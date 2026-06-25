Szörnyű véget ért a népszerű extrémsportoló: lavina sodorta el, hiába keresték

A francia sízőt lavina sodorta el a pakisztáni hegyekben, nem volt esély megmenteni az életét.

Lavina sodorta el, a helyszínen életét vesztette Guillaume Pierrel francia hegymászó és extrém síző a pakisztáni Karakorum-hegységben. A kiváló sportoló két társával a 7281 méter magas K6 csúcs megmászására készült, amikor a végzetes baleset megtörtént.

A pakisztáni beszámolók ellentmondásosak a tragédia pontos helyszínét illetően, bár a legtöbb forrás magát a K6-ot jelöli meg. Abban viszont minden jelentés megegyezik, hogy a sportolót lavina temette maga alá, így az életét már nem tudták megmenteni. A háromtagú expedícióból Pierrel két társa sértetlenül vészelte át a szerencsétlenséget. Egy helyi hírportál úgy tudja, hogy a túlélők egy francia és egy svájci mászó, ám ezt az információt hivatalos forrásokból még nem erősítették meg.

Guillaume Pierrel halála komoly veszteség a nemzetközi hegymászó- és extrémsport-közösség számára. Pályafutása során rendkívüli eredményeket ért el, nevéhez számos első megmászás és extrém lesiklás fűződik. Egyebek mellett sikeresen síelt le a 8035 méter magas Gasherbrum II csúcsáról, valamint a kanadai extrém sízővel és alpinistával, Christina Lustenbergerrel közösen ők hajtották végre a történelem legelső sílejtmenetét a Mount Robson déli faláról.