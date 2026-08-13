A birminghami Alexander Stadionban rendezett atlétikai Európa-bajnokság nyitónapján közel tízezer üres szék tátongott a lelátókon.
OTP Bank Liga: rangadók a negyedik körben, pályán az Újpest, Honvéd, Vasas
Az OTP Bank Ligában a negyedik forduló mérkőzései következnek, köztük fővárosi rangadóval és több élcsapat összecsapásával.
Hétvégén az OTP Bank Liga negyedik fordulójának mérkőzései következnek. Rögtön a nyitányon fővárosi rangadó várja a szurkolókat: a Budapest Honvéd a kiválóan rajtoló, még veretlen Vasast fogadja.
Szombaton és vasárnap sem maradnak izgalom nélkül a nézők: az éllovas Újpest az MTK-t látja vendégül, a fordulót pedig a Puskás Akadémia–Paks találkozó zárja.
"Újoncok" pesti rangadója
A hétvége talán legnagyobb érdeklődéssel várt összecsapása a pénteki fővárosi derbi, amelyen a Budapest Honvéd a Vasast fogadja.
Mindkét csapat veretlen még a bajnokságban, igaz, a Vasas jobban áll: két döntetlen mellett egy komoly győzelmet is arattak (5-0 a Zalaegerszeg ellen), a Honvéd pedig eddig mindhárom meccsén remizett a bajnokságban.
Újpest–MTK: szurkolóikat nékülözik a lilák
A szombati nap rangadója az Újpest–MTK párharc lesz. A tabella éllovasa, az eddiggi három meccsén hat pontot gyűjtő Újpest legutóbbi két mérkőzésén győzött, és most a hazai pálya előnyét is élvezi - igaz, a mérkőzésre csak a vendégszurkolókat engedik be az Újpest büntetése miatt, a hazai szurkolók nem lehetnek ott a meccsen.
Az MTK ingadozó formát mutat, de négy pontjával a középmezőny elejéhez tartozik. A két csapat legutóbbi találkozója 2–2-es döntetlent hozott, így most is szoros mérkőzés várható.
Újabb keleti rangadó
Ugyancsak szombaton lép pályára a Nyíregyháza és a Kisvárda a keleti régió rangadóján: mindkét csapat változó teljesítménnyel kezdte az idényt. A Kisvárda négy, a Nyíregyháza három ponttal áll, ami jelzi, hogy a mérkőzés komoly tétet hordoz a középmezőnybeli pozíciókért.
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Debrecen–Győr lesz vasárnap
Vasárnap a Debreceni VSC a Győri ETO-t fogadja. A hazaiak gyenge rajton vannak túl: legutóbb ugyan győztek a Szpari ellen, de emellett két vereség szerepel a mérlegükben. A Debrecen számára tehát különösen fontos lenne a hazai siker a felzárkózáshoz.
A Győr eddig veretlen, egy győzelemmel és egy döntetlennel a négypontos csapatok között található - a Fradi elleni meccsüket a múlt héten elhalasztották.
Puskás Akadémia–Paks: a forduló zárása
A fordulót a Puskás Akadémia–Paks találkozó zárja. A felcsúti csapat a tabella második helyéről, hat ponttal várja a mérkőzést: eddig a Lokit és az MTK-t verték meg, azonban otthon kikaptak a Kisvárdától.
A Paks négy pontot gyűjtött eddig, és tavasszal éppen a Puskás ellen tudott 1–0-ra nyerni, így motiváltan érkezhet a visszavágóra. A hazaiak számára a győzelem az éllovas Újpesttel való lépéstartás miatt lehet kulcsfontosságú.
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