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Óriási botrány Amerikában: szexista megjegyzést tett a női bíróra a tréner, azonnal kitették a szűrét

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 12:16

Az edző szexista megjegyzést tett meccs közben egy női játékvezetőnek, és még a kezét is megragadta: a csapat egy pillanatig sem gondolkodott az elbocsátásán - jelentette a BBC Sport.

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Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Columbus Crew menesztette tartalékcsapatának vezetőedzőjét, Federico Higuaínt, miután az egyik mérkőzésen szexista megjegyzést tett a női játékvezetőre, és megtagadta, hogy elengedje a kezét

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Az incidens az MLS Next Pro bajnokság egyik mérkőzésén történt. Higuaín – aki a korábbi Real Madrid-csatár, Gonzalo Higuaín testvére, és nyolc évig maga is a Crew játékosa volt – a beszámolók szerint megragadta a női játékvezető kezét, és háromszori felszólítás ellenére sem engedte el, majd azt mondta neki: 'Ne felejtsd el, ez a férfiak sportja.' A játékvezetők az esetet fizikai megfélemlítésnek és szexizmusnak minősítették.

Amerikai Egyesült Államok
Columbus Crew
Piaci érték: 61,08M €
Edző: Laurent Courtois
Jelenlegi helyezés: #13
United States Major League Soccer helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
12.
Toronto FC
26
6
11
9
39
49
-10
29
13.
Columbus Crew
26
7
5
14
37
42
-5
26
14.
Atlanta United
26
7
5
14
30
43
-13
26
Adatlap létrehozva: 2026.09.23.

A liga mindössze két mérkőzésre szóló eltiltást szabott ki Higuaínra, a Columbus Crew viszont ennél határozottabb lépést tett, és azonnal felbontotta a szakember szerződését. Issa Tall, a Crew sportigazgatója közleményében hangsúlyozta, hogy a klub, a játékosok és a szakmai stáb érdekeit szem előtt tartva döntöttek az elbocsátás mellett, mivel a vezetőedző viselkedése nem felelt meg a velük szemben támasztott elvárásoknak.

A Hivatásos Labdarúgó-játékvezetők Szövetsége (PSRA) ugyanakkor élesen bírálta a liga döntését. A szervezet szerint a kétmeccses eltiltás drasztikusan kevés egy olyan esetben, amikor egy vezetőedző szándékos fizikai visszaélést és szexista megnyilvánulást követ el egy női játékvezetővel szemben. A szakszervezet kiemelte, hogy a nők minden szinten jobbá teszik a sportágat, és semmilyen megfélemlítést vagy megalázó megjegyzést nem lenne szabad eltűrniük. Hozzátették, hogy a női játékvezetők a nemzetközi porondon is bizonyították felkészültségüket, így ugyanolyan tisztelet, méltóság és biztonságos munkakörnyezet illeti meg őket, mint bármely más hivatalos személyt.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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