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Sport

Sorsoltak a hazai bajnokságban: kiderült, hol kezd a Fradi, a Győr vagy az Újpest

Pénzcentrum
2026. június 22. 11:44

Angyalföldön kezd a címvédő Győr, a Ferencváros pedig Paksra megy. A szezon első derbijét már szeptemberben megrendezik.

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Elkészítette a Magyar Labdarúgó Szövetség a labdarúgó OTP Bank Liga 2026–2027-es idényének sorsolását. A július végi nyitófordulóban a címvédő ETO az élvonalba visszatérő Vasas otthonába látogat, míg a Magyar Kupa-győztes Ferencváros a Paks vendégeként kezdi meg a szezont. A Magyar Labdarúgó Szövetség a hivatalos X-oldalán tette közzé a következő bajnokság menetrendjét, amelynek első fordulóját július 24. és 26. között rendezik meg.

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A szurkolóknak nem kell sokat várniuk a legnagyobb rangadókra sem, ugyanis a bajnok győriek és a kupagyőztes zöld-fehérek már a harmadik körben összecsapnak egymással, a szezon első Ferencváros–Újpest rangadóját pedig a szeptember 5-i hétvégén rendezik meg.

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
69
2.
Ferencváros
68
3.
Paksi FC
53
4.
Debreceni VSC
53
5.
Zalaegerszegi TE
48
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
17
2.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
17
3.
Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
15
4.
Barany Donat
(Debreceni VSC)
12
5.
Hahn János
(Paksi FC)
11
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.06.22.

Az első forduló teljes meccslistája a következő: 

  • Vasas FC–ETO FC
  • Paksi FC–Ferencvárosi TC
  • MTK Budapest–ZTE FC
  • Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC
  • DVSC–Puskás Akadémia FC
  • Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC

 
Címlapkép: Getty Images
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