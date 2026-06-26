A hétvégi rangadókon a játékosok egyértelműen az olyan európai élcsapatok győzelmét várják, mint a francia, a spanyol és a portugál válogatott.
Százmilliót kaszálhat a vébén a Fradi, a Puskás Akadémia és a Győr: íme, így juthatnak a mesés összeghez
A FIFA klubkompenzációs programjának köszönhetően három NB I-es labdarúgócsapat, a Ferencváros, a Puskás Akadémia és a Győri ETO is jelentős, együttesen jóval százmillió forint feletti összeghez juthat a világbajnokságon szereplő játékosai után - számolt be a Telex.
A nemzetközi szövetség a világbajnokságon 355 millió dollárt oszt szét a klubok között. A szabályok értelmében minden labdarúgó után legalább napi ötezer dollár, azaz nagyjából másfél millió forint jár a felkészülés kezdetétől számítva. Ezt az összeget a FIFA azon egyesületek között osztja fel, amelyekben a futballista a világbajnokságot megelőző két évben pályára lépett.
A Ferencvárost képviselő, haiti válogatott Lenny Joseph számára már véget ért a torna, így az ő esetében már pontosan lehet kalkulálni a bevételeket. A nemzeti csapatnál töltött nagyjából 32 napja után legkevesebb 160 ezer dolláros kompenzáció jár. Mivel a támadó 2025 januárjában érkezett a francia Grenoble együttesétől, a zöld-fehérek a teljes összeg mintegy 71 százalékára jogosultak. Joseph a tornán három mérkőzésen összesen 116 percet játszott.
A becslések szerint a fővárosi klub legalább 32,5 millió forinttal gazdagodik, de a végső összeg akár a 62 és 88 millió forint közötti tartományt is elérheti.
A Puskás Akadémia játékosa, a Zöld-foki Köztársaságot erősítő Laros Duarte, valamint az algériai válogatottban szereplő győri Nadir Benbuali még tovább növelheti a magyar klubok bevételeit. Duarte eddig két mérkőzésen lépett pályára, a spanyolok elleni, bravúros gól nélküli döntetlen során ráadásul kezdőként kapott szerepet. Csapata a Szaúd-Arábia elleni zárófordulóban egy győzelemmel biztosíthatja helyét a legjobb 32 között, de egy döntetlennel is szinte garantált a továbbjutásuk.
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A győriek csatára, Nadir Benbuali eddig egy mérkőzésen kapott lehetőséget, amelyen csereként beállva rögtön gólt szerzett Jordánia ellen: Algéria egy Ausztria elleni döntetlennel már biztosan továbbjutna a csoportjából.
Mivel mindkét labdarúgó tavaly ősszel érkezett jelenlegi csapatához, a felcsútiaknak a holland Groningennel, a győrieknek pedig Benbuali korábbi klubjával kell majd osztozniuk a napi kompenzációs díjakon. Azt, hogy a három magyar együttes pontosan mekkora összeggel gazdagodik a világbajnokság jóvoltából, csak a torna lezárása után tudhatjuk meg biztosan, amikor a FIFA nyilvánosságra hozza a hivatalos kompenzációs listát.
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