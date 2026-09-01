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Sport

Újabb százmilliós igazolás Liverpoolban: ő Szoboszlaiék új csapattársa

Pénzcentrum
2026. szeptember 1. 11:24

A játékos fő céljaként a Premier League megnyerését jelölte meg - tudósított a The Guardian.

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A Liverpool 106 millió fontért szerződtette Bradley Barcolát a Paris Saint-Germaintől. A francia válogatott szélső ötéves megállapodást írt alá, a vételár pedig a különböző bónuszokkal együtt akár a 123 millió fontot is elérheti.

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A szerdán a 24. születésnapját ünneplő Barcola régóta szerepelt a Liverpool célkeresztjében, a klub ugyanis több szezonon keresztül kísérte figyelemmel a fejlődését. Az üzlet megkötése azért húzódott el, mert a PSG megvárta, amíg megleli a korábbi Lyon-játékos utódját. A szélső más klubok megkeresése ellenére kizárólag a Liverpoolban kívánta folytatni a pályafutását.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 963M €
Edző: Andoni Iraola
Jelenlegi helyezés: #13
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
12.
Ipswich Town
2
1
0
1
4
6
-2
3
13.
Liverpool
2
0
2
0
4
4
0
2
14.
Bournemouth AFC
2
0
1
1
2
3
-1
1
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Amikor megtudtam, hogy a Liverpool érdeklődik irántam, nem maradtak bennem kérdések, hiszen tudtam, hogy ez a tökéletes klub számomra. Nagy célokat szeretnék elérni, mindenekelőtt a Premier League megnyerését, ami az egyik legnagyobb álmom. Hosszú távú szerződést írtam alá, mert évekre tervezek itt

– nyilatkozta Barcola.

Barcola érkezése tökéletesen illeszkedik Andoni Iraola elképzeléseibe. Az Arne Slotot váltó, korábban a Bournemouthot irányító spanyol szakvezető a nyári átigazolási időszakban a szélsők szerződtetését helyezte előtérbe, így a francia támadó mellett a 23 éves Victor Muñoz megszerzését is sikerült lezárni.

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A Liverpool közben visszautasította a Manchester City hétvégi, 80 millió fontos ajánlatát Cody Gakpóért. A klub álláspontja szerint az átigazolási ablak végén egy kulcsember eladása kockázatos lenne, mivel alig maradna idő a pótlására. Harvey Elliott ugyanakkor kölcsönben a Valenciánál köthet ki, miután a középpályás az Aston Villánál töltött tavaszi kölcsönszereplése után nem került be az első két bajnoki mérkőzés meccskeretébe.

A Liverpool a mostani átigazolási időszakban tudatosan a fiatal tehetségekre épített, így Barcola mellett a 21 éves Jérémy Jacquet és a 23 esztendős Muñoz megszerzése is a hosszú távú keretátalakítás jegyében történt.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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