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Budapest, 2026. augusztus 2.Gleofilo Vlijter, az Újpest (j) és Patai Dávid, a Debrecen játékosa (j2) a labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójában játszott Újpest FC - Debreceni VSC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2026. augusztus 2
Sport

Gólgazdag hétvége az OTP Bank Ligában: meglepő a tabella állása három kör után

Pénzcentrum
2026. augusztus 10. 08:15

Az OTP Bank Liga harmadik fordulójában az Újpest és a Puskás Akadémia is győzelemmel tartotta meg pozícióját a tabella élén, a Vasas kiütéses sikert aratott.

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A hétvégén zárult forduló legmeggyőzőbb teljesítményét egyértelműen a Vasas nyújtotta, amely hazai pályán 5-0-ra kiütötte a Zalaegerszeget. A három év után visszajutó angyalföldi csapat ezzel megszerezte első győzelmét a szezonban, miután az első két fordulóban döntetlent játszott: az ötgólos különbségű siker révén a Vasas öt ponttal a harmadik helyen áll.

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Az Újpest idegenben is begyűjtötte a három pontot, szombaton délután 4-2-re nyert a Kisvárda vendégeként. A lila-fehérek hat pontjukkal és jobb gólkülönbségükkel vezetik a tabellát a Puskás Akadémia előtt. A felcsúti csapat 3-2-re győzött az MTK otthonában, ezzel szintén hat pontra javítva mérlegét.

A Honvéd különleges szériát folytat: harmadik meccsén is döntetlent játszott, ezúttal 2-2-t a Paks vendégeként. A kispestiek így továbbra is veretlenek, három pontjukkal azonban csak a középmezőnyben helyezkednek el.

A tabella alján is volt némi mozgolódás, miután a Debrecen 1-0-ra legyőzte a Nyíregyházát, megszerezve ezzel első győzelmét a bajnoki idényben.

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OTP Bank Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Újpest FC
6
2.
Puskás Akadémia
6
3.
Vasas FC
5
4.
Győri ETO FC
4
5.
MTK Budapest
4
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Kerezsi Zalan Mark
(MTK Budapest)
4
2.
Szalai Jozsef
(Paksi FC)
4
3.
Jozef Urblík
(Vasas FC)
3
4.
Pető Milan
(Paksi FC)
3
5.
Christián Herc
(Kisvárda)
3
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.08.10.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Totilevine
6 órája
Kispestiek a középmezőnyben??
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