West Ham szombati rangadójára.
Arteta nem közölte, mikor írja alá új szerződését, a mostaninak azonban már utolsó évét tapossa.
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