Sorsoltak a hazai bajnokságban: kiderült, hol kezd a Fradi, a Győr vagy az Újpest

Angyalföldön kezd a címvédő Győr, a Ferencváros pedig Paksra megy. A szezon első derbijét már szeptemberben megrendezik.

Elkészítette a Magyar Labdarúgó Szövetség a labdarúgó OTP Bank Liga 2026–2027-es idényének sorsolását. A július végi nyitófordulóban a címvédő ETO az élvonalba visszatérő Vasas otthonába látogat, míg a Magyar Kupa-győztes Ferencváros a Paks vendégeként kezdi meg a szezont. A Magyar Labdarúgó Szövetség a hivatalos X-oldalán tette közzé a következő bajnokság menetrendjét, amelynek első fordulóját július 24. és 26. között rendezik meg.

A szurkolóknak nem kell sokat várniuk a legnagyobb rangadókra sem, ugyanis a bajnok győriek és a kupagyőztes zöld-fehérek már a harmadik körben összecsapnak egymással, a szezon első Ferencváros–Újpest rangadóját pedig a szeptember 5-i hétvégén rendezik meg.

Az első forduló teljes meccslistája a következő: