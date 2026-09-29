Bejelentést tett a jövőjéről Fernando Alonso: kiderült, folytatja-e a spanyol világbajnok

Alonso még gyorsnak érzi magát, így a folytatás mellett döntött; csapattársa személye sem változik meg jövőre.

A kétszeres világbajnok Fernando Alonso egy évvel meghosszabbította szerződését, így a 2027-es szezonban is az Aston Martin Forma–1-es csapatát erősíti. A keddi bejelentésből az is kiderült, hogy csapattársa továbbra is a kanadai Lance Stroll marad.

A lehetséges visszavonulását firtató korábbi felvetésekre határozott választ adott a 45 éves spanyol pilóta: "Továbbra is gyorsnak érzem magam, motivált vagyok, és a Forma–1 megszállottja" – nyilatkozta a sorozatban még 2001-ben debütált versenyző.

A 2005-ben és 2006-ban világbajnoki címet nyerő veterán 2023-ban csatlakozott a brit istállóhoz. Az Aston Martin színeiben eddig 85 futamon indult, és nyolc alkalommal állhatott dobogóra, amiből kétszer a második helyen végzett.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA