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Sport

OTP Bank Liga: rangadók a negyedik körben, pályán az Újpest, Honvéd, Vasas

Pénzcentrum
2026. augusztus 13. 07:00

Az OTP Bank Ligában a negyedik forduló mérkőzései következnek, köztük fővárosi rangadóval és több élcsapat összecsapásával.

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Hétvégén az OTP Bank Liga negyedik fordulójának mérkőzései következnek. Rögtön a nyitányon fővárosi rangadó várja a szurkolókat: a Budapest Honvéd a kiválóan rajtoló, még veretlen Vasast fogadja.

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Szombaton és vasárnap sem maradnak izgalom nélkül a nézők: az éllovas Újpest az MTK-t látja vendégül, a fordulót pedig a Puskás Akadémia–Paks találkozó zárja.

"Újoncok" pesti rangadója

A hétvége talán legnagyobb érdeklődéssel várt összecsapása a pénteki fővárosi derbi, amelyen a Budapest Honvéd a Vasast fogadja.

Mindkét csapat veretlen még a bajnokságban, igaz, a Vasas jobban áll: két döntetlen mellett egy komoly győzelmet is arattak (5-0 a Zalaegerszeg ellen), a Honvéd pedig eddig mindhárom meccsén remizett a bajnokságban.

OTP Bank Liga 4. forduló
Budapest Honvéd FC
Vasas FC
2026. augusztus 14. péntek 17:30
|
Bozsik József Stadion, Budapest
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Budapest Honvéd FC: 15 (50%)
  Vasas FC: 12 (40%)
  Döntetlen: 3 (10%)
Gólok
  Budapest Honvéd FC: 49
  Vasas FC: 42
Gólkülönbség: 7
Hazai győzelem
  Budapest Honvéd FC: 9
  Vasas FC: 8
Vendéggyőzelem
  Budapest Honvéd FC: 6
  Vasas FC: 4
Adatlap létrehozva: 2026.08.12.

Újpest–MTK: szurkolóikat nékülözik a lilák

A szombati nap rangadója az Újpest–MTK párharc lesz. A tabella éllovasa, az eddiggi három meccsén hat pontot gyűjtő Újpest legutóbbi két mérkőzésén győzött, és most a hazai pálya előnyét is élvezi - igaz, a mérkőzésre csak a vendégszurkolókat engedik be az Újpest büntetése miatt, a hazai szurkolók nem lehetnek ott a meccsen.

Az MTK ingadozó formát mutat, de négy pontjával a középmezőny elejéhez tartozik. A két csapat legutóbbi találkozója 2–2-es döntetlent hozott, így most is szoros mérkőzés várható.

Újabb keleti rangadó

Ugyancsak szombaton lép pályára a Nyíregyháza és a Kisvárda a keleti régió rangadóján: mindkét csapat változó teljesítménnyel kezdte az idényt. A Kisvárda négy, a Nyíregyháza három ponttal áll, ami jelzi, hogy a mérkőzés komoly tétet hordoz a középmezőnybeli pozíciókért.

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Debrecen–Győr lesz vasárnap 

Vasárnap a Debreceni VSC a Győri ETO-t fogadja. A hazaiak gyenge rajton vannak túl: legutóbb ugyan győztek a Szpari ellen, de emellett két vereség szerepel a mérlegükben. A Debrecen számára tehát különösen fontos lenne a hazai siker a felzárkózáshoz.

A Győr eddig veretlen, egy győzelemmel és egy döntetlennel a négypontos csapatok között található - a Fradi elleni meccsüket a múlt héten elhalasztották.

Puskás Akadémia–Paks: a forduló zárása

A fordulót a Puskás Akadémia–Paks találkozó zárja. A felcsúti csapat a tabella második helyéről, hat ponttal várja a mérkőzést: eddig a Lokit és az MTK-t verték meg, azonban otthon kikaptak a Kisvárdától.

A Paks négy pontot gyűjtött eddig, és tavasszal éppen a Puskás ellen tudott 1–0-ra nyerni, így motiváltan érkezhet a visszavágóra. A hazaiak számára a győzelem az éllovas Újpesttel való lépéstartás miatt lehet kulcsfontosságú.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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