Eldőlt Gulácsi sorsa: fontos döntést hozott róla a Leipzig

Az RB Leipzignél zajló fiatalítás nem érinti a kapusposztot: a rutinos, 35 éves Peter Gulácsi továbbra is a első számú kapusként, állhat a csapat rendelkezésére — értesült a kicker.
A német sportlap szerint Ole Werner vezetőedző döntése kisebb meglepetésnek számít, hiszen az RB Leipzig Marcel Schäfer sportigazgató irányításával a nyáron fiatalításba kezdett. A pletykák arról szóltak, hogy a 35 éves magyar kapus elveszítheti helyét a kezdőcsapatban a 23 éves Maarten Vandevoordt javára.
A valóságban azonban Gulácsi ellen az életkora mellett nem sok érv szólt: a rutinos hálóőr az előző, gyengébben sikerült idényben is a lipcseiek egyik legmegbízhatóbb teljesítményt nyújtó játékosa volt. A csapatkapitány 30 Bundesliga-mérkőzésen védett, ezek közül 14-szer nem kapott gólt — ez volt a legjobb mutató a német élvonalban.
Gulácsi ezzel maga mögé utasította Manuel Neuert, Noah Atubolut és Michael Zetterert is. Teljesítményéért díjat vehetett át, korábban pedig a Kicker szaklap álomcsapatába is bekerült.
A 58-szoros magyar válogatott kapus májusban mondott le a nemzeti csapatban való szereplésről. 2015-ben igazolt az akkor még másodosztályú Leipzighez, ahol azóta 341 tétmérkőzésen lépett pályára.
Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
