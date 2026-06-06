Életveszélyes kalandba vágott a magyar hegymászó: 8051 méter magas hegyet mászna meg Klein Dávid

Klein Dávid ismét elindult Pakisztánba, hogy mesterséges oxigén és magashegyi teherhordók támogatása nélkül mássza meg a Karakórum egyik ikonikus nyolcezresét, a 8051 méter magas Broad Peaket. Siker esetén ez lesz a sportoló ötödik, oxigénpalack nélkül meghódított nyolcezres csúcsa, amely egy személyes visszatérést és egyben a hazai hegymászósport fontos mérföldkövét is jelenti - számolt be a Blikk.

Klein Dávid már megérkezett a pakisztáni fővárosba, Iszlámábádba, ahonnan Szkardun keresztül az Aszkole nevű hegyi faluba utazik tovább. Célja, hogy mesterséges oxigén, valamint a magashegyi teherhordók (serpák) segítsége nélkül mássza meg a 851 méter magas Broad Peaket.

A Baltoro-gleccseren átvezető, többnapos gyalogtúra után a tervek szerint június közepén éri el az 5000 méteres magasságban található alaptábort. Ezt követően egy többhetes akklimatizációs időszak, valamint a magashegyi táborok kiépítése következik, míg maga a csúcstámadás az időjárási viszonyok függvényében július második felére várható.

Klein Dávid amerikai mászótársával, Ian Overtonnal vág neki a csúcsnak, akivel már több mint egy évtizede másznak együtt: korábban a világ egyik legnehezebb magashegyi kihívásával, a Nanga Parbat téli megmászásával is megpróbálkoztak közösen. Az ott szerzett tapasztalatok, a viharos időjárás és az extrém mentális terhelés során kialakult kölcsönös bizalom most komoly előnyt jelenthet a páros számára.

A Broad Peak - amely a világ tizenkettedik legmagasabb hegycsúcsa a K2 közvetlen szomszédságában - különleges helyet foglal el Klein Dávid életében. 2000-ben ő vezette azt az expedíciót, amelynek során Ács Zoltán és Mécs László első magyarként érte el a csúcsot.

Az idei vállalkozás egy nagyobb cél, a Himalája Koronája projekt megvalósítását is támogatja, amely a Föld mind a tizennégy nyolcezres csúcsának elérését tűzte ki célul. Az itt szerzett tapasztalatokat és a kiépülő szakmai hátteret a jövőben még nehezebb csúcsok meghódításánál, akár a következő generáció bevonásával is kamatoztathatják.