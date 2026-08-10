Gólgazdag hétvége az OTP Bank Ligában: meglepő a tabella állása három kör után

Az OTP Bank Liga harmadik fordulójában az Újpest és a Puskás Akadémia is győzelemmel tartotta meg pozícióját a tabella élén, a Vasas kiütéses sikert aratott.

A hétvégén zárult forduló legmeggyőzőbb teljesítményét egyértelműen a Vasas nyújtotta, amely hazai pályán 5-0-ra kiütötte a Zalaegerszeget. A három év után visszajutó angyalföldi csapat ezzel megszerezte első győzelmét a szezonban, miután az első két fordulóban döntetlent játszott: az ötgólos különbségű siker révén a Vasas öt ponttal a harmadik helyen áll.

Az Újpest idegenben is begyűjtötte a három pontot, szombaton délután 4-2-re nyert a Kisvárda vendégeként. A lila-fehérek hat pontjukkal és jobb gólkülönbségükkel vezetik a tabellát a Puskás Akadémia előtt. A felcsúti csapat 3-2-re győzött az MTK otthonában, ezzel szintén hat pontra javítva mérlegét.

A Honvéd különleges szériát folytat: harmadik meccsén is döntetlent játszott, ezúttal 2-2-t a Paks vendégeként. A kispestiek így továbbra is veretlenek, három pontjukkal azonban csak a középmezőnyben helyezkednek el.

A tabella alján is volt némi mozgolódás, miután a Debrecen 1-0-ra legyőzte a Nyíregyházát, megszerezve ezzel első győzelmét a bajnoki idényben.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA