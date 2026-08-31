Asztalra vág az Arsenal menedzsere: ezt akarja sürgősen Arteta a Premier League-től

Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta a Premier League szabályozásának módosítását és a mérkőzéskeret létszámának emelését kérte. Véleménye szerint a jelenlegi megkötések hátrányosan érintik a játékosok fizikai és mentális állapotát, miközben az angol élvonalbeli klubok lényegesen szűkebb kerettel kénytelenek dolgozni, mint európai riválisaik - közölte a The Guardian.

A Premier League-ben a csapatok mérkőzésenként 20 játékost nevezhetnek, akik közül legalább háromnak saját nevelésű labdarúgónak kell lennie. Ezzel szemben a spanyol La Ligában 23, az olasz Serie A-ban pedig 25 fős kerettel lehet kiállni egy-egy találkozóra. Arteta szerint semmi sem indokolja, hogy az angol klubok szűkebb kerettel gazdálkodjanak, miközben a nemzetközi porondon ugyanazokkal a riválisokkal mérik össze az erejüket.

"Könyörögtem a Premier League-nek, hogy növeljék ezt a létszámot, elsősorban a játékosok épsége és jólléte érdekében. Úgy gondolom, a jelenlegi terhelés mellett minden csapatnak több mint húsz mezőnyjátékosra van szüksége a megfelelő teljesítmény fenntartásához" – nyilatkozta Arteta.

A liga jelenlegi szabályai alapján a klubok egy szezonra 25 felnőtt – 21 év feletti – játékost regisztrálhatnak, akik közül legalább nyolcnak saját nevelésűnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy mérkőzésenként öt regisztrált labdarúgó biztosan kikerül a keretből. Arteta kiemelte, hogy ennek a döntésnek a közlése komoly pszichés terhet ró a kimaradó játékosokra.

A kérdést maguknak a játékosoknak kellene feltenni. Ha bármelyikük azt mondaná, hogy inkább otthon marad, az komoly gondot jelezne, mert az azt jelentené, nem szereti a munkáját. Biztos vagyok benne, hogy mindenki szeretne a meccskeret tagja lenni. Enélkül viszont valakinek azt kell mondanom, hogy ő most kimarad. Ez nagyon nehéz helyzet, ami senkinek sem használ – sem a klubnak, sem a játékos piaci értékének, sem pedig a csapategységnek

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– fejtette ki a londoniak menedzsere.

Arteta hozzátette, hogy összehasonlította a helyzetet a vezető európai klubokéval, és a csapatok 90 százaléka nagyobb mérkőzéskerettel dolgozik, mint az angol együttesek. Az Arsenal az előző szezonban a bajnoki címért vívott harc mellett a Bajnokok Ligája és a Ligakupa döntőjébe, valamint az FA-kupa negyeddöntőjébe is bejutott, ami jól szemlélteti a játékosokra nehezedő rendkívüli terhelést.