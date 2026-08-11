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Sport

Nehéz az öröksége, de beleáll: megszólalt Guardiola utódja a City kispadjáról

Pénzcentrum
2026. augusztus 11. 16:47

Enzo Maresca őszintén beszélt arról, milyen Pep Guardiola utódjaként dolgozni a Manchester Citynél. A szakember kitért a csapatkapitányi tisztség körüli kérdésekre, a Premier League változásaira, valamint arra is, hogy a nyári szünetben mesterséges intelligenciával kapcsolatos kurzusokat végzett - számolt be a BBC Sport.

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Az olasz szakember, aki a City 2022–2023-as triplázó idényében Guardiola segítőedzője volt, a szöuli előszezoni turnén ült le az angol újságírókkal. Guardiola az előző szezon végén távozott, miután hat bajnoki címet és egy Bajnokok Ligája-trófeát nyert a klubbal. Maresca leszögezte, nem érez nyomást amiatt, hogy az elmúlt 15-20 év legjobb edzőjét kell követnie. Úgy fogalmazott, lehet, hogy lehetetlen feladat őt követni, de egyben hatalmas kiváltság is.

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A kinevezése előtt egy nappal Barcelonában találkozott Guardiolával, hogy megossza vele a tapasztalatait. Az átállás szimbolikus jelzéseként nem Guardiola egykori irodáját foglalta el a klubközpontban – azt ugyanis tárgyalóvá alakították át –, hanem a korábbi másodedző, Pep Lijnders szomszédos irodáját vette birtokba.

Maresca elárulta, hogy a Chelsea-től való téli távozása és a Citynél történt kinevezése közötti félévben a családjával töltötte az időt, emellett két mesterkurzust is elvégzett a mesterséges intelligencia jobb megértése érdekében. Ez a technológia a Premier League edzői körében is egyre inkább előtérbe kerül.

Anglia
Manchester City
Piaci érték: 1 495,30M €
Jelenlegi helyezés: #2
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A pályán a legnagyobb változást a három évvel ezelőtti állapothoz képest a szabadrúgásokból és szögletekből szerzett gólok számának ugrásszerű növekedésében, valamint az emberfogásos védekezés terjedésében látja. Az Arsenal a tavalyi bajnoki címét 25 rögzített helyzetből szerzett góllal is megalapozta – ezek közül 19 szöglet után született –, és a City is fejlődni akar ezen a téren. Az új szezonban ráadásul új szabályok lépnek életbe: a kirúgásoknál és a bedobásoknál mindössze öt másodperc áll majd rendelkezésre, amelynek túllépése labdavesztéssel jár.

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A csapatkapitányi kérdés is nyitott Bernardo Silva távozása óta. A vezetői magot jelenleg Rúben Dias, Erling Haaland és Rodri alkotja; utóbbi jövőjével kapcsolatban barcelonai pletykák keringenek, miután a City visszautasította a katalán klub 38,5 millió fontos ajánlatát. Maresca jelezte, hogy a csapatkapitányi tanácsban egy saját nevelésű játékost is szeretne látni. Az esélyesnek tartott Haaland kapcsán viccelődve megjegyezte, gondot jelentene a sajátos szabálya, amely szerint gólszerzéskor a csapatkapitánynak a kispadhoz kell futnia a taktikai utasításokért, míg a norvég csatár ilyenkor érthető módon ünnepelni szeretne.

Az Arsenal elleni Community Shield-mérkőzés vasárnap megmutatja, hol tart a felkészülés, miközben a csapatkapitányi poszt sorsa és Rodri jövője is döntésre vár – Maresca első nagy feladatai a Citynél így gyorsan egymásra torlódnak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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