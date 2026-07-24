A Pénzcentrum 2026. július 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rendkívüli fordulat a devizapiacon: váratlanul meglódult a forint péntek reggel
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Az euró árfolyama 364,12 forintra gyengült 7 órakor a csütörtök esti 364,58 forintról. A svájci frank jegyzése 392,24 forintról 391,48 forintra csökkent, a dollár pedig 320,50 forintról 320,04 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése az esti 1,1374 dollárról 1,1378 dollárra változott.
Május óta nem került ennyibe egy hordó olaj, Trump pedig már közölte, ki tart ezért felelősnek.
Újabb áfacsökkentéseket lengetett be Magyar Péter: itt az érintett termékek listája, erre készül a kormány
A szerdai kormányülést követően tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és Köböl Anita kormányszóvivő, akik ismertették a kabinet legfontosabb döntéseit.
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Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Lépésről lépésre, gyakorlati példán keresztül mutatjuk meg, mi a helyi adó lekérdezésének menete a MÁK helyi adó portálján keresztül.
Rendkívüli bejelentés érkezett: hatalmas roham indulhat a milliárdos üzletért, rezsinagyhatalom lehet Magyarország
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) társadalmi egyeztetésre bocsátotta a szélerőművi kapacitások kiosztására vonatkozó pályázati kiírás tervezetét.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 876,07 pontos, 0,61 százalékos emelkedéssel, 144 765,41 ponton, történelmi zárócsúcson fejezte be a kereskedést szerdán.
Több ezer flakon, feltehetően hamis Persil és Ariel mosógélt találtak a NAV pénzügyőrei egy Ukrajnából érkező kamionban a rajkai határátkelőnél.
Fizetési nehézségekkel küzd a Magyar Színház, emiatt a külső munkatársak egy része hónapok óta nem kapta meg a járandóságát.
A jövőben reális lehetőségként merül fel a 2016 előtti típusú vagyonosodási vizsgálatok visszatérése.
Már csak 10-15 évünk maradt? Ijesztő jövő vár az emberiségre, ha nem változtatunk sürgősen ezen a szokásunkon
Ha a következő 10-15 évben nem történik meg a paradigmaváltás, akkor nagy bajban lesz az emberiség.
Hiába kerül ma már sok helyen 600–900 forintba egy gombóc fagylalt, a magasabb ár és a nagyobb adag önmagában még nem garancia a jobb minőségre.
Az alapkamat csökkentése után a forint számára lezárulhat az eddigi nyugodtabb időszak.
Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását.
Júniusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere 424,1 milliárd forint többlettel zárt, szemben az egy évvel korábbi 27,4 milliárd forintos többlettel.
A Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervvel megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása, világos, a magyar emberek érdekeit szolgáló program indul.
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén, kedden a BUX 2288,51 pontos, 1,62 százalékos emelkedéssel, 143 889,34 ponton történelmi csúcson zárt.
Ekkor búcsúzunk a vármegyéktől, főispánoktól: újra megyék, kormánymegbízottak lesznek - itt van Ruff Bálint törvényjavaslata
2026. október 1-jétől ismét a megye és a kormánymegbízott kifejezések válthatják fel a vármegye és a főispán elnevezéseket a hazai jogrendben.