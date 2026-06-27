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Elhullott Uruguay, gálázó franciák és belgák: ez történt a vébé pénteki játéknapján
Mozgalmas mérkőzéseket hozott a labdarúgó-világbajnokság legutóbbi fordulója, amelyen a franciák Ousmane Dembélé mesterhármasával verték a norvégokat, Szenegál kiütéses győzelemmel megy tovább, míg Spanyolország kiejtette az uruguayi válogatottat. A csoportkörök lezárultával Belgium, Egyiptom és a Zöld-foki Köztársaság is biztosította a helyét a kieséses szakaszban.
A szövetségi kapitányát, Didier Deschamps-ot édesanyja temetése miatt nélkülöző francia válogatott óriási elánnal kezdett a legjobbjait, Haalandot és Ödegaardot nélkülöző Norvégia ellen. A lendületes támadások gyorsan eredményt hoztak, hiszen az aranylabdás Dembélé egy remek egyéni akció végén betalált, majd a norvég Aasgaard szépítő góljára válaszolva további két távoli bombával már az első félidőben mesterhármast ért el.
A fordulás után Norvégia büntetőhöz jutott, Maignan azonban kivédte Larsen meglehetősen gyenge tizenegyesét. Ezután a franciák láthatóan beérték az eredménnyel, ám a hosszabbításban Doué révén még egyszer betaláltak, megadva a kegyelemdöfést az északiaknak - a végeredmény 4-1.
A csoport másik meccsén Szenegál egy pillanatnyi esélyt se hagyott Iraknak. Az afrikai csapat már a negyedik percben vezetést szerzett egy szöglet után, a játékrész derekán pedig óriási előnybe került, miután az iraki Szulakát egy gólhelyzetben lévő játékos lerántásáért kiállították. Bár az első félidőben Szenegál nem tudta gólokra váltani az emberelőnyt, a szünet után beindult a gólgyártás. Iszmaila Sarr közeli találatát követően a csereként beálló Pape Gueye két látványos, távoli gólt is szerzett, a kiütéses győzelmet pedig Iliman Ndiaye szintén tizenhatoson kívüli bombája tette teljessé. A magabiztos, 5-0-s sikerrel Szenegál csoportharmadikként biztosan továbbjutott, Irak pedig búcsúzik a vébétől.
Az Európa-bajnok spanyol válogatott végig uralta az Uruguay elleni összecsapást. A dél-amerikaiak a kiesés elkerüléséért küzdöttek, de a támadójátékuk teljesen veszélytelen maradt. A spanyolok mezőnyfölénye az első félidő végén érett góllá, amikor Baena használta ki a negyvenéves uruguayi kapus, Muslera hibáját. Marcelo Bielsa szövetségi kapitány a szünetben le is cserélte a hálóőrt, ráadásul csapatát Ugarte térdsérülése is sújtotta. A második játékrészben a spanyolok könnyedén őrizték megnyugtató előnyüket. Uruguay méltóságteljes búcsúját végül Canobbio tette tönkre, aki a hajrában, frusztráltságában elkövetett rendkívül csúnya szabálytalanságért azonnali piros lapot kapott - a végeredmény 1-0 a spanyoloknak, Uruguay tehát kiesett.
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A H-csoportban a Zöld-foki Köztársaság gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, így három pontjával csoportmásodikként jutott be a legjobb 32 közé - nem vitás, hogy eddig ez a vébé legnagyobb meglepetése. A G-csoport küzdelmei is lezárultak, Belgium Vancouverben 5–1 arányban kiütötte az ezzel kieső Új-Zélandot, és csoportelsőként lépett tovább. A második helyet az Iránnal 1–1-es döntetlent játszó Egyiptom szerezte meg: az ázsiai együttes abban bízhat, hogy a csoportharmadikként folytathatja a tornát, de ehhez három mérkőzésnek is számukra kedvezően kell alakulnia
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