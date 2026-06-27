Elhullott Uruguay, gálázó franciák és belgák: ez történt a vébé pénteki játéknapján

Mozgalmas mérkőzéseket hozott a labdarúgó-világbajnokság legutóbbi fordulója, amelyen a franciák Ousmane Dembélé mesterhármasával verték a norvégokat, Szenegál kiütéses győzelemmel megy tovább, míg Spanyolország kiejtette az uruguayi válogatottat. A csoportkörök lezárultával Belgium, Egyiptom és a Zöld-foki Köztársaság is biztosította a helyét a kieséses szakaszban.

A szövetségi kapitányát, Didier Deschamps-ot édesanyja temetése miatt nélkülöző francia válogatott óriási elánnal kezdett a legjobbjait, Haalandot és Ödegaardot nélkülöző Norvégia ellen. A lendületes támadások gyorsan eredményt hoztak, hiszen az aranylabdás Dembélé egy remek egyéni akció végén betalált, majd a norvég Aasgaard szépítő góljára válaszolva további két távoli bombával már az első félidőben mesterhármast ért el.

A fordulás után Norvégia büntetőhöz jutott, Maignan azonban kivédte Larsen meglehetősen gyenge tizenegyesét. Ezután a franciák láthatóan beérték az eredménnyel, ám a hosszabbításban Doué révén még egyszer betaláltak, megadva a kegyelemdöfést az északiaknak - a végeredmény 4-1.

FIFA Világbajnokság 3. forduló Norvégia 1 4 Franciaország Félidő: 1-3 2026. június 26. péntek 21:00 | Gillette Stadium, Foxborough Hazai gólszerzők 21' Thelo Aasgaard Vendég gólszerzők 7' Ousmane Dembélé, 20' Ousmane Dembélé, 32' Ousmane Dembélé, 94' Désiré Doue 44 Labdabirtoklási arány 56 89 Támadások 103 39 Veszélyes támadások 64 4 Kaput eltaláló lövések 9 3 Kaput elkerülő lövések 6 4 Szögletek 5 1 Sárga lapok 1 0 Piros lapok 0 1 Büntetők 0 3 Blokkolt lövések 3 Adatlap létrehozva: 2026.06.27.

A csoport másik meccsén Szenegál egy pillanatnyi esélyt se hagyott Iraknak. Az afrikai csapat már a negyedik percben vezetést szerzett egy szöglet után, a játékrész derekán pedig óriási előnybe került, miután az iraki Szulakát egy gólhelyzetben lévő játékos lerántásáért kiállították. Bár az első félidőben Szenegál nem tudta gólokra váltani az emberelőnyt, a szünet után beindult a gólgyártás. Iszmaila Sarr közeli találatát követően a csereként beálló Pape Gueye két látványos, távoli gólt is szerzett, a kiütéses győzelmet pedig Iliman Ndiaye szintén tizenhatoson kívüli bombája tette teljessé. A magabiztos, 5-0-s sikerrel Szenegál csoportharmadikként biztosan továbbjutott, Irak pedig búcsúzik a vébétől.

Az Európa-bajnok spanyol válogatott végig uralta az Uruguay elleni összecsapást. A dél-amerikaiak a kiesés elkerüléséért küzdöttek, de a támadójátékuk teljesen veszélytelen maradt. A spanyolok mezőnyfölénye az első félidő végén érett góllá, amikor Baena használta ki a negyvenéves uruguayi kapus, Muslera hibáját. Marcelo Bielsa szövetségi kapitány a szünetben le is cserélte a hálóőrt, ráadásul csapatát Ugarte térdsérülése is sújtotta. A második játékrészben a spanyolok könnyedén őrizték megnyugtató előnyüket. Uruguay méltóságteljes búcsúját végül Canobbio tette tönkre, aki a hajrában, frusztráltságában elkövetett rendkívül csúnya szabálytalanságért azonnali piros lapot kapott - a végeredmény 1-0 a spanyoloknak, Uruguay tehát kiesett.

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A H-csoportban a Zöld-foki Köztársaság gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, így három pontjával csoportmásodikként jutott be a legjobb 32 közé - nem vitás, hogy eddig ez a vébé legnagyobb meglepetése. A G-csoport küzdelmei is lezárultak, Belgium Vancouverben 5–1 arányban kiütötte az ezzel kieső Új-Zélandot, és csoportelsőként lépett tovább. A második helyet az Iránnal 1–1-es döntetlent játszó Egyiptom szerezte meg: az ázsiai együttes abban bízhat, hogy a csoportharmadikként folytathatja a tornát, de ehhez három mérkőzésnek is számukra kedvezően kell alakulnia