2026. augusztus 10. hétfő Lőrinc
27 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Manchester, Egyesült Királyság - 2018. május 19: Sir Alex Ferguson bronzszobra az Alex Ferguson lelátó előtt az Old Trafford stadionban, a Manchester United otthonában.
Sport

Elképesztő titkot árult el José Mourinho: erről eddig senki nem tudott

Pénzcentrum
2026. augusztus 10. 11:53

José Mourinho egy róla szóló új Netflix-dokumentumfilmben árulta el, hogy 2013-ban már aláírt egy szerződést a Manchester Uniteddel, amelynek értelmében ő lett volna Sir Alex Ferguson utódja, ám végül visszalépett a megállapodástól, és a Chelsea-hez tért vissza - jelentette a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Real Madrid portugál vezetőedzője a róla szóló, Mourinho című dokumentumfilmben beszélt először nyilvánosan a kulisszák mögötti történetről. Elmondása szerint amikor elhagyta a Real Madridot, megállapodott a Manchester Uniteddel, hogy átveszi a csapat irányítását a visszavonuló Ferguson után.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Végül mégsem az ész, hanem a szív döntött: Mourinho úgy érezte, a Real Madridnál töltött megterhelő időszak után olyan helyre kell mennie, ahol szeretik, ez pedig a Chelsea volt, ahol korábban két bajnoki címet, egy FA-kupát és két ligakupát nyert.

Nagyon megtisztelő volt, mert a Manchester United hihetetlen vonzerővel bír. Ha a Real Madrid a világ legnagyobb klubja, akkor a United nagyon-nagyon közel áll hozzá. Más dolog a futball szeretete, és más dolog egy adott klub szeretete. Azt hiszem, ez utóbbi az erősebb

- fogalmazott Mourinho.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 885,30M
Edző: Michael Carrick
Jelenlegi helyezés: #3
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
2.
Manchester City
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Manchester United
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Aston Villa
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatlap létrehozva: 2026.08.10.

A United legendás vezetőedzője, Sir Alex Ferguson is megszólal a dokumentumfilmben, és megerősítette a történetet. Az egykori menedzser elmondta, abban a hitben volt, hogy Mourinho elfogadta az ajánlatot, ám órák leforgása alatt megváltozott a helyzet.

Kora este felhívott, és sírt. Azt mondta: 'Alex, nem tudom megtenni, megadtam a szavamat a Chelsea-nek, és nem fogom megszegni.' Az indokát meg tudtam érteni, de csalódott voltam

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

- idézte fel Ferguson.

A United végül David Moyest nevezte ki Ferguson utódjául, akit tíz hónap után menesztettek. Mourinho csak 2016-ban érkezett meg az Old Traffordra, ahol két és fél évet töltött. A Chelsea-nél a 2013-as visszatérésekor újabb bajnoki címet és ligakupát nyert, mielőtt 2015 decemberében menesztették volna.

Kemény volt elveszíteni a lehetőséget, hogy Ferguson utódja legyek, de nem bánom, mert szívből hoztam meg a döntést. Úgy érzem, ha valamit szerelemből teszel, soha nem csinálsz rosszat

- mondta a portugál edző. Mourinho egyébként a hétvégén Budapesten járt, az újra általa irányított spanyol rekordbajnok ugyanis a Ferencvárossal játszott felkészülési meccset. A Pénzcentrum a helyszínről tudósított, itt felidézheted a meccset:

A közönség járt jól: kikapott a Fradi a Realtól, de nincs oka szégyenkezni
EZ IS ÉRDEKELHET
A közönség járt jól: kikapott a Fradi a Realtól, de nincs oka szégyenkezni
A Ferencváros hazai pályán, csaknem telt ház előtt 2–1-es vereséget szenvedett a José Mourinho által irányított Real Madridtól a szombati felkészülési mérkőzésen.
Címlapkép: Getty Images
#netflix #foci #sport #labdarúgás #manchester united #real madrid #chelsea #angol foci #jose mourinho #vezetőedző
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:00
21:01
20:30
20:03
19:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 10.
Durva drágulás jöhet a hiteleknél: keményen ráfázhat minden magyar, ha ezt meglépik a végrehajtókkal
2026. augusztus 9.
Életveszélyes fákkal van tele Budapest: bármikor kidőlhetnek, vigyázz hová parkolsz, merre sétálsz ezeken a helyeken
2026. augusztus 10.
Küszöbön az ADHD-krízis: súlyosan túlterhelt a rendszer, nagyon hosszúak a várólisták
2026. augusztus 10.
Lehullt a lepel a nagy fogyástévhitről: ezt rengeteg magyar rosszul tudta eddig
2026. augusztus 10.
Nevetségesen olcsó tengerparti nyaralás vár az élelmes magyarokra: ezeken a helyeken szeptemberben is tombol a kánikula
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 10. hétfő
Lőrinc
33. hét
Augusztus 10.
A biodízel nemzetközi napja
Augusztus 10.
Lusta nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hiába a beleölt milliárdok, még mindig nincs magyar focistagyár: ezért maradtunk le csúnyán az élvonaltól
2
1 hete
Meglépték! Nyíltan hadat üzentek a FIFA mindenható urának, elképesztő lavina indulhat el a focivilágban
3
2 hete
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
4
6 napja
Elképesztő tragédia: 34 évesen, alvás közben halt meg az MMA szupersztárja
5
3 napja
Agyad eldobod, mennyi pénzt vág zsebre új csapatánál Mo Salah: kijöttek a részletek, ez nem mindennapi gázsi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
Olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására bankokból álló konzorciumot, - szindikátust -, szervez. Így bár egy hitelszerződés jön létre, az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 10. 19:01
Küszöbön az ADHD-krízis: súlyosan túlterhelt a rendszer, nagyon hosszúak a várólisták
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 10. 18:01
Kvíz: Úgy ismered Budapestet, mint a tenyeredet? Lássuk, mennyire igazodsz el a városrészek között!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 10. 20:32
Súlyos árat fizethet, aki lebetonozta az udvarát: ezt sok magyar nem is tudja