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Közelkép egy székről, amely egy középiskolai tanteremben egy diák íróasztalán áll.
Sport

Itt a végleges döntés, komoly tiltás jön az iskolákban: ezt már nem tehetik meg a diákok

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 16:43

A diákok között sok volt az összetűzés a különböző ruhadarabok miatt, a vezetőség nem tűrt tovább.

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Megtiltották a sportmezek viselését a diákoknak a franciaországi Nemours egyik állami középiskolájában, miután a futballklubok ruhadarabjai miatt rendszeressé váltak a feszültségek a tanulók között. A Honoré de Balzac Középiskola vezetősége idén nyáron hozta meg a döntést. A helyi oktatási hatóság által is jóváhagyott intézkedés célja az intézményi béke helyreállítása, hiszen a nyugodt légkör a hatékony oktatás és tanulás alapvető feltétele.

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Az iskola egyik pedagógusa szerint ugyanakkor az új szabályozás önmagában nem feltétlenül vet véget a nézeteltéréseknek. A tiltás ugyanis nem terjed ki a diákok mindennapi használati tárgyaira, így a csapatcímerrel ellátott tolltartók, füzetek vagy kulacsok továbbra is feszültséget kelthetnek a fiatalok között.

A nemours-i intézmény lépése nem példa nélküli, hiszen az elmúlt években Franciaország-szerte számos magániskola döntött úgy, hogy a diákok közötti ellentétek elkerülése érdekében száműzi a népszerű sportmezeket az osztálytermekből.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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