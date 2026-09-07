Ledobta a bombát a vb-nyolcaddöntő bírója: elmondta, mi történt valójában a kulisszák mögött

Az ausztrál–iráni bíró őszintén vallott az extrém körülményekről, a sorsdöntő videóbíró-beavatkozások okozta nyomásról és arról, hogyan élte meg Thomas Tuchel angol szövetségi kapitány kemény kritikáját - jelentette a The Guardian.

Alireza Faghani, az idén nyáron megrendezett 2026-os labdarúgó-világbajnokság drámai Mexikó–Anglia nyolcaddöntőjének játékvezetője először beszélt a feszült mérkőzés kulisszatitkairól.

A július 5-i mexikóvárosi találkozó már a kezdő sípszó előtt komoly kihívások elé állította a 48 éves játékvezetőt. A hatalmas vihar miatt egy órával elcsúsztatott kezdés felborította a megszokott rutinját, ráadásul az Estadio Azteca magaslati levegője és a közel 90 ezer hazai szurkoló teremtette ellenséges atmoszféra is nehezítette a helyzetét.

Bár a menetrend körüli politikai viták – amelyekbe a britek aggályai miatt még Keir Starmer miniszterelnök is bekapcsolódott – feszültséget keltettek, Faghani igyekezett kizárni a zavaró tényezőket. Tudatosan kerülte, hogy túlzottan a jegyzeteire támaszkodjon, nehogy a csapatokról alkotott előzetes képe befolyásolja az ítéleteit.

A mérkőzés azonnal parázs hangulatban indult. Faghani már az első másodpercekben kénytelen volt sárga lapot adni az angol Declan Rice-nak egy veszélyes belépő után. Ezzel rögtön az elején meghúzta a határokat, hogy megakadályozza a durvaságok elharapózását a pályán. A nyomás elképesztő volt, de a játékvezető határozott testbeszéddel és a reklamációk azonnali elfojtásával próbálta kézben tartani az irányítást. Bár Anglia Jude Bellingham két góljával hamar előnybe került, Mexikó szépítése jelezte, hogy a neheze még hátravan. Faghani viszonylag elégedetten vonult az öltözőbe a félidőben, ám a folytatás minden képzeletet felülmúlt.

Az 52. percben az angol Jarell Quansah és a mexikói Jesús Gallardo csapott össze. Faghani élőben úgy látta, a játék mehet tovább, ám a VAR-szobából érkező jelzés után a pályaszéli monitorhoz hívták. Bár a hazai játékosok és szurkolók hatalmas zajjal követeltek kiállítást, a bíró kizárta a külvilágot. A visszajátszások egyértelművé tették, hogy Quansah magasan találta el ellenfele lábát, így felmutatta a piros lapot. Nem sokkal később az angol Anthony Gordon kiharcolt egy büntetőt, amit Harry Kane értékesített (3–1), ám a dráma itt még nem ért véget.

Mexikó óriási nyomás alá helyezte az angol kaput, és egy felszabadítási kísérletnél Kane eltalálta egy mexikói játékos lábát. Faghani ezt először nem látta szabálytalanságnak, de a VAR ismét közbelépett. A lassítások elemzése után megváltoztatta a döntését, Mexikó pedig gólra váltotta a tizenegyest.

A 3–2-es angol vezetésnél már csak húsz perc volt hátra, Faghaninak pedig gyorsan túl kellett tennie magát azon, hogy két kulcsfontosságú esetet is csak videózás után tudott helyesen megítélni. A fizikai és mentális fáradtság a 11 perces hosszabbítás végére már szinte elviselhetetlenné vált. Amikor a 102. percben végül lefújta a meccset, óriási teher esett le a válláról.

Míg ő az öltözőben a sikeresen levezényelt találkozónak örült, Thomas Tuchel, az angolok kapitánya élesen bírálta őt a sajtótájékoztatón. A szakvezető elfogadhatatlannak nevezte a játékvezetők teljesítményét, és különösen a Mexikónak megítélt büntetőt vitatta. Tuchel szerint az eset nem merítette ki az "egyértelmű és nyilvánvaló hiba" fogalmát, ami indokolta volna a videóbíró beavatkozását egy olyan szituációban, ahol a pályán még szabálytalanságot sem fújtak. Faghani azonban nem foglalkozott a kritikákkal; a feszült és kimerítő nap után nyugodtan és mélyen aludt el a szállodájában.