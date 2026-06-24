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Döbbenetes felvétel szivárgott ki: rendőrt fenyegetett a repülőtéren a legendás MMA-bajnok
A volt MMA-harcos nyilvános garázdaság és ittasság miatt felel majd bíróság előtt, és maga is belátja, hogy valamit kezdenie kell magával - tudósított a BBC Sport.
Az MMA világának egyik legelismertebb harcosa, Dustin Poirier nyilvánosan elismerte, hogy segítségre van szüksége, miután a rendőrség Atlantában őrizetbe vette nyilvános helyen elkövetett garázdaság és ittasság miatt. A 37 éves korábbi sportoló végül óvadék ellenében szabadulhatott.
A rendőrség nyilvánosságra hozta az esetről készült testkamerás felvételt, amelyen a láthatóan feldúlt Poirier egy repülőtéren fenyegeti az intézkedő rendőrt, miután elmondása szerint leszállították egy járatról. A sportoló a videón azt mondja a járőrnek, hogy akár most azonnal megverekszik vele, majd amikor a tiszt előveszi a sokkolóját, megkérdezi tőle, hogy valóban használni akarja-e azt. Poirier végül megnyugodott, így a helyszínre érkező másik rendőr ellenállás nélkül tartóztatta le. A korábbi bajnok ráadásul még ökölpacsit is adott az őt filmező tisztnek, és megdicsérte a munkáját.
Poirier az Instagram-oldalán közzétett bejegyzésében vallott arról, hogy a tavalyi visszavonulása óta nehezen birkózik meg a mindennapok kihívásaival. Elmondása szerint eljutott arra a pontra, ahol már segítségre van szüksége, mivel a küzdősporttól való búcsú rendkívül nehéznek bizonyult, az alkohol pedig nem jelent megoldást.
Hozzátette, hogy az ital korábban az édesapja életét is tönkretette, és nem fogja hagyni, hogy az övével is ugyanez történjen, hiszen a családja megérdemli, hogy teljes mértékben jelen legyen az életükben. Georgia állam törvényei szerint a közterületi ittasság vétségnek minősül, amelyért akár egy évig terjedő börtönbüntetés vagy ezer dolláros pénzbírság is kiszabható.
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Poirier a 16 éven át tartó, kiemelkedő pályafutása alatt a UFC egyik legelismertebb és legnépszerűbb harcosává vált. A szervezetnél való 2011-es debütálása óta lejátszott 32 mérkőzéséből 22 alkalommal távozott győztesen. Sokan a valaha volt legjobb olyan harcosként tartják számon, akinek sosem sikerült megszereznie a vitathatatlan bajnoki címet. Pályafutása során olyan legendás neveket győzött le, mint Conor McGregor, Max Holloway vagy Justin Gaethje. Visszavonulása óta szakértőként rendszeresen közreműködik a UFC közvetítéseiben.
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