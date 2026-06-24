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Minden megváltozhat a magyar sportban, teljesen új rendszer jöhet: durva megállapításokat tettek a szakértők
A sportnak piaci alapon kellene működnie a sportközgazdász és egy volt olimpiai bajnok szerint is, egyelőre azonban tapogatózás van abban a tekintetben, hogy milyen irányba történhet ez meg.
Ahogy eddig volt, csak egy kicsit jobban csináljuk - ez volt volt az egyik megállapítása a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett, Merre tovább, magyar sport? című beszélgetésén. Az eseményen Dénes Ferenc sportközgazdász kifejtette: a nemrégiben véget ért politikai kurzus valóban sokat adott a sportnak, csakhogy rengeteg olyan ügy adódott, ahol komoly gondok voltak az átláthatósággal.
Berki Krisztián olimpiai bajnok, a Magyar Torna Szövetség sportigazgatója elmondta, hogy az első találkozó az új sportért felelős államtitkárral, Kálnoki Kis Attilával csak a napokban történt meg, ebből sok mindent leszűrni még nem lehet és nem is szabad. A piaci működés azonban jelenleg nem működőképes a sportban, amelynek a tao-rendszer a felelőse, arra pedig törekedni kell, hogy ez az előbbi megváltozzon.
Nem lehet mindig és mindenben az adófizetők pénzére támaszkodni, fel kell építeni egy új rendszert
- fogalmazott Berki Krisztián.
A lólengés 2012-es olimpiai bajnoka hozzátette, hogy a célokat, a finanszírozás mikéntjét a rendszer maga eldönteni, de amíg eredménycentrikus támogatás van, ebbe az irányba is kell továbbmenni.
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A vállalatok, cégek úgy látták, hogy egészen konkrétan nem éri meg a magyar sportba fektetni, és ezen azonnal változtatni kell - folytatta gondolatait Dénes Ferenc. A sportközgazdász elmondta, hogy míg külföldön sorjáznak az olyan reklámok és hirdetések, ahol ismert, népszerű sportolókkal hirdetnek a világmárkák is, itthon ez szinte nem létezik, leszámítva persze Szoboszlai Dominiket - jegyezte meg Dénes Ferenc.
A közgazdász hozzáfűzte, hogy az eredménycentrikusság kimondottan káros szerinte, ugyanis a modern korban tényleg mindenkiből lehet sztár, akivel annak ellenére is komoly pénzeket lehet "termelni", ha mondjuk nem is nyer soha nagyobb mérvű trófeát például a labdarúgásban. Nagyon káros a hozzáállás, hogy Magyarországon még mindig az olimpiai aranyakban mérjük a sikerességet, és ezzel a hozzáállással szakítani kellene - mint azt sok helyen meg is tették Nyugaton.
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