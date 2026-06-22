A játéknap meglepetését a Zöld-foki Köztársaság szolgáltatta, a belga válogatott viszont emberhátrányban, és csak egy ponttal fejezte be az Irán elleni meccsét.
Sorsoltak a hazai bajnokságban: kiderült, hol kezd a Fradi, a Győr vagy az Újpest
Angyalföldön kezd a címvédő Győr, a Ferencváros pedig Paksra megy. A szezon első derbijét már szeptemberben megrendezik.
Elkészítette a Magyar Labdarúgó Szövetség a labdarúgó OTP Bank Liga 2026–2027-es idényének sorsolását. A július végi nyitófordulóban a címvédő ETO az élvonalba visszatérő Vasas otthonába látogat, míg a Magyar Kupa-győztes Ferencváros a Paks vendégeként kezdi meg a szezont. A Magyar Labdarúgó Szövetség a hivatalos X-oldalán tette közzé a következő bajnokság menetrendjét, amelynek első fordulóját július 24. és 26. között rendezik meg.
A szurkolóknak nem kell sokat várniuk a legnagyobb rangadókra sem, ugyanis a bajnok győriek és a kupagyőztes zöld-fehérek már a harmadik körben összecsapnak egymással, a szezon első Ferencváros–Újpest rangadóját pedig a szeptember 5-i hétvégén rendezik meg.
Az első forduló teljes meccslistája a következő:
- Vasas FC–ETO FC
- Paksi FC–Ferencvárosi TC
- MTK Budapest–ZTE FC
- Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC
- DVSC–Puskás Akadémia FC
- Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC
Kifakadt a Magyar Kerékpárosklub elnöke: Budapest ziccerhelyzetben van, mégis elbukja a bringás forradalmat
Tavasszal és nyáron szabályosan kirajzanak Budapest utcáira a kerékpárosok, meglepő lehet tehát az az adat, hogy a budapestiek fele soha nem ül bringára.
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
Egyetlen kérdés, amely képes pillanatok alatt két, egymással szinte kibékíthetetlen táborra szakítani a magyar közvéleményt: kell-e Magyarországnak olimpia?
A FIFA a 2026-os világbajnokságon alkalmazza először az egymás elleni eredményt a csoporton belüli gólkülönbség helyett elsődleges rangsorolási szempontként holtverseny esetén.
100 forintos téttel 151 ezeret nyerni nem is rossz: nagyon rápörögtek a magyarok a foci vb-s fogadásokra
A fogadók számára emlékezetesen alakult az elmúlt játéknap: miközben Paraguay 1-0-ra megtréfálta Törökországot, a játékosok nagy része eltalálta a kiállítást és a korai gólt is.
A játéknap eredményeinek következtében a török és a haiti válogatott számára is biztossá vált a csoportkör utáni búcsú a tornától.
Ebből él ma Dávid Kornél, az egyetlen magyar NBA-játékos: nem érti, miért nincs 30 éve új magyar az elitligában
Dávid Kornél sok mindent máshogy csinálna, ha most húsz éves kosarasként újra megkapná az esélyt az NBA-ben, de így is csodálatos utazásként élte meg azt,...
Angliai buktáktól a világfutball tetejére: nem törte össze a kudarc a svédek kapitányát, teljes gőzzel rohan előre
Graham Potter, a svéd labdarúgó-válogatott angol szövetségi kapitánya a világbajnokságon bizonyíthatja, hogy a Premier League-ben elszenvedett kudarcai nem törték meg.
Szerelmi történet a kézilabdapályáról: csapattársakból lettek egy pár, ma esküszik meg Fodor Csenge és Bruna de Paula
A két győri kézis ma mondja ki egymásnak a boldogító igent: szerelmük a magyar sportban történelmi mérföldkő már lagzi nélkül is.
Nem csillapodik a skót szurkolók bostoni áradata: mindenki testvére a másiknak, a helyiek elájultak a vébén
A skót labdarúgó-válogatott szurkolói, a legendás Tartan Army mindössze tíz nap alatt meghódították Bostont, a város pedig testvérvárosi megállapodást kötött Glasgow-val.
A drónnal dél-koreai válogatott edzését zavarták meg, de a mexikói hadsereg illetékesei nem gondolkodtak sokat a megoldáson.
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság küzdelmei augusztus 21-én, pénteken rajtolnak, míg a záróforduló mérkőzéseit május 30-án játsszák majd.
Nem várt csapás érte a világbajnokságon küzdő marokkói sztárt: bíróság elé kell állnia a súlyos vádak miatt
A francia bíróság nemi erőszakkal vádolja a marokkói sztárfocistát, aki azonban következetesen tagad.
Véglegesnek tűnik a 40 éves német kapus, Manuel Neuer döntése: a vb az utolsó nagy világversenye, utána nem húzza fel a címeres mezt.
Kitömött Katar, továbbjutó házigazda és négy svájci gól 15 perc alatt: ez történt a vébén csütörtökön
Mexikó elsőként biztosította a helyét a következő fordulóban, a B csoportban pedig Svájc és a társházigazda Kanada is magabiztos győzelmet aratott.
Komoly mezőny sorakozik fel női 1500-on és férfi 400 gáton is, de a futószámokon kívül is lesz kit nézni, ha kilátogat valaki.
A vb-meccsek mindkét félidejében tartott ivószünetek egyre nagyobb vitát kavarnak: a szurkolók kifütyülik, az edzők és a játékosok többnyire üdvözlik az újítást.
Az amerikaiak olimpiai érmes atlétája, Jenny Simpson egy kültéri versenyen esett hirtelen össze, életét azonban megmentette a gyors orvosi beavatkozás
A szünetben még döntetlenre álló találkozót Thomas Tuchel szövetségi kapitány lelkesítő öltözői beszéde döntötte el - állítja Harry Kane.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.