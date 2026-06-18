Komoly pénzmegvonás jöhet a magyar fociban: milliárdokat buknak a klubok, ez az oka

Kezdenek tisztázódni a hazai sportélet finanszírozási és irányítási kérdései. A labdarúgó-mérkőzések közvetítési jogai a korábbinál jóval alacsonyabb összegért maradnak az MTVA-nál, ami a klubok központi támogatásának csökkenését vonja maga után. Bár a Tisza-kormány a TAO-rendszer átalakítását ígérte, a legsürgősebb, többmilliárd forint értékű támogatási igazolásokat az új belügyminiszter gyors közbenjárásával sikerült kiadni a májusi határidő előtt. Emellett a sportvezetés struktúrája is átalakul, amelyről hamarosan egyeztetnek a látvány-csapatsportágak képviselőivel - jelentette a Nemzeti Sport.

Hosszú ideje kérdéses volt, hol lesznek láthatók a hazai labdarúgó-mérkőzések, köztük az NB I-es és NB II-es bajnoki találkozók, a Magyar Kupa összecsapásai, valamint a futsalmérkőzések. A korábbi jogtulajdonos, az MTVA eddig mintegy tízmilliárd forintot fizetett a közvetítésekért, és a Magyar Labdarúgó Szövetség most is hasonló összeget várt volna el. Mivel ennyit senki sem ajánlott a jogokért, azok végül megközelítőleg hatmilliárd forintért maradnak a közmédiánál - írja a Nemzeti Sport.

Ennek a bevételkiesésnek is betudható, hogy az MLSZ központi támogatása várhatóan húsz százalékkal csökken azon profi klubok esetében, amelyek betartják a hazai játékosok szerepeltetésére vonatkozó ajánlásokat. A Szerencsejáték Zrt.-től érkező források jövőbeli mértéke egyelőre bizonytalan.

Kiemelt téma volt a TAO-rendszer jövője is, amelyet a Tisza-kormány a választási programja szerint ebben a formában megszüntetne, és közvetlen állami támogatással váltana fel. Az átmeneti időszakban azonban komoly adminisztrációs akadályok léptek fel. A TAO-rendszerről, és arról, hogy mi várható ebben a szegmensben, korábban mi is írtunk:

EZ IS ÉRDEKELHET Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe A TAO-rendszer megmarad, de máshogyan fog működni a program szerint: erről kérdeztünk egy adószakértőt és egy futballszakírót.

A látvány-csapatsportágak képviselői február végéig nyújtották be sportfejlesztési programjaikat, de a 300 millió forintot meghaladó igények jóváhagyásához szükséges miniszteri aláírások a tavasz folyamán elmaradtak, és a kormányváltással Schmidt Ádám korábbi sportért felelős államtitkár aláírási joga is megszűnt.

Mivel a cégek adóbevallási határideje május 31-e volt, a helyzet sürgős megoldást kívánt. Kálnoki Kis Attila jelenlegi sportért felelős államtitkár Pósfai Gábor belügyminiszterhez fordult, akinek gyors intézkedése nyomán egy héten belül jóváhagyták a nyilatkozatokat, így több mint 11 milliárd forint értékben adtak ki nagyjából 130 támogatási igazolást.

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Az államilag elismert akadémiák június 30-ig nyújthatják be sportfejlesztési programjaikat. Az intézmények a tavalyi működési támogatásuk alapján meghatározott, több esetben csökkentett keretösszegig igényelhetnek forrásokat, amelyeket várhatóan jóvá is hagynak majd.

A jövőbeli feladatokról és a felmerülő kihívásokról a hat látvány-csapatsportág képviselői csütörtökön egyeztetnek Pósfai Gábor belügyminiszterrel és Kálnoki Kis Attila államtitkárral. A sportirányítás szerkezetében is változás várható, így az eddigi egy helyett három helyettes államtitkár felel majd a területért. Egyikük várhatóan Szántó Dávid, a Magyar Úszó Szövetség eddigi nemzetközi igazgatója, korábbi sportriporter lesz.