Nem várt ellenfél az Európa-ligában: magyar válogatott játékos állhat a Ferencváros útjába

A Fradi sokkal közelebbi ellenfelet kapott, mint a Győr, de egyáltalán nem lesz könnyű dolga Újvidéken.

A Ferencváros a szerb Vojvodina ellen kezdi meg szereplését a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában, a párharc első mérkőzését július 9-én rendezik meg Újvidéken.

Az Európai Labdarúgó-szövetség keddi, nyoni sorsolásán eldőlt, hogy a kiemeltként induló magyar bajnok idegenben kezdi meg a párharcot, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor. A Fradin kívül is lesz a párharcnak magyar vonatkozása: a zöld-fehérek a magyar válogatott Szűcs Kornélt is soraiban tudó együttessel küzdenek meg a továbbjutásért.

Magyarország Ferencváros Piaci érték: 45,15M € Edző: Balázs Borbély Bajnokság: OTP Bank Liga Jelenlegi helyezés: #2 OTP Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Győri ETO FC 33 20 9 4 65 30 35 69 2. Ferencváros 33 21 5 7 67 31 36 68 3. Paksi FC 33 15 8 10 63 46 17 53 Adatlap létrehozva: 2026.06.16.

A selejtező második fordulójának párosításait szerdán sorsolják ki, az Európa-liga 2027. május 26-i döntőjének pedig Frankfurt ad majd otthont. Ma írtunk korábban arról, hogy a magyar bajnoki címvédő Győrre sokkal hosszabb túra vár: ők az izlandi Vikingur otthonában kezdik majd a BL-selejtezőt.

EZ IS ÉRDEKELHET Ellenfelet kapott Győr a BL-ben: nem a szomszédba utaznak, de nyerhető a párosítás Izlandi ellenfele otthonában kezd majd a magyar bajnok, de akkor is kiharcolhatja még a nemzetközi kupaszereplést, ha az első körben elbukna.

címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA