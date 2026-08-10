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Gyászol a kosárvilág: legendás edző távozott, évtizedekig tartott a rekordja

Pénzcentrum
2026. augusztus 10. 15:22

Családja közleménye szerint a legendás szakember, Don Nelson szerettei körében, békésen távozott - írta meg a The Guardian.

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Vasárnap, 86 éves korában elhunyt Don Nelson, az NBA történetének második legtöbb győzelmet szerző edzője, aki játékosként öt bajnoki címet nyert a Boston Celticsszel.

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Nelson egyedülálló pályafutást futott be a kosárlabdában. Játékosként 14 szezont töltött az NBA-ben, ebből tizenegyet Bostonban, ahol négy különböző edző irányítása alatt öt bajnoki gyűrűt nyert. Visszavonulása után vezetőedzőként folytatta, és 31 szezon alatt 1335 győzelmet gyűjtött be – amivel közel tizenkét évig ő tartotta az NBA örökös győzelmi rekordját, mielőtt Gregg Popovich 2022 márciusában megelőzte. Pályafutása során háromszor választották az év edzőjének, csapataival pedig tizennyolcszor jutott be a rájátszásba.

Szakvezetőként három csapatnál, a Milwaukee Bucksnál, a Dallas Mavericksnél és a Golden State Warriorsnál is legalább 250 győzelmet aratott, emellett mindhárom franchise-nál betöltötte a general manageri tisztséget is. A Bucksszal egymás után hétszer nyerte meg a divíziót, igaz, bajnoki címet edzőként végül nem sikerült szereznie.

Nelson a modern NBA egyik legnagyobb hatású úttörője volt, aki meghonosította az úgynevezett point forward szerepkört, tempós, gyors indításokra épülő támadójátéka pedig forradalmasította a sportágat. Taktikai újításai a Golden State úgynevezett "Run TMC" korszakában mutatkoztak meg a leglátványosabban, amikor Tim Hardaway, Mitch Richmond és Chris Mullin alkotta a csapat magját.

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A 2007-es rájátszásban Nelson "We Believe" elnevezésű Warriorsa az NBA történetének egyik legnagyobb meglepetését okozta, amikor nyolcadik kiemeltként már az első körben búcsúztatta az alapszakasz-győztes Maverickset. Ez a párharc Nelson taktikai zsenialitásának és az általa képviselt játékfilozófiának az egyik legemlékezetesebb mementója maradt.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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