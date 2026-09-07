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bírók, futball, bíró, játékvezető
Sport

Ledobta a bombát a vb-nyolcaddöntő bírója: elmondta, mi történt valójában a kulisszák mögött

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 17:22

Az ausztrál–iráni bíró őszintén vallott az extrém körülményekről, a sorsdöntő videóbíró-beavatkozások okozta nyomásról és arról, hogyan élte meg Thomas Tuchel angol szövetségi kapitány kemény kritikáját - jelentette a The Guardian.

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Alireza Faghani, az idén nyáron megrendezett 2026-os labdarúgó-világbajnokság drámai Mexikó–Anglia nyolcaddöntőjének játékvezetője először beszélt a feszült mérkőzés kulisszatitkairól.

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A július 5-i mexikóvárosi találkozó már a kezdő sípszó előtt komoly kihívások elé állította a 48 éves játékvezetőt. A hatalmas vihar miatt egy órával elcsúsztatott kezdés felborította a megszokott rutinját, ráadásul az Estadio Azteca magaslati levegője és a közel 90 ezer hazai szurkoló teremtette ellenséges atmoszféra is nehezítette a helyzetét.

Bár a menetrend körüli politikai viták – amelyekbe a britek aggályai miatt még Keir Starmer miniszterelnök is bekapcsolódott – feszültséget keltettek, Faghani igyekezett kizárni a zavaró tényezőket. Tudatosan kerülte, hogy túlzottan a jegyzeteire támaszkodjon, nehogy a csapatokról alkotott előzetes képe befolyásolja az ítéleteit.

A mérkőzés azonnal parázs hangulatban indult. Faghani már az első másodpercekben kénytelen volt sárga lapot adni az angol Declan Rice-nak egy veszélyes belépő után. Ezzel rögtön az elején meghúzta a határokat, hogy megakadályozza a durvaságok elharapózását a pályán. A nyomás elképesztő volt, de a játékvezető határozott testbeszéddel és a reklamációk azonnali elfojtásával próbálta kézben tartani az irányítást. Bár Anglia Jude Bellingham két góljával hamar előnybe került, Mexikó szépítése jelezte, hogy a neheze még hátravan. Faghani viszonylag elégedetten vonult az öltözőbe a félidőben, ám a folytatás minden képzeletet felülmúlt.

Az 52. percben az angol Jarell Quansah és a mexikói Jesús Gallardo csapott össze. Faghani élőben úgy látta, a játék mehet tovább, ám a VAR-szobából érkező jelzés után a pályaszéli monitorhoz hívták. Bár a hazai játékosok és szurkolók hatalmas zajjal követeltek kiállítást, a bíró kizárta a külvilágot. A visszajátszások egyértelművé tették, hogy Quansah magasan találta el ellenfele lábát, így felmutatta a piros lapot. Nem sokkal később az angol Anthony Gordon kiharcolt egy büntetőt, amit Harry Kane értékesített (3–1), ám a dráma itt még nem ért véget.

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Mexikó óriási nyomás alá helyezte az angol kaput, és egy felszabadítási kísérletnél Kane eltalálta egy mexikói játékos lábát. Faghani ezt először nem látta szabálytalanságnak, de a VAR ismét közbelépett. A lassítások elemzése után megváltoztatta a döntését, Mexikó pedig gólra váltotta a tizenegyest.

A 3–2-es angol vezetésnél már csak húsz perc volt hátra, Faghaninak pedig gyorsan túl kellett tennie magát azon, hogy két kulcsfontosságú esetet is csak videózás után tudott helyesen megítélni. A fizikai és mentális fáradtság a 11 perces hosszabbítás végére már szinte elviselhetetlenné vált. Amikor a 102. percben végül lefújta a meccset, óriási teher esett le a válláról.

Míg ő az öltözőben a sikeresen levezényelt találkozónak örült, Thomas Tuchel, az angolok kapitánya élesen bírálta őt a sajtótájékoztatón. A szakvezető elfogadhatatlannak nevezte a játékvezetők teljesítményét, és különösen a Mexikónak megítélt büntetőt vitatta. Tuchel szerint az eset nem merítette ki az "egyértelmű és nyilvánvaló hiba" fogalmát, ami indokolta volna a videóbíró beavatkozását egy olyan szituációban, ahol a pályán még szabálytalanságot sem fújtak. Faghani azonban nem foglalkozott a kritikákkal; a feszült és kimerítő nap után nyugodtan és mélyen aludt el a szállodájában.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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