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Elnök maradhat Gianni Infantino, egyelőre nem buktatták meg: mi jön most a FIFA vezetőjének?
Gianni Infantino a FIFA elnöki székében maradhat, miután a szervezet vezető testülete a rabati ülésén megerősítette a támogatását. A világszövetség elnöke ugyanakkor írásos bocsánatkérést küldött a FIFA Tanácsának és mind a 211 tagszövetségnek, amiért nem egyeztetett velük a kereskedelmi jogok tervezett értékesítéséről - írta meg a The Guardian.
A FIFA szerda este kiadott közleményében jelentette be, hogy Infantino megtartja posztját. Az elnök a nap folyamán Mattias Grafström főtitkárral és Emilio García Silvero jogi igazgatóval tárgyalt Rabatban, és egyértelművé tette, hogy az UEFA és a CONCACAF részéről érkező, egyre erősödő kritikák ellenére sem kíván lemondani. Mindkét konföderáció a FIFA vállalatirányítási rendszerének átvilágítását és felülvizsgálatát követelte.
A bocsánatkérés hátterében a FIFA Forward Enterprise (FFE) nevű, azóta visszavont javaslat áll, amely a FIFA kereskedelmi jogainak 21 százalékát adta volna el magánbefektetőknek. A közlemény szerint a vezetés elismerte, hogy sem a FIFA Tanácsát, sem a tagszövetségeket nem vonták be megfelelően a folyamatba, emellett a terv kiszivárgása utáni kommunikáció sem volt megfelelő. Infantino külön levélben kért elnézést ezekért a hibákért, és ígéretet tett arra, hogy hasonló eset nem fordul elő a jövőben. Az ügyben belső vizsgálat indul, amelynek eredményét a FIFA Tanácsának következő ülésén mutatják majd be.
A szervezet ugyanakkor meglehetősen harcias hangot ütött meg a kiadott nyilatkozatban, és leszögezte, hogy az FFE-javaslat visszavonásával a FIFA "többé nem tűri az integritása, jó kormányzása és szabályos eljárásai elleni támadásokat", valamint minden szükséges lépést megtesz hírnevének megvédése érdekében. A közleményben hangsúlyozták, hogy bár hibák valóban történtek, minden a FIFA szabályozási keretrendszerével összhangban zajlott.
Mindez várhatóan nem tántorítja el az UEFA-t, hiszen az európai szövetség továbbra is keresi azt a jelöltet, aki Infantinóval szemben elindulhatna a jövő márciusban – szintén Rabatban – esedékes elnökválasztáson. Infantino eközben csütörtökön Kolumbiába utazik, hogy részt vegyen Abelardo de la Espriella elnök Caliban tartandó beiktatásán, ezzel is jelezve, hogy változatlanul folytatja munkáját. A szolidaritás jegyében az elnök és Grafström főtitkár szerdán együtt jelent meg a női Afrika-kupa Malawi–Zambia csoportmérkőzésén, és közös aláírással ellátott levelet küldtek a FIFA Tanácsa tagjainak és alelnökeinek.
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