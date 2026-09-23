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Óriási botrány Amerikában: szexista megjegyzést tett a női bíróra a tréner, azonnal kitették a szűrét
Az edző szexista megjegyzést tett meccs közben egy női játékvezetőnek, és még a kezét is megragadta: a csapat egy pillanatig sem gondolkodott az elbocsátásán - jelentette a BBC Sport.
Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Columbus Crew menesztette tartalékcsapatának vezetőedzőjét, Federico Higuaínt, miután az egyik mérkőzésen szexista megjegyzést tett a női játékvezetőre, és megtagadta, hogy elengedje a kezét
Az incidens az MLS Next Pro bajnokság egyik mérkőzésén történt. Higuaín – aki a korábbi Real Madrid-csatár, Gonzalo Higuaín testvére, és nyolc évig maga is a Crew játékosa volt – a beszámolók szerint megragadta a női játékvezető kezét, és háromszori felszólítás ellenére sem engedte el, majd azt mondta neki: 'Ne felejtsd el, ez a férfiak sportja.' A játékvezetők az esetet fizikai megfélemlítésnek és szexizmusnak minősítették.
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A liga mindössze két mérkőzésre szóló eltiltást szabott ki Higuaínra, a Columbus Crew viszont ennél határozottabb lépést tett, és azonnal felbontotta a szakember szerződését. Issa Tall, a Crew sportigazgatója közleményében hangsúlyozta, hogy a klub, a játékosok és a szakmai stáb érdekeit szem előtt tartva döntöttek az elbocsátás mellett, mivel a vezetőedző viselkedése nem felelt meg a velük szemben támasztott elvárásoknak.
A Hivatásos Labdarúgó-játékvezetők Szövetsége (PSRA) ugyanakkor élesen bírálta a liga döntését. A szervezet szerint a kétmeccses eltiltás drasztikusan kevés egy olyan esetben, amikor egy vezetőedző szándékos fizikai visszaélést és szexista megnyilvánulást követ el egy női játékvezetővel szemben. A szakszervezet kiemelte, hogy a nők minden szinten jobbá teszik a sportágat, és semmilyen megfélemlítést vagy megalázó megjegyzést nem lenne szabad eltűrniük. Hozzátették, hogy a női játékvezetők a nemzetközi porondon is bizonyították felkészültségüket, így ugyanolyan tisztelet, méltóság és biztonságos munkakörnyezet illeti meg őket, mint bármely más hivatalos személyt.
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