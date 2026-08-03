Meglépték! Nyíltan hadat üzentek a FIFA mindenható urának, elképesztő lavina indulhat el a focivilágban

A Walesi Labdarúgó Szövetség (FAW) elsőként vonta vissza hivatalosan támogatását Gianni Infantino FIFA-elnök 2027-es újraválasztási kampányától. A döntés újabb jele annak, hogy egyre nagyobb az elégedetlenség a nemzetközi szövetség vezetésével szemben.

Az Euronews FAW közleményében azt írta, hogy elveszítette bizalmát Infantino vezetésében, ezért visszavonja korábban megadott támogatását a 2027 és 2031 közötti ciklusra szóló elnöki pályázatához. A walesi szövetség szerint a FIFA vezetése súlyos hiányosságokat mutatott az irányítás, az átláthatóság, a döntéshozatal és az érintettekkel folytatott egyeztetések területén.

A konfliktus hátterében Gianni Infantino nemrég visszavont terve áll, amely szerint a FIFA új vállalatba szervezte volna kereskedelmi jogait, majd ennek több mint 20 százalékát magánbefektetőknek értékesítette volna. A konstrukció több milliárd dolláros tőkebevonást tett volna lehetővé, ám az elképzelés heves ellenállást váltott ki a nemzeti szövetségek és a kontinentális szervezetek részéről, ezért a FIFA végül visszalépett tőle.

A brit közszolgálati és nemzetközi sajtó szerint Wales lépése könnyen lavinát indíthat el. Az angol labdarúgó-szövetség is hasonló döntésre készül, míg az UEFA már korábban jelezte, hogy elveszítette bizalmát Infantino vezetésében. A CONCACAF szintén teljes körű felülvizsgálatot sürget a FIFA irányításával kapcsolatban.

Infantino 2016 óta áll a FIFA élén, 2019-ben és 2023-ban ellenjelölt nélkül választották újra. A következő elnökválasztást 2027 márciusában tartják Marokkóban. Bár néhány hete még több mint 200 tagszövetség támogatta újabb ciklusát, az elmúlt napok eseményei alapján egyre bizonytalanabbá vált a helyzete.

Az Euronews szerint Wales döntése az első hivatalos jelzés arra, hogy egy nemzeti szövetség nyilvánosan is megvonta bizalmát a FIFA jelenlegi elnökétől. A következő napokban kiderülhet, hogy más országok is követik-e ezt a példát, ami jelentősen átalakíthatja a 2027-es FIFA-elnökválasztás erőviszonyait.