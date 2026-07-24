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Gazdaság

Rendkívüli fordulat a devizapiacon: váratlanul meglódult a forint péntek reggel

Pénzcentrum
2026. július 24. 07:59

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.

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Az euró árfolyama 364,12 forintra gyengült 7 órakor a csütörtök esti 364,58 forintról. A svájci frank jegyzése 392,24 forintról 391,48 forintra csökkent, a dollár pedig 320,50 forintról 320,04 forintra süllyedt.

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Az euró jegyzése az esti 1,1374 dollárról 1,1378 dollárra változott.

 
Címlapkép: Getty Images
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