Elképesztő titkot árult el José Mourinho: erről eddig senki nem tudott

José Mourinho egy róla szóló új Netflix-dokumentumfilmben árulta el, hogy 2013-ban már aláírt egy szerződést a Manchester Uniteddel, amelynek értelmében ő lett volna Sir Alex Ferguson utódja, ám végül visszalépett a megállapodástól, és a Chelsea-hez tért vissza - jelentette a The Guardian.

A Real Madrid portugál vezetőedzője a róla szóló, Mourinho című dokumentumfilmben beszélt először nyilvánosan a kulisszák mögötti történetről. Elmondása szerint amikor elhagyta a Real Madridot, megállapodott a Manchester Uniteddel, hogy átveszi a csapat irányítását a visszavonuló Ferguson után.

Végül mégsem az ész, hanem a szív döntött: Mourinho úgy érezte, a Real Madridnál töltött megterhelő időszak után olyan helyre kell mennie, ahol szeretik, ez pedig a Chelsea volt, ahol korábban két bajnoki címet, egy FA-kupát és két ligakupát nyert.

Nagyon megtisztelő volt, mert a Manchester United hihetetlen vonzerővel bír. Ha a Real Madrid a világ legnagyobb klubja, akkor a United nagyon-nagyon közel áll hozzá. Más dolog a futball szeretete, és más dolog egy adott klub szeretete. Azt hiszem, ez utóbbi az erősebb

- fogalmazott Mourinho.

Anglia Manchester United Piaci érték: 885,30M Edző: Michael Carrick Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #3 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 2. Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 Adatlap létrehozva: 2026.08.10.

A United legendás vezetőedzője, Sir Alex Ferguson is megszólal a dokumentumfilmben, és megerősítette a történetet. Az egykori menedzser elmondta, abban a hitben volt, hogy Mourinho elfogadta az ajánlatot, ám órák leforgása alatt megváltozott a helyzet.

Kora este felhívott, és sírt. Azt mondta: 'Alex, nem tudom megtenni, megadtam a szavamat a Chelsea-nek, és nem fogom megszegni.' Az indokát meg tudtam érteni, de csalódott voltam

- idézte fel Ferguson.

A United végül David Moyest nevezte ki Ferguson utódjául, akit tíz hónap után menesztettek. Mourinho csak 2016-ban érkezett meg az Old Traffordra, ahol két és fél évet töltött. A Chelsea-nél a 2013-as visszatérésekor újabb bajnoki címet és ligakupát nyert, mielőtt 2015 decemberében menesztették volna.

Kemény volt elveszíteni a lehetőséget, hogy Ferguson utódja legyek, de nem bánom, mert szívből hoztam meg a döntést. Úgy érzem, ha valamit szerelemből teszel, soha nem csinálsz rosszat

- mondta a portugál edző. Mourinho egyébként a hétvégén Budapesten járt, az újra általa irányított spanyol rekordbajnok ugyanis a Ferencvárossal játszott felkészülési meccset. A Pénzcentrum a helyszínről tudósított, itt felidézheted a meccset: