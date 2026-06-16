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Budapest, 2026. január 28.A Ferencváros labdarúgócsapatának edzése az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban 2026. január 28-án. A csapat másnap az angol Nottingham Forest ellen lép pályára az Európa-liga alapszakaszának 8. fordulójában.
Sport

Nem várt ellenfél az Európa-ligában: magyar válogatott játékos állhat a Ferencváros útjába

MTI
2026. június 16. 19:44

A Fradi sokkal közelebbi ellenfelet kapott, mint a Győr, de egyáltalán nem lesz könnyű dolga Újvidéken.

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A Ferencváros a szerb Vojvodina ellen kezdi meg szereplését a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában, a párharc első mérkőzését július 9-én rendezik meg Újvidéken.

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Az Európai Labdarúgó-szövetség keddi, nyoni sorsolásán eldőlt, hogy a kiemeltként induló magyar bajnok idegenben kezdi meg a párharcot, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor. A Fradin kívül is lesz a párharcnak magyar vonatkozása: a zöld-fehérek a magyar válogatott Szűcs Kornélt is soraiban tudó együttessel küzdenek meg a továbbjutásért.

Magyarország
Ferencváros
Piaci érték: 45,15M €
Edző: Balázs Borbély
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #2
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Győri ETO FC
33
20
9
4
65
30
35
69
2.
Ferencváros
33
21
5
7
67
31
36
68
3.
Paksi FC
33
15
8
10
63
46
17
53
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A selejtező második fordulójának párosításait szerdán sorsolják ki, az Európa-liga 2027. május 26-i döntőjének pedig Frankfurt ad majd otthont. Ma írtunk korábban arról, hogy a magyar bajnoki címvédő Győrre sokkal hosszabb túra vár: ők az izlandi Vikingur otthonában kezdik majd a BL-selejtezőt.

Ellenfelet kapott Győr a BL-ben: nem a szomszédba utaznak, de nyerhető a párosítás
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Izlandi ellenfele otthonában kezd majd a magyar bajnok, de akkor is kiharcolhatja még a nemzetközi kupaszereplést, ha az első körben elbukna.

címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA 
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