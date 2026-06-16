A közvélemény figyelme elsősorban a sztárcsapatok összecsapásaira irányul, a nyitómérkőzések az üzbégek és a jordániaiak számára is sorsdöntőek lehetnek.
Nem várt ellenfél az Európa-ligában: magyar válogatott játékos állhat a Ferencváros útjába
A Fradi sokkal közelebbi ellenfelet kapott, mint a Győr, de egyáltalán nem lesz könnyű dolga Újvidéken.
A Ferencváros a szerb Vojvodina ellen kezdi meg szereplését a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában, a párharc első mérkőzését július 9-én rendezik meg Újvidéken.
Az Európai Labdarúgó-szövetség keddi, nyoni sorsolásán eldőlt, hogy a kiemeltként induló magyar bajnok idegenben kezdi meg a párharcot, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor. A Fradin kívül is lesz a párharcnak magyar vonatkozása: a zöld-fehérek a magyar válogatott Szűcs Kornélt is soraiban tudó együttessel küzdenek meg a továbbjutásért.
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#
CSAPAT
|
M
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GY
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D
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V
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RG
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KG
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GK
|
P
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1.
Győri ETO FC
|
33
|
20
|
9
|
4
|
65
|
30
|
35
|
69
|
2.
Ferencváros
|
33
|
21
|
5
|
7
|
67
|
31
|
36
|
68
|
3.
Paksi FC
|
33
|
15
|
8
|
10
|
63
|
46
|
17
|
53
A selejtező második fordulójának párosításait szerdán sorsolják ki, az Európa-liga 2027. május 26-i döntőjének pedig Frankfurt ad majd otthont. Ma írtunk korábban arról, hogy a magyar bajnoki címvédő Győrre sokkal hosszabb túra vár: ők az izlandi Vikingur otthonában kezdik majd a BL-selejtezőt.
címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA
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