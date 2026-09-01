Újabb százmilliós igazolás Liverpoolban: ő Szoboszlaiék új csapattársa

A játékos fő céljaként a Premier League megnyerését jelölte meg - tudósított a The Guardian.

A Liverpool 106 millió fontért szerződtette Bradley Barcolát a Paris Saint-Germaintől. A francia válogatott szélső ötéves megállapodást írt alá, a vételár pedig a különböző bónuszokkal együtt akár a 123 millió fontot is elérheti.

A szerdán a 24. születésnapját ünneplő Barcola régóta szerepelt a Liverpool célkeresztjében, a klub ugyanis több szezonon keresztül kísérte figyelemmel a fejlődését. Az üzlet megkötése azért húzódott el, mert a PSG megvárta, amíg megleli a korábbi Lyon-játékos utódját. A szélső más klubok megkeresése ellenére kizárólag a Liverpoolban kívánta folytatni a pályafutását.

Anglia Liverpool Piaci érték: 963M € Edző: Andoni Iraola Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #13 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 12. Ipswich Town 2 1 0 1 4 6 -2 3 13. Liverpool 2 0 2 0 4 4 0 2 14. Bournemouth AFC 2 0 1 1 2 3 -1 1 Adatlap létrehozva: 2026.09.01.

Amikor megtudtam, hogy a Liverpool érdeklődik irántam, nem maradtak bennem kérdések, hiszen tudtam, hogy ez a tökéletes klub számomra. Nagy célokat szeretnék elérni, mindenekelőtt a Premier League megnyerését, ami az egyik legnagyobb álmom. Hosszú távú szerződést írtam alá, mert évekre tervezek itt

– nyilatkozta Barcola.

Barcola érkezése tökéletesen illeszkedik Andoni Iraola elképzeléseibe. Az Arne Slotot váltó, korábban a Bournemouthot irányító spanyol szakvezető a nyári átigazolási időszakban a szélsők szerződtetését helyezte előtérbe, így a francia támadó mellett a 23 éves Victor Muñoz megszerzését is sikerült lezárni.

A Liverpool közben visszautasította a Manchester City hétvégi, 80 millió fontos ajánlatát Cody Gakpóért. A klub álláspontja szerint az átigazolási ablak végén egy kulcsember eladása kockázatos lenne, mivel alig maradna idő a pótlására. Harvey Elliott ugyanakkor kölcsönben a Valenciánál köthet ki, miután a középpályás az Aston Villánál töltött tavaszi kölcsönszereplése után nem került be az első két bajnoki mérkőzés meccskeretébe.

A Liverpool a mostani átigazolási időszakban tudatosan a fiatal tehetségekre épített, így Barcola mellett a 21 éves Jérémy Jacquet és a 23 esztendős Muñoz megszerzése is a hosszú távú keretátalakítás jegyében történt.