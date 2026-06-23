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Sport

Döbbenetes szupercsere az NBA-ben: Miamiba költözik Antetokunmpo

Pénzcentrum
2026. június 23. 10:13

A "Görög Szörny" és egy csapattársa négy Heat-játékosért és három első körös draftjogért költözik Floridába.

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Rendkívüli játékoscsere rázta meg az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságot (NBA), miután a Milwaukee Bucks a Miami Heat csapatához cserélte legnagyobb sztárját, Giannis Antetokunmpót. A görög klasszis és csapattársa, Bobby Portis távozásáért cserébe a Bucks négy játékost, valamint három első körös draftjogot kapott.

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A Miamiból érkező "játékoscsomag" részeként Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. és Kasparas Jakucionis folytatja pályafutását Milwaukee-ban. A tranzakció részét képező három első körös választási jog közül az egyik a keddi játékosbörze 13. választási helyét biztosítja a Bucks számára.

A 31 éves Antetokunmpót még a 2013-as játékosbörze 15. helyén választotta ki a Milwaukee, ő pedig 2021-ben bajnoki címig vezette a csapatot. A liga legértékesebb játékosának, azaz MVP-nek kétszer – 2019-ben és 2020-ban – is megválasztott kosárlabdázó eddigi pályafutása során mérkőzésenként átlagosan 24,1 pontot és 9,9 lepattanót gyűjtött. Karrierje során tíz alkalommal kapott meghívót az All-Star-gálára, és három olyan idénye is volt, amelyet 30 pont feletti átlaggal zárt.

A görög szupersztár nagyságáról, játékmoráljáról és játékstílusáról nemrégen mi is közelebbi képet kaphattunk: Dávid Kornél, a Bucksnál megfigyelőként dolgozó szakember, egykori kosaras mseélt róla nekünk a vele készült nagyinterjúban. Ezt ide kattintva olvashatod újra:

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Címlapkép: Getty Images
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